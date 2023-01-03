Tài xế nhảy theo cứu bé trai 4 tuổi rớt xuống sông Bình Chánh: 1 người tử vong, 1 người mất tích

Xã hội 03/01/2023 16:07

Thấy bé trai rớt xuống sông sau cú va chạm, tài xế xe tải nhảy theo cứu nhưng cả hai bị nước cuốn trôi.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 6h sáng ngày 3/1, tại cầu Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre xảy ra một vụ va chạm giao thông khiến một bé trai rớt xuống sông, tài xế xe tải nhảy xuống cứu nhưng cả hai bị nước cuốn mất tích. 

Cơ quan chức năng cho biết, vào thời điểm trên, xe tải biển số 71C-083… do tài xế L.V.S. (tên thường gọi là Tý, 35 tuổi) và xe máy 71B3-552… do chị N.T.K.K. (ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm) cầm lái chở theo bé trai 4 tuổi tên P.T.Q.H. cùng chạy qua cầu Mỹ Thạnh, hướng từ xã Thuận Điền sang hướng xã Mỹ Thạnh.

Khi ra gần giữa cầu, bất ngờ xảy ra va quẹt khiến xe máy của chị K. bị nghiêng vào thành cầu. Bé Q.H. ngồi phía sau lọt qua lan can cầu, rơi xuống sông Bình Chánh (một nhánh của sông Hàm Luông).

Tài xế nhảy theo cứu bé trai 4 tuổi rớt xuống sông Bình Chánh: 1 người tử vong, 1 người mất tích - Ảnh 1
Thời điểm tài xế xe tải và bé trai 4 tuổi bị rớt xuống sông Bình Chánh, nước chảy xiết nên cả hai nhanh chóng bị cuốn trôi rồi mất tích - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thấy vậy, tài xế Tý liền nhảy xuống sông cứu bé. Tuy nhiên, thời điểm này nước chảy mạnh nên cả hai đã bị nước cuốn trôi và mất tích.

"Người dân ven sông hô hoán mọi người đến ứng cứu. Nhiều chiếc ghe của người dân đã lao ra giữa sông để tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng một tiếng sau thì người dân tìm được bé Q.H. cách hiện trường vụ việc khoảng 4km trong tình trạng tím tái, mềm nhũn. Bé được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi", ông Hai, một người dân làm nghề ghe cào tại hiện trường vụ việc, kể.

Tài xế nhảy theo cứu bé trai 4 tuổi rớt xuống sông Bình Chánh: 1 người tử vong, 1 người mất tích - Ảnh 2
Hiện tài xế nhảy sông cứu bé trai đã mất tích trên sông vẫn chưa được tìm thấy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, phía Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết bé trai đã qua đời trước lúc nhập viện. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Bến Tre và ghe cào của người dân vẫn đang tìm kiếm tài xế Tý.

Cầu Mỹ Thạnh có bề mặt khá hẹp, chỉ đủ cho một xe tải đi qua nên hai đầu cầu có chốt đèn để xe đi qua cầu theo từng đợt. Mặt cầu được lát bằng gỗ, gồ ghề nên xe máy rất khó chạy. Đặc biệt hai bên lan can cầu các thanh chắn rất thưa, người và xe rất dễ lọt xuống sông khi đi qua đây.

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