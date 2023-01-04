Xót xa ánh mắt người cha của bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: 'Con vẫn còn dưới kia'

Suốt 5 ngày qua, người cha không đêm nào có thể chợp mắt, ánh mắt anh thẫn thờ, liên tục hướng về phía công trường nơi con trai đang gặp nạn.

Theo thông tin từ Zing, kể từ khi quá trình cứu nạn con trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m) bắt đầu diễn ra, anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Nam) không đêm nào có thể chợp mắt suốt 5 ngày. Ánh mắt anh Tài thẫn thờ, liên tục hướng về phía công trường nơi con trai anh đang gặp nạn. Bình tĩnh hơn vợ, song người chồng cũng rơi nước mắt mỗi khi ai đó nhắc về bé Nam: "Con vẫn còn dưới kia" Gia đình anh Tài thuộc diện khó khăn khi cả hai vợ chồng đều không có thu nhập ổn định, hai con còn nhỏ, trong đó bé Nam là con trai lớn đang học lớp 5. Căn nhà của anh Tài nằm lọt thỏm trong con xóm nhỏ với diện tích khoảng 50 m2, mái lợp tôn cũ kỹ, sàn nhà được làm bằng cây gỗ địa phương đã xuống cấp nặng.

Ánh mắt anh Tài thẫn thờ, liên tục hướng về phía công trường nơi con trai anh đang gặp nạn - Ảnh: Zing Căn nhà càng trở nên trống vắng hơn sau khi bé Nam gặp nạn. Vừa ru bé thứ hai ngủ, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ của nạn nhân) lòng như lửa đốt khi nghĩ về con trai. Gia đình không cho chị đi ra hiện trường, vì cứ nhìn cảnh tượng trước mắt là người mẹ không thể nào cầm lòng. Chị Mỹ Linh nghẹn ngào: "Địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình về mặt tâm lý, vật chất và sức khỏe. Nhưng con vẫn còn dưới kia, tôi không thể ra vì cứ đến lại đau lòng, ngất xỉu liền". Chỉ có anh Tài là thường xuyên đi theo lực lượng chức năng vào xem tiến độ công tác cứu nạn bé Nam. Cả hai vợ chồng đều khó tránh khỏi việc kích động tâm lý mạnh khi ai đó nhắc đến con. Lo lắng cho sức khỏe cha mẹ bé Nam, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp thường xuyên có mặt ở nhà nạn nhân để hạn chế người lạ gây ảnh hưởng đến tinh thần của hai phụ huynh.

Chị Mỹ Linh (mẹ của nạn nhân) thất thần, nghẹn ngào khi nhắc về con trai - Ảnh: Zing "Cháu học lớp 5. Bình thường nó ít đi chơi ở công trình vì cha mẹ hay la. Lâu lâu lũ nhỏ mới trốn đi một lần", ông Tùng (cậu ruột của bé Nam) bùi ngùi khi nghĩ lại ngày nhận được tin xấu của cháu trai. Người đàn ông này chỉ còn biết thầm cầu nguyện phép màu sẽ đến với cháu trai, để bé Nam được bình an trở về. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành các công đoạn để đưa trụ bê tông lên - Ảnh: VOV Theo thông tin từ VOV, vào lúc 9h sáng ngày 4/1, lực lượng cứu hộ đang tiến hành hoàn thành các công đoạn để gắn cáp vào trụ bê tông và khi đạt được yêu cầu sẽ tiến hành đưa trụ bê tông lên. Sau khi trụ bê tông được đưa lên lực lương Công binh sẽ tiến hành thăm dò và cắt bê tông để cứu cháu bé. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 có mặt tại hiện trường để kiểm tra trước khi gắn cáp vào trụ bê tông. Như vậy, đến thời điểm này đã hơn 90 giờ trôi qua từ khi cháu bé gặp nạn lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để cứu cháu bé. Trong sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 có mặt tại hiện trường để kiểm tra trước khi gắn cáp vào trụ bê tông. Trong đêm hôm qua (3/1), lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm với quyết tâm cao nhất, hoàn thành sớm nhất việc cứu cháu bé. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã chỉ đạo sẽ áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn đến khi cách đáy trụ bê tông khoảng 3 - 4m các lực lượng sẽ phối hợp với nhau để kéo trụ bê tông lên. Đồng thời, thực hiện cắt trụ bê bông khi được nhấc lên. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng đề nghị tất cả lực lượng khẩn trương tiến hành chuẩn bị các thiết bị và phối hợp tốt để nhanh chóng triển khai phương án trên. Trong đêm qua, Quân khu 9 cũng đưa thêm 2 máy cắt trụ bê bông công suất lớn từ thành phố Cần Thơ về đến hiện trường để thực hiện cắt trụ bê tông khi được nhấc lên. Việc cắt thử, tính toán thời gian và phương án an toàn cũng được lực lượng Quân khu tiến hành ngay trong đêm 3/1.

Lực lượng cứu hộ ăn ngủ tại chỗ, xuyên đêm tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp Đội cứu hộ hiện vẫn đang dùng máy khoan làm mềm đất đá xung quanh thành ống bê tông, nhằm giảm tối đa ma sát; tiến hành dùng camera soi, dò tìm vị trí của cháu bé.

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