'Anh Hiều' của Bỗng Dưng Muốn Khóc: Từng bị chê bai 'đôi đũa lệch' với vợ khi mới kết hôn, hiện tại hôn nhân viên mãn hơn một thập kỷ, người chồng, người cha mẫu mực

Trước khi cưới, vợ anh là thợ trang điểm cho đoàn phim và được chọn đóng vai phụ trong Bốn thử nghiệm đêm tân hôn của đạo diễn NSƯT Nguyễn Chánh Tín. Cả hai yêu nhau như 'sét đánh' nhưng mất ba năm tìm hiểu mới đi đến hôn nhân. Thời hẹn hò, vợ Hiếu Hiền có nhan sắc mặn mà. Nam diễn viên thừa nhận bị thu hút bởi vẻ ngoài dịu dàng và nụ cười dễ thương của Thùy Liên. Tuy chênh lệch ngoại hình nhưng cặp đôi 'dính như sam' trong mỗi sự kiện mà họ xuất hiện. Hiếu Hiền cho rằng anh trông không bắt mắt nhưng có 'nét độc' và giàu tình cảm nên chinh phục được trái tim người đẹp.

Diễn viên Hiếu Hiền là cái tên không còn xa lạ với khán giả truyền hình với những bộ phim như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Vừa Đi Vừa Khóc, Tuyết Nhiệt Đới,... Bên cạnh nét hài duyên dáng trên sân khấu, Hiếu Hiền có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng vợ Thùy Liên. Kết hôn năm 2010, sau một thập kỷ chung sống, vợ chồng nam diễn viên đã có 2 nhóc tì một trai, một gái và hiện tại đã chào đón thêm thành viên mới cách đây không lâu.

Về cùng nhà, Hiếu Hiền tỏ ra là người chồng yêu chiều vợ. Anh đi làm lo kinh tế để cô yên tâm sinh con và chăm sóc gia đình. Anh thường xuyên đi tỉnh làm phim. Thùy Liên luôn chu toàn mọi việc, là hậu phương vững chắc nên anh yên tâm hoạt động nghệ thuật. 10 năm qua, Hiếu Hiền đã chứng minh cho mọi người thấy mình là người chồng mẫu mực khi hết lòng yêu vợ thương con. Hiện tại, anh đang có cuộc sống viên mãn, bình yên bên bà xã và 3 người con “đủ nếp đủ tẻ”.

Thời điểm khi cả hai mới kết hôn, Hiếu Hiền và vợ phải nhận nhiều bình luận tiêu cực vì họ cho rằng 2 vợ chồng không hợp nhau và so sánh với "đôi đũa lệch". Đối mặt với những lời không mấy tốt đẹp, cả hai vẫn luôn hạnh phúc cùng nhau. Nam diễn viên từng nhận mình là người có ngoại hình không bắt mắt nhưng là người sống tình cảm và rất trân trọng tình nghĩa với vợ.

Hiếu Hiền đang có cuộc sống viên mãn, bình yên bên bà xã và 3 người con “đủ nếp đủ tẻ” - Ảnh: Internet

Con trai lớn nhà Hiếu Hiền tên là Hiếu Nhân biệt danh Panda, năm nay 10 tuổi. Cậu bé có khuôn mặt và ngoại hình tương đối giống bố. Cậu nhóc Panda được mọi người nhận xét là có năng khiếu nghệ thuật vì cậu bé thường xuyên nhảy và hát. Nam diễn viên vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh con vừa hát vừa ăn khiến khán giả vô cùng thích thú.

Khác với anh trai, cô em gái Kim Hậu biệt danh Miranda năm nay mới 6 tuổi được nhận xét là giống cả bố và mẹ. Cô bé vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Các con không ngừng được Hiếu Hiền gọi là "khối tài sản lớn nhất của đời ba". Nam diễn viên chia sẻ: "Giờ tôi đi đâu cũng có hai vệ sĩ này đi theo. Lỡ tôi có nhìn cô gái nào là hai con lập tức nhắc nhở ‘Ba là hoa đã có chủ rồi nha".

Năm 2021, gia đình chào đón thêm thành viên mới là cô út Suanna khi nam diễn viên đã 44 tuổi. Nam diễn viên thể hiện niềm vui khôn tả khi thường xuyên cập nhật hình ảnh của con. Ngoài giờ làm việc anh luôn dành thời gian để chơi đùa và phụ giúp vợ trong những công việc hằng ngày. Anh cho biết chính nhờ gia đình đã giúp anh xua tan những mệt mỏi và áp lực bên ngoài. “Hôm nay công chúa của ba cười rất tươi khiến tim ba tan chảy nè! Ba yêu các con của ba quá à!” - Nam diễn viên vui vẻ nói trong lúc chơi với con gái út.

Hiếu Hiền cho biết nhờ gia đình đã giúp anh xua tan những mệt mỏi và áp lực bên ngoài - Ảnh: Internet

Nhìn gia đình hạnh phúc viên mãn với nhau vì luôn ngập tràn tiếng cười nhưng ít ai biết Hiếu Hiền và vợ từng phải trải qua khoảng thời gian đau lòng khi không may mất đi đứa con thứ 3 khi bé chưa kịp chào đời. Anh cho biết đó là khoảng thời gian rất khó khăn với cả hai vợ chồng. Cả hai bảo ban nhau cùng mạnh mẽ và vượt qua cú sốc tinh thần để chăm lo tốt nhất cho các con.

Hiếu Hiền biết ơn những hy sinh của vợ vì đã sinh cho mình 3 con - Ảnh: Internet

Thêm vào đó, anh còn là một người bố tuyệt vời vì luôn lo lắng chuyện nuôi dạy các con nên người. Anh từng chia sẻ mình và bà xã có những quan điểm giáo dục khác biệt. Nhất là khi con mắc lỗi Hiếu Hiền nghiêm khắc dạy cho con biết đúng sai, tuy nhiên anh vẫn luôn cố gắng giữ bầu không khí vui vẻ, hòa hợp giữa các thành viên trong gia đình.

Ba lần sinh nở khiến Thùy Liên hao mòn sức khỏe, Hiếu Hiền luôn biết ơn những hy sinh của vợ, luôn thấy may mắn khi cưới được bà xã xinh đẹp lại hết lòng vì chồng con.