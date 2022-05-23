Giữa những drama 'tan vỡ' của showbiz, Nhật Kim Anh trải lòng về 'cuộc hôn nhân sóng gió' đã qua của bản thân 'Đôi lúc tôi như một người đàn ông...vì chuyện gì tôi cũng xử lý được'

Nói về việc không ngừng nỗ lực và cố gắng thay đổi mọi thứ, Nhật Kim Anh chia sẻ: "Tôi biết bản thân mình cần phải làm gì, và luôn chủ động trong mọi thứ. Tôi mong muốn khán giả nhìn nhận mình bằng sự nỗ lực, vươn lên, bằng việc nhìn vào thành quả mà tôi làm ra, để hiểu được tôi đã chăm chỉ như thế nào. Tôi mong những cống hiến của bản thân cho sự nghiệp sẽ được nhìn nhận xứng đáng hơn".

Nhật Kim Anh chia sẻ sau những "sóng gió" cuộc đời mà cô đã trải qua trước đó: "Đôi lúc tôi như một người đàn ông, mọi người thân quen thường hay gọi tôi là anh Kim Anh vì chuyện gì tôi cũng xử lý được. Họ luôn đùa rằng, mỗi lần có tôi xuất hiện thì những thanh niên trai tráng khác sợ không có gì để làm. Thật ra tôi chỉ làm tốt trách nhiệm và bổn phận của mình mà thôi. Dù là công việc hay có bất cứ điều gì, tôi phải giữ cho mình tâm thế mạnh mẽ và quyết đoán thì mới có thể vượt qua sóng gió, điều hành công ty và làm chỗ dựa cho mọi người xung quanh".