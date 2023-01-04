Ngày thứ 4 giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Gắn cáp kéo, nhổ cọc để cứu cháu bé

Tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 đã có mặt kiểm tra trước khi treo cáp.

Theo thông tin từ Vietnamnet, đến sáng 8h ngày 4/1, đơn vị vẫn đang gấp gấp rút xử lý, làm sạch những mét đất cuối cùng trong lòng ống. Đến khi đủ điều kiện, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành nhổ ống cọc bê tông cứu nạn bé trai.

Trước đó vào khuya 3/1, phương án cứu nạn bé Nam đã thay đổi do quá trình thi công những mét đất cuối cùng gặp khó khăn do kết cấu đất chặt. Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong chỉ đạo áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn đến khi cách đáy trụ bê tông khoảng 3-4 m, các lực lượng sẽ phối hợp với nhau để kéo ống cọc bê tông lên. Đồng thời, thực hiện cắt ống cọc bê tông khi được nhấc lên.

Trong đêm 3/1, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cho biết đơn vị đưa thêm 2 máy cắt trụ bê tông công suất lớn từ TP Cần Thơ về hiện trường để thực hiện cắt ống cọc bê tông khi được nhấc lên. Việc cắt thử, tính toán thời gian và phương án an toàn cũng được lực lượng quân khu tiến hành ngay trong đêm.

Sau khi nhổ được cọc bê tông lên, lực lượng công binh của Quân khu 9 sẽ dùng thiết bị định vị vị trí của bé Hạo Nam và dùng các thiết bị cưa cắt, xử lý cọc bê tông để cứu hộ bé ra ngoài.

Lực lượng tại hiện trường khoan tới độ sâu cần thiết gần đáy để thực hiện việc rút ống cọc bê tông - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào trưa 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam rơi xuống ống trụ bê tông đường kính 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.