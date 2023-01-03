Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân (TP.HCM) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Đức Hồng (SN 1962, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh”.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 3/1, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân quận Bình Tân đề nghị xét xử đối với bị can Phan Đức Hồng (60 tuổi, bác sĩ hưu trí) về tội “vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh”. Bị can Hồng đã nâng ngực, làm đẹp vùng kín cho một người tại cơ sở thẩm mỹ "chui" khiến người này tử vong. Hành vi của bị can Hồng thuộc trường hợp làm chết người, theo điểm a khoản 1 Điều 315 bộ luật Hình sự hiện hành với khung hình phạt từ 1 - 5 năm tù.

Ảnh minh họa: Internet Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dựa vào cáo trạng, ngày 3/7/2021, chị N.T.L.T đến nhà bác sĩ Hồng tại đường Mã Lò (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) để phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực và làm đẹp vùng kín với chi phí 47 triệu đồng. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ Hồng cho chị T. uống 2 viên thuốc an thần, đo huyết áp, nhịp tim và tiêm tê cục bộ dưới da vùng ngực.

Trong lúc bác sĩ Hồng dùng dao phẫu thuật tách da dưới vùng ngực bên phải thì chị T. kêu đau nên bác sĩ Hồng tiếp tục tiêm 10 ống thuốc gây mê tăng cường. Lúc này, chị T. có biểu hiện suy hô hấp, mặt tím tái. Nghĩ chị T. bị sốc thuốc, bác sĩ Hồng hồi sức, cho chị T. thở ô xy nhưng chị T. bắt đầu co giật, tăng tiết đờm dãi. Bác sĩ Hồng dùng máy hút đờm dãi, đặt ống nội khí quản và bóp bóng thở, truyền 2 chai nước biển cho nạn nhân. Sau đó, P.T.H.H (con của bác sĩ Hồng) từ phòng ngủ lầu 2 xuống thì được bác sĩ Hồng gọi vào hỗ trợ bóp bóng thở ô xy, bác sĩ Hồng tiêm tiếp 3 ống thuốc kích thích giao cảm cho chị T. Đến 15 giờ cùng ngày, chị T. tử vong. Theo kết luận giám định, nguyên nhân cái chết của chị T. do suy hô hấp, suy tim cấp trên cơ địa có Lidocain (thuốc tê, thuốc chống loạn nhịp nhóm 1B). Hai ngày sau, Hồng lấy ô tô chở thi thể chị T. về Trà Vinh để gia đình nạn nhân mai táng. Nhưng do gọi cho người thân chị T. không được, nên Hồng đưa thi thể của chị T. đến trại hòm ở H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nhờ mai táng và lưu giữ thi thể. Nhận thấy sự bất thường, chủ trại hòm đã trình báo công an. Theo Phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế TP.HCM), tại nhà của bị can Hồng ở đường Mã Lò, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân chưa được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động cho bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào. Bị can Hồng chưa được Sở Y tế phê duyệt cho phép thực hiện kỹ thuật liên quan đến chuyên khoa thẩm mỹ. Việc bị can Hồng thực hiện khám, chữa bệnh tại địa chỉ trên đã vi phạm luật Khám bênh, chữa bệnh.

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