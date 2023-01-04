Đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi khi nêu quan điểm 'Lì xì ngày Tết đúng là cái nợ'

Hậu trường 04/01/2023 09:34

Mới đây, những chia sẻ về phong tục lì xì ngày Tết từ đạo diễn Lê Hoàng đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Đạo diễn Lê Hoàng luôn được khán giả biết đến là một nam đạo diễn cực kì thẳng tính, không ngần ngại bộc lộ những quan điểm trên trang cá nhân. Do đó, vị đạo diễn cũng thường xuyên gây tranh cãi, thậm chí nhận lại nhiều chỉ trích của khán giả mỗi khi phát ngôn. 

Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục gây chú ý khi đăng tải bài viết dài, bày tỏ quan điểm của mình về phong tục lì xì. Cụ thể, vị đạo diễn bộc bạch: “Tiền lì xì nghe có vẻ không to, nhưng thực tế đã gây ra nhiều tai nạn, không biết bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu cãi vã, bao nhiêu tức tối, bao nhiêu tự ái và quê kệch gây ra do tiền lì xì, không sao thống kê hết. Chả thiếu gì những trường hợp vợ đay nghiến chồng, con nhăn nhó cha, bà bĩu môi cháu do tiền lì xì đem lại". 

Đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi khi nêu quan điểm 'Lì xì ngày Tết đúng là cái nợ' - Ảnh 1
Đạo diễn Lê Hoàng quan điểm lì xì ngày Tết là một món nợ - Ảnh: FBNV

Lê Hoàng cho rằng nếu hỏi 10 người Việt Nam thì ít nhất 9 người cảm giác tiền lì xì là một cái nợ. Ông nêu quan điểm: “Đã thế lại đáng điên ruột ở chỗ nợ có vẻ không khi nào trả đủ. Nếu một cái tết không phải lì xì, nhiều công dân sẽ cảm thấy nhẹ trong người, lâng lâng như được sống trên mây”.

Bên cạnh đó, theo Lê Hoàng, vì tiền lì xì mà nhiều người không dám đi thăm bạn bè trong ngày xuân. Thậm chí, vì vấn đề này mà nhiều công nhân cũng “nặng trĩu tấm lòng khi bước lên xe tết về quê”. Từ những phân tích đó, đạo diễn Gái nhảy thẳng thắn: “Lì xì đúng là cái nợ. Phải làm sao để thoát ra? Câu hỏi này may ra Chí Phèo mới trả lời được”.

Đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi khi nêu quan điểm 'Lì xì ngày Tết đúng là cái nợ' - Ảnh 2
Ý kiến của nam đạo diễn đưa ra khiến nhiều người tranh luận - Ảnh: Internet

 

Những chia sẻ của đạo diễn Lê Hoàng tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người bất đồng quan điểm, cho rằng nam đạo diễn có cái nhìn phiến diện, phát ngôn để gây chú ý. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đồng tình với quan điểm của Lê Hoàng đưa ra. Họ cho rằng trong xã hội hiện nay, phong tục lì xì bị biến chất, đặt nặng vấn đề con số vô tình trở thành áp lực của nhiều người.

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