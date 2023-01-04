Sau Hoa hậu Phương Lê, một nam ca sĩ tuyên bố 'tài trợ đặc biệt' cho bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Hậu trường 04/01/2023 10:15

Liên quan đến vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, nhiều nghệ sĩ Việt mong muốn cháu bé sẽ sớm bình an trở về với gia đình, thậm chí hỗ trợ toàn bộ kinh phí để trang trải cuộc sống.

Suốt nhiều ngày liền, mạng xã hội tràn ngập những thông tin về cậu bé ở Đồng Tháp bị lọt xuống trụ bê tông. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 9h ngày 4/1, đơn vị cứu hộ đang xử lý những công đoạn cuối cùng trong lòng ống. Đến khi đủ điều kiện, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành nhổ ống cọc bê tông cứu nạn bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp).

Đối với tình trạng tiên lượng của bé trai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Đoàn Tấn Bửu cho biết: "Đây là tình huống em bé rơi trong lòng ống hẹp ở độ sâu dự kiến khoảng 35m. Với độ sâu như vậy em bé có thể bị đa chấn thương. Sẽ không đảm bảo thông khí. Trong điều kiện lạnh mà không được ăn uống thì tiên lượng rất xấu. Địa phương cũng có phương án cấp cứu tại hiện trường. Mức độ xấu hơn thì cũng đã có phương án để khi cứu hộ, chúng ta sẵn sàn phương án hỗ trợ cho bé, hỗ trợ gia đình tốt nhất".

Sau Hoa hậu Phương Lê, một nam ca sĩ tuyên bố 'tài trợ đặc biệt' cho bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành nhổ ống cọc bê tông cứu nạn bé trai - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Giữa thời điểm cả nước mong cháu bé sớm được giải cứu, Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chia sẻ gây chú ý: "Nghe mà tim đau nhói! Cầu nguyện con còn sống tôi sẽ bảo trợ con ăn học xong đại học và sửa lại ngôi nhà cho con ấm áp (nếu cha mẹ con đồng ý). Cùng nhau cầu nguyện cả nhà nhé!".

Nối tiếp phát ngôn của Hoa hậu Phương Lê, ca sĩ Du Thiên cũng tuyên bố nếu như bé Hạo Nhiên trở về an toàn sẽ tài trợ 1 chiếc xe đạp điện và hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho bé theo đuổi đam mê học võ. Khi bé 18 tuổi sẽ tặng bé một chiếc xe máy. Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, anh sẽ hỗ trợ gia đình một khoản tiền để trang trải cuộc sống.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Thương con. Mong con trở về an toàn. Của ít lòng nhiều, chú cũng xin phép sẽ tài trợ 1 chiếc xe đạp điện và hỗ trợ toàn bộ chi phí cho con theo đuổi đam mê học võ. Tới khi con đủ 18 tuổi chú sẽ tặng con 1 chiếc xe máy. Cầu mong phép màu sẽ đến với con. Trong trường hợp xấu nhất thì chú cũng xin phép hỗ trợ gia đình 1 khoản nho nhỏ. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện điều kì diệu sẽ đến với con".

Sau Hoa hậu Phương Lê, một nam ca sĩ tuyên bố 'tài trợ đặc biệt' cho bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 2
Nam ca sĩ Du Thiên cũng tuyên bố nếu như bé Hạo Nhiên trở về an toàn sẽ tài trợ 1 chiếc xe đạp điện và hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho bé theo đuổi đam mê học võ - Ảnh: Chụp màn hình

Phát ngôn của Du Thiên giữa thời điểm nhạy cảm này nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Bên cạnh những người cảm kích và biết ơn thì phần đông ý kiến cho rằng những nghệ sĩ này đưa ra những phát ngôn liên quan đến sự sống còn là một điều không phù hợp. Nhiều người cho rằng lòng tốt của các nghệ sĩ là có nhưng nói vào thời điểm nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm không đáng có, cũng vô tình xát muối trái tim cho gia đình cháu bé. Thậm chí, có nhiều cư dân mạng còn dùng những từ ngữ chỉ trích nặng nề để nói về bài viết của họ, cho rằng chỉ đang muốn câu like, thu hút sự chú ý của công chúng. 

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