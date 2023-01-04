Vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Khoan dần về đích độ sâu 36m dưới lòng đất

Xã hội 04/01/2023 08:37

Công việc cứu hộ đối với bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) được tỉnh Đồng Tháp phối hợp với lực lượng công binh Quân khu 9 triển khai xuyên đêm cho đến sáng nay 4/1.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào 7 giờ sáng nay 4/1, công tác xử lý đất giữa vách ngăn với cọc bê tông đã gần đạt đến độ sâu 36 mét. Nếu được thông qua thì dự kiến đến khoảng 8 giờ sáng ngày 4/1 sẽ tiến hành công tác nhổ cọc bê tông mà bé Hạo Nam bị mắc kẹt. Quá trình nhổ cọc nếu thuận lợi sẽ diễn ra trong khoảng 1 giờ và sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo để đưa bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) ra ngoài. Có thể trong buổi sáng nay sẽ hoàn tất việc cứu hộ bé.

 

Mặc dù dự trù tình huống đêm qua nhiều khả năng sẽ có mưa đêm, tuy nhiên thời tiết ủng hộ lực lượng cứu hộ khi không có hạt mưa nào rơi trong đêm tại nơi cứu hộ bé Hạo Nam.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Khoan dần về đích độ sâu 36m dưới lòng đất - Ảnh 1
Hiện trường vụ cứu hộ bé Hạo Nam sáng NGÀY 4/1 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ Vietnamnet, tính đến rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ đang thực hiện bơm áp lực cao sát ngay cọc bê tông. Từ 21 giờ đêm qua, lực lượng công binh đã mang đến hiện trường các thiết bị chuyên dụng của quân sự để có thể sau khi nhổ cọc bê tông cứu cháu Hạo Nam lên. Đây là các thiết bị có thể dò tìm vị trí và cưa cắt, phá khối bê tông nhằm cứu nạn cháu bé. Quá trình vừa cứu hộ và bơm tiếp oxy tiếp tế vẫn được diễn ra xuyên suốt xuyên đêm 3/1 và rạng sáng ngày 4/1.

Từ 23 giờ lực lượng cứu hộ đã triển khai lắp đặt dàn khoan phụt bằng tia nước áp lực cao và triển khai khoan quanh vị trí cọc bê tông nơi bé Hạo Nam rơi vào. Đến rạng sáng nay tầm 3 giờ 30 phút, thông tin từ lực lượng cứu hộ cho biết quá trình khoan bằng tia nước áp lực cao để làm mềm lớp đất nén chặt tại vị trí cọc bê tông đang được triển khai gấp rút.

 

Hiện nay, công đoạn cứu hộ tiến hành cùng lúc các công việc: khoan cho nhão lớp đất trong ống vách ngăn, đồng thời dùng thiết bị đưa số bùn đất giữa ống vách ngăn với cọc bê tông chứa bé Hạo Nam ra ngoài. Sau khi hoàn thành việc nạo vét lớp đất này đủ độ sâu cần thiết, lực lượng cứu hộ sẽ tìm cách nhổ cọc bê tông lên để cứu hộ bé ra ngoài.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Khoan dần về đích độ sâu 36m dưới lòng đất - Ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và lãnh đạo tỉnh bàn phương án cứu nạn - Ảnh: Vietnamnet

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết các tổ tham gia cứu hộ đã được chia ca luân phiên làm việc xuyên đêm để sáng mai (4/1) có thể kéo trụ bê tông lên mặt đất. Phương pháp dùng máy khoan guồng xoắn vẫn được ưu tiên để làm tơi rã các phần đất xung quanh trụ bê tông để cứu hộ bé Hạo Nam.

Ông Đoàn Tấn Bửu thông tin, theo tư vấn của các chuyên gia, có thể đưa thiết bị bơm xoáy bằng áp lực nước đối với lớp đất ở tầng dưới để đất tơi rã, sau đó dùng máy hút đưa lượng đất này ra khỏi ống thép, nhằm rút ngắn thời gian nhổ trụ bê tông lên mặt đất.

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Bé trai Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012) trú tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang bị kẹt trong cọc bê tông suốt hơn 75 giờ qua.

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