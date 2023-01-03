Diễn biến MỚI vụ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ 'chui' khiến cô gái trẻ tử vong ở TP.HCM

Xã hội 03/01/2023 15:19

Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân (TP.HCM) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Đức Hồng (SN 1962, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh”.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 3/1, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân quận Bình Tân đề nghị xét xử đối với bị can Phan Đức Hồng (60 tuổi, bác sĩ hưu trí) về tội “vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh”. Bị can Hồng đã nâng ngực, làm đẹp vùng kín cho một người tại cơ sở thẩm mỹ "chui" khiến người này tử vong.

Hành vi của bị can Hồng thuộc trường hợp làm chết người, theo điểm a khoản 1 Điều 315 bộ luật Hình sự hiện hành với khung hình phạt từ 1 - 5 năm tù.

Diễn biến MỚI vụ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ 'chui' khiến cô gái trẻ tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dựa vào cáo trạng, ngày 3/7/2021, chị N.T.L.T đến nhà bác sĩ Hồng tại đường Mã Lò (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) để phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực và làm đẹp vùng kín với chi phí 47 triệu đồng.

Trước khi phẫu thuật, bác sĩ Hồng cho chị T. uống 2 viên thuốc an thần, đo huyết áp, nhịp tim và tiêm tê cục bộ dưới da vùng ngực.

Trong lúc bác sĩ Hồng dùng dao phẫu thuật tách da dưới vùng ngực bên phải thì chị T. kêu đau nên bác sĩ Hồng tiếp tục tiêm 10 ống thuốc gây mê tăng cường. Lúc này, chị T. có biểu hiện suy hô hấp, mặt tím tái. Nghĩ chị T. bị sốc thuốc, bác sĩ Hồng hồi sức, cho chị T. thở ô xy nhưng chị T. bắt đầu co giật, tăng tiết đờm dãi. Bác sĩ Hồng dùng máy hút đờm dãi, đặt ống nội khí quản và bóp bóng thở, truyền 2 chai nước biển cho nạn nhân.

Sau đó, P.T.H.H (con của bác sĩ Hồng) từ phòng ngủ lầu 2 xuống thì được bác sĩ Hồng gọi vào hỗ trợ bóp bóng thở ô xy, bác sĩ Hồng tiêm tiếp 3 ống thuốc kích thích giao cảm cho chị T.

Đến 15 giờ cùng ngày, chị T. tử vong. Theo kết luận giám định, nguyên nhân cái chết của chị T. do suy hô hấp, suy tim cấp trên cơ địa có Lidocain (thuốc tê, thuốc chống loạn nhịp nhóm 1B).

Hai ngày sau, Hồng lấy ô tô chở thi thể chị T. về Trà Vinh để gia đình nạn nhân mai táng. Nhưng do gọi cho người thân chị T. không được, nên Hồng đưa thi thể của chị T. đến trại hòm ở H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nhờ mai táng và lưu giữ thi thể. Nhận thấy sự bất thường, chủ trại hòm đã trình báo công an.

Theo Phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế TP.HCM), tại nhà của bị can Hồng ở đường Mã Lò, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân chưa được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động cho bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào. Bị can Hồng chưa được Sở Y tế phê duyệt cho phép thực hiện kỹ thuật liên quan đến chuyên khoa thẩm mỹ. Việc bị can Hồng thực hiện khám, chữa bệnh tại địa chỉ trên đã vi phạm luật Khám bênh, chữa bệnh.

Vụ xe KIA trôi trên sông Hồng: Nghi vấn cặp vợ chồng đẩy xe xuống sông để trốn nợ

Vụ xe KIA trôi trên sông Hồng: Nghi vấn cặp vợ chồng đẩy xe xuống sông để trốn nợ

Sau một ngày phát hiện chiếc ôtô trôi dạt trên sông Hồng, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra và biết được chủ nhân của chiếc xe hiện đang nợ nần khá nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   phẫu thuật thẩm mỹ chết do phẫu thuật thẩm mỹ truy tố bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ gây chết người tin nóng tin nóng trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 19 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 49 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 19 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?