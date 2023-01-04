Con trai Nhật Kim Anh: Ba mẹ không còn bên nhau nhưng vẫn cưng chiều hết mực, còn nhỏ tuổi nhưng được đi du lịch khắp nơi, không ngần ngại chung khung hình vì con

Sau chuyện kiện tụng căng thẳng, Nhật Kim Anh và chồng cũ muốn gác lại chuyện căng thẳng và cùng nhau nuôi dạy con trai đầu lòng. Dù còn nhỏ tuổi nhưng nhóc tỳ đã đặt chân tới những vùng đất khác nhau từ trong cho đến ngoài nước.

Thời gian gần đây, những hình ảnh Nhật Kim Anh 'hòa bình' với chồng cũ gây chú ý thời gian qua. Được biết, Nhật Kim Anh và chồng cũ muốn gác lại chuyện căng thẳng và cùng nhau nuôi dạy con trai đầu lòng. Dù còn nhỏ tuổi nhưng nhóc tỳ đã đặt chân tới những vùng đất khác nhau từ trong cho đến ngoài nước. Nhật Kim Anh và chồng cũ muốn gác lại chuyện căng thẳng và cùng nhau nuôi dạy con trai đầu lòng - Ảnh: Internet Mới đây, trong dịp lễ Tết dương lịch, nhóc tỳ được ba dắt tới khu vui chơi và có những kỷ niệm đáng nhớ. Trên trang cá nhân, chồng cũ Nhật Kim Anh vừa cập nhật loạt khoảnh khắc vui vẻ bên bé Bửu Long. Hai ba con đã có thời gian thư giãn tại công viên nước. Thiên thần nhí được phụ huynh cho chơi nhiều trò thú vị như tắm hồ hay tham quan công viên. Có thể thấy, cậu bé lộ biểu cảm hớn hở và tươi tắn khi được ba dắt đi khắp nơi.

Chồng cũ Nhật Kim Anh cập nhật loạt khoảnh khắc vui vẻ bên con trai Bửu Long ở công viên nước vào dịp Tết dương lịch - Ảnh: Internet Dù ba mẹ đã ly hôn nhưng nhóc tỳ Bửu Long thường xuyên được ba mẹ đi du lịch khắp nơi. Trong những dịp nghỉ lễ, giọng ca 9X đã dẫn con trai sang Singapore khám phá, kèm theo đó là thưởng thức ẩm thực mới lạ. Mới 8 tuổi đã được du ngoạn tới những vùng đất mới lạ nên nhìn bé sành sỏi và năng động. Chưa dừng lại tại đấy, vì nghĩ cho con mà Nhật Kim Anh và chồng cũ không ngần ngại chung khung hình để nhóc tỳ cảm nhận tình cảm gia đình.

Vì nghĩ cho con mà Nhật Kim Anh và chồng cũ không ngần ngại chung khung hình để nhóc tỳ cảm nhận tình cảm gia đình - Ảnh: Internet Nhật Kim Anh cho biết tiệc sinh nhật của cu Tin do cô và chồng cũ cùng nhau tổ chức. Sau mấy năm kiện tụng, hiện họ lựa chọn làm bạn, cùng nhau nuôi dưỡng con và cho con môi trường phát triển tốt nhất. Sau lần đưa con sang Singapore và Malaysia du lịch tháng trước, họ đặt mục tiêu cho cu Tin đi chơi châu Âu vào năm sau. Con trai Nhật Kim Anh thường xuyên được ba mẹ dẫn đi du lịch khắp nơi - Ảnh: Internet Dù quá khứ có nhiều bất đồng trong việc giành quyền nuôi con nhưng hiện tại nữ ca sĩ và phía nhà chồng cũ đã làm lành và cùng nhau xuất hiện vui vẻ trong tiệc sinh nhật của bé. Sự văn minh và khéo léo trong mối quan hệ của cả hai nhận được nhiều khen ngợi từ khán giả vì biết đặt con trai lên hàng đầu.

Nhật Kim Anh bất ngờ cải trang về nhà chồng cũ tặng quà cho con trai, cách xưng hô tiết lộ mối quan hệ hiện tại với chồng cũ Nhật Kim Anh hóa trang thành ông già Noel và đi về Cần Thơ để làm con trai bất ngờ. Đáng nói còn có khoảnh khắc Nhật Kim Anh gặp chồng cũ và hé lộ cách xưng hô gây bất ngờ.

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