Xinh đẹp, tài giỏi thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Nhật Kim Anh lại 'kém vận may' như thế này đây

Dù có được sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng trong chuyện tình cảm, Nhật Kim Anh lại gặp không ít ''sóng gió''.

Nhật Kim Anh là một trong những nữ ca sĩ đời đầu nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía khán giả khi sở hữu nhiều bản hit như "Lâu đài cát", "Đoạn đường vắng", "Tiếng vĩ cầm", "Thà người đừng hứa"…Sở hữu giọng hát da diết, nhẹ nhàng của cô nàng như thể thổi vào những ca khúc chất chứa những ưu tư, buồn phiền của người con gái trong những mối tình không được trọn vẹn. Nữ ca sĩ Nhật Kim Anh - Ảnh: Internet Có được thành công trong sự nghiệp là thế nhưng trong chuyện tình cảm của mình, thật trớ trêu thay nó lại có vẻ giống y như những ca khúc ballad buồn nổi tiếng của cô nàng.

Ngược dòng thời gian quay lại ngày 17.12.2014, Nhật Kim Anh chính thức “theo chồng về dinh”. Lễ cưới của cô diễn ra lãng mạn trong một nhà hàng sang trọng ở TP HCM. Sau khi kết hôn, cô thường xuyên chia sẻ niềm hạnh phúc của mình bên cạnh ông xã. Nhật Kim Anh và Bửu Lộc thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Dù tạm gác lại sự nghiệp vốn đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình nhưng nhìn vào những khoảnh khắc mà nữ ca sĩ chia sẻ lên trên MXH về cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ và cho rằng đó là quyết định đúng đắn của cô. Tưởng chừng như cả 2 rồi sẽ trở thành một cặp vợ chồng được nhiều người coi là hình mẫu hôn nhân của mình thì bất ngờ thay, cặp đôi lại nói lời ''đường ai nấy đi'' chỉ sau 3 năm ngắn ngủi.

Được biết trước đó nữ ca sĩ còn có mối tình đầu kéo dài 3 năm nhưng người con trai đó đã phản bội cô, cú sốc đó đã từng khiến nữ ca sĩ ba lần tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Sau đó, Nhật Kim Anh nhận ra, việc tự làm những hành động làm tổn thương bản thân vì một người đàn ông tồi tệ là không đáng. Sau những vấp ngã trong chuyện tình cảm Nhật Kim Anh đang vững bước hơn bao giờ hết - Ảnh: Internet Vào đầu năm 2022, Nhật Kim Anh lại dính tin đồn hẹn hò nam ca sĩ Titi khi cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau và có những cử chỉ thân mật. Nhật Kim Anh bị bắt gặp thường xuyên đi chung với Titi - Ảnh: Internet Tuy nhiên sự việc cuối cùng đã lắng xuống khi cả 2 liên tục phủ nhận tin đồn và người hâm mộ cũng không còn bắt gặp hình ảnh cả xuất hiện chung với nhau nhiều như trước nữa. Hiện tại, Nhật Kim Anh lại bị đồn hẹn hò cùng Lợi Trần, nam diễn viên kém cô 5 tuổi. Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp với ca sĩ Titi tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và chưa hề có thông tin nào chắc chắn cặp đôi đang bí mật hẹn hò với nhau cả. Lợi Trần là cái tên mới nhất được gán ghép tình cảm với nữ ca sĩ - Ảnh: Internet Có thể thấy dù có được sự nghiệp viên mãn nhưng hạnh phúc trong chuyện tình cảm vẫn cứ luôn né tránh giọng ca ''Tiếng Vĩ Cầm'', netizen hy vọng sau tất cả những mối tình không đi đến đâu nữ ca sĩ sẽ tìm được bến đỗ xứng đáng trong nay mai.

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