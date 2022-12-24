Nhật Kim Anh bất ngờ cải trang về nhà chồng cũ tặng quà cho con trai, cách xưng hô tiết lộ mối quan hệ hiện tại với chồng cũ

Nhật Kim Anh hóa trang thành ông già Noel và đi về Cần Thơ để làm con trai bất ngờ. Đáng nói còn có khoảnh khắc Nhật Kim Anh gặp chồng cũ và hé lộ cách xưng hô gây bất ngờ.

Mới đây, Nhật Kim Anh đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip chuẩn bị quà Noel cầu kỳ cho con trai - bé Tin. Theo đó, vì không muốn tặng con trai những món quà thông thường như mọi năm, nữ ca sĩ nảy ra ý tưởng hóa trang thành ông già Noel và đi về Cần Thơ để làm con trai bất ngờ. Nhật Kim Anh hóa trang thành ông già Noel và đi về Cần Thơ để làm con trai bất ngờ - Ảnh: Internet Nhật Kim Anh mặc quần áo ông già Noel, đeo râu giả, kính râm kỹ càng và đinh ninh con trai sẽ không nhận ra. Tuy nhiên, khi vừa về đến nhà, con trai cô đã hào hứng reo lên: "Chào mẹ". Cậu bé còn nhí nhảnh giải thích lý do dễ dàng nhận ra mẹ: "Tại con thấy cái kính này quen quen mà không có ai đeo kính này trong nhà con hết". Sau đó, Tin vui vẻ "khui" hộp quà hoành tráng của mẹ, đó chính là 2 chú robot đồ chơi đúng với sở thích của cậu bé.

Mặc dù hóa trang rất kỹ nhưng con trai cô vẫn dễ dàng nhận ra - Ảnh: Internet Đáng nói, trong clip còn có khoảnh khắc Nhật Kim Anh gặp lại chồng cũ Bửu Long. Cả hai mỉm cười thoải mái chào nhau, không hề có chút ngượng ngùng, khoảng cách. Cậu bé Tin còn hỏi ba: "Ba nhận ra mẹ không?" và nhận được nụ cười vui vẻ từ ba. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ thấy mối quan hệ vui vẻ giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ sau khi thỏa thuận xong quyền nuôi con.

Cách xưng hô của Nhật Kim Anh với chồng cũ gây chú ý - Ảnh: Internet Sau quãng thời gian sóng gió, ồn ào trên mặt báo lẫn các trên Facebook, thời gian qua, Nhật Kim Anh đã quay trở lại làm bạn với chồng cũ. Lý do là vì con trai Bửu Long. Cách đây hơn 1 tháng về trước, Nhật Kim Anh còn chồng cũ đưa quý tử đi du lịch nước ngoài và không ngần ngại tương tác với người xưa... Gần đây, Nhật Kim Anh còn chồng cũ đưa quý tử đi du lịch nước ngoài và không ngần ngại tương tác với người xưa - Ảnh: Internet Trước đó, việc cặp đôi "tái xuất" cùng nhau đi du lịch chung của Nhật Kim Anh và chồng cũ khiến họ bị nghi vấn nối lại tình xưa sau quãng thời ly hôn, đấu tố vì muốn giành quyền nuôi con. Về phía người trong cuộc sau đó cũng lên tiếng phủ nhận chuyện quay lại. Trước tin đồn tái hợp chồng cũ, Nhật Kim Anh khéo léo phủ nhận bằng việc xuất hiện tình cảm bên TiTi. Hôn nhân dở dang của Nhật Kim Anh luôn khiến công chúng tiếc nuối - Ảnh: Internet Trong showbiz Việt, Nhật Kim Anh là một nghệ sĩ nổi tiếng, thành công và được biết đến trong vai trò ca sĩ, diễn viên, đồng thời là một doanh nhân thành công. Bên cạnh sự nghiệp, cô lại có chuyện hôn nhân lỡ dở khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

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