Đạo diễn Lê Hoàng luôn được khán giả biết đến là một nam đạo diễn cực kì thẳng tính, không ngần ngại bộc lộ những quan điểm trên trang cá nhân. Do đó, vị đạo diễn cũng thường xuyên gây tranh cãi, thậm chí nhận lại nhiều chỉ trích của khán giả mỗi khi phát ngôn.

Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục gây chú ý khi đăng tải bài viết dài, bày tỏ quan điểm của mình về phong tục lì xì. Cụ thể, vị đạo diễn bộc bạch: “Tiền lì xì nghe có vẻ không to, nhưng thực tế đã gây ra nhiều tai nạn, không biết bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu cãi vã, bao nhiêu tức tối, bao nhiêu tự ái và quê kệch gây ra do tiền lì xì, không sao thống kê hết. Chả thiếu gì những trường hợp vợ đay nghiến chồng, con nhăn nhó cha, bà bĩu môi cháu do tiền lì xì đem lại".