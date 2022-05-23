Giữa những drama 'tan vỡ' của showbiz, Nhật Kim Anh trải lòng về 'cuộc hôn nhân sóng gió' đã qua của bản thân 'Đôi lúc tôi như một người đàn ông...vì chuyện gì tôi cũng xử lý được'

Hậu trường 23/05/2022 13:50

Nhật Kim Anh bất ngờ có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hiện tại, đặt biệt là sau những "sóng gió" trong hôn nhân. 

Mới đây, xuất hiện trong tư cách giám khảo của một cuộc thi nhan sắc, Nhật Kim Anh đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hiện tại, đặt biệt là sau những "sóng gió" trong hôn nhân. 

Giữa những drama 'tan vỡ' của showbiz, Nhật Kim Anh trải lòng về 'cuộc hôn nhân sóng gió' đã qua của bản thân 'Đôi lúc tôi như một người đàn ông...vì chuyện gì tôi cũng xử lý được' - Ảnh 1
Nhật Kim Anh - Ảnh: Internet

 

Nói về việc không ngừng nỗ lực và cố gắng thay đổi mọi thứ, Nhật Kim Anh chia sẻ: "Tôi biết bản thân mình cần phải làm gì, và luôn chủ động trong mọi thứ. Tôi mong muốn khán giả nhìn nhận mình bằng sự nỗ lực, vươn lên, bằng việc nhìn vào thành quả mà tôi làm ra, để hiểu được tôi đã chăm chỉ như thế nào. Tôi mong những cống hiến của bản thân cho sự nghiệp sẽ được nhìn nhận xứng đáng hơn".

Nhật Kim Anh chia sẻ sau những "sóng gió" cuộc đời mà cô đã trải qua trước đó: "Đôi lúc tôi như một người đàn ông, mọi người thân quen thường hay gọi tôi là anh Kim Anh vì chuyện gì tôi cũng xử lý được. Họ luôn đùa rằng, mỗi lần có tôi xuất hiện thì những thanh niên trai tráng khác sợ không có gì để làm. Thật ra tôi chỉ làm tốt trách nhiệm và bổn phận của mình mà thôi. Dù là công việc hay có bất cứ điều gì, tôi phải giữ cho mình tâm thế mạnh mẽ và quyết đoán thì mới có thể vượt qua sóng gió, điều hành công ty và làm chỗ dựa cho mọi người xung quanh".

Giữa những drama 'tan vỡ' của showbiz, Nhật Kim Anh trải lòng về 'cuộc hôn nhân sóng gió' đã qua của bản thân 'Đôi lúc tôi như một người đàn ông...vì chuyện gì tôi cũng xử lý được' - Ảnh 2
Nhật Kim Anh và chồng cũ - Ảnh: Internet

 

Nhật Kim Anh và ông xã Bửu Lộc làm đám cưới vào cuối năm 2014. Cả hai sống với nhau hạnh phúc và có một con chung vào tháng 9/2015. Từ khi kết hôn, Nhật Kim Anh ít tham gia hoạt động nghệ thuật dành thời gian chăm sóc con và đầu tư kinh doanh. Sau nhiều lời đồn đoán, Nhật Kim Anh và ông xã doanh nhân chính thức ly hôn vào năm 2021. Sau ly hôn, ngoài hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh hoạt động kinh doanh và xây dựng được thương hiệu cho riêng mình.

Xinh đẹp, tài giỏi thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Nhật Kim Anh lại 'kém vận may' như thế này đây

Xinh đẹp, tài giỏi thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Nhật Kim Anh lại 'kém vận may' như thế này đây

Dù có được sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng trong chuyện tình cảm, Nhật Kim Anh lại gặp không ít ''sóng gió''.

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