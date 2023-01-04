"Sau khi đặt xong ống thép, các đơn vị, lực lượng cứu hộ tiếp tục khoan bên trong ống thép để làm tơi đất, giảm áp lực ma sát đất với thành trụ bê-tông, sau đó bơm hút đất lên. Công việc này thực hiện cho đến khi nhận thấy áp lực ma sát giảm đến điều kiện thuận lợi, lực lượng dùng thiết bị chuyên dụng kéo trụ bê-tông lên mặt đất" - ông Đoàn Tấn Bửu nói.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 3/1, liên quan đến vụ cháu bé Thái Lý Hạo Nam (SN 2012, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) lọt vào trụ bê tông rỗng sâu 35 m của công trình cầu Rọc Sen, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, suốt ngày 3/1, các đơn vị thi công đang tập trung các biện pháp kỹ thuật đưa ống thép có đường kính 1,6 m, dài 19 m sâu xuống lòng đất bao quanh trụ bê tông mà cháu Nam bị lọt xuống.

Cũng theo ông Bửu, sau khi trụ bê-tông được kéo lên, lực lượng chức năng sẽ dùng thiết bị dò xem cháu bé nằm ở vị trí nào, sau đó tiến hành cưa cắt, đưa cháu bé ra khỏi trụ bê-tông. Ngoài ra, về tình trạng của cháu bé, ông Đoàn Tấn Bửu cho rằng đã trải qua ngày thứ 4 và cháu bé rơi vào trụ bê-tông có lòng trụ hẹp, rất có thể cháu bị đa chấn thương, tiên lượng xấu.

Bên cạnh đó, trong ngày 3/1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đã có mặt tại hiện trường để tham gia chỉ đạo công tác cứu hộ. Theo Phó Tư lệnh Quân khu 9, ngay sau khi nhận được thông tin cháu Nam gặp nạn, Quân khu 9 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp sử dụng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ công tác cứu hộ. Ngoài ra, Quân khu 9 cũng đã điều lực lượng công binh đến hiện trường tham gia công tác cứu cháu Nam.

Sau khi đến thăm hỏi, động viên và nhận thấy gia đình ông Thái Lý Văn Tài (cha của cháu Nam) có hoàn cảnh khó khăn nên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cho biết sẽ cùng Tỉnh đội Đồng Tháp lập kế hoạch xây một căn nhà để gia đình ông Tài ổn định cuộc sống; đồng thời đề xuất phương án giúp vợ chồng ông Tài tìm việc làm để cuộc sống tốt hơn.

Dự kiến việc cứu nạn hoàn tất trong ngày 4/1 - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo VTC News, vào khoảng 11h30 ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt.

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.