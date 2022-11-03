Lý do Nhật Kim Anh chủ động 'xin thua', buông bỏ tranh chấp quyền nuôi con trai với chồng cũ sau 3 năm

Hậu trường 03/11/2022 11:53

Mới đây, Nhật Kim Anh đã có những chia sẻ về việc tranh chấp quyền nuôi con trai với chồng cũ. Đồng thời, cô và chồng cũ giờ là bạn, có thể thoải mái chuyện trò sau nhiều năm bất hòa.

Sau thời gian dài tranh giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh bất ngờ hàn gắn mối quan hệ với chồng cũ - doanh nhân Bửu Lộc. Thời gian gần đây, cả hai thường chủ động gặp gỡ, thậm chí có những chuyến du lịch chung để cùng chăm sóc con trai Bửu Long. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn tích cực ủng hộ việc Nhật Kim Anh và chồng cũ tái hợp.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, chia sẻ về chuyện buông bỏ tranh chấp quyền nuôi con trai với chồng cũ sau 3 năm, Nhật Kim Anh chia sẻ: "Trong một lần tôi gọi điện cho con, tôi và anh Lộc có nói về chuyện học hành của con rồi có đôi câu lớn tiếng. Khi ấy, con trai đã hét lên rằng: "Ba mẹ đừng giành con nữa, con mệt lắm rồi". Câu nói đó của con khiến cả hai chúng tôi thức tỉnh. Sau đó cả tôi và anh Lộc ngồi lại nói chuyện với nhau và không kiện tụng gì nữa. Tôi chủ động xin thua để con không chịu tổn thương nữa".

Lý do Nhật Kim Anh chủ động 'xin thua', buông bỏ tranh chấp quyền nuôi con trai với chồng cũ sau 3 năm - Ảnh 1
Nhật Kim Anh buông bỏ tranh chấp quyền nuôi con trai với chồng cũ sau 3 năm - Ảnh: FBNV

Đồng thời, nữ diễn viên cho biết rằng cô và chồng cũ không nên ích kỷ nữa để rồi người tổn thương nhất chính là con trai của mình. Cô cảm thấy sự giành con về bên mình không hẳn là để yêu thương chăm sóc nữa mà đang làm tổn thương con. Đó là điều mà bản thân của Nhật Kim Anh không hề muốn. Cô bộc bạch thêm: "Từ mấy năm về trước, tôi đã muốn đàm phán trong yên bình rồi, lúc nào cũng muốn dĩ hòa vi quý. Bây giờ thì tôi đã đạt được điều mà mình mong muốn, đó là cho con được sự yêu thương, lúc nào cũng vui và hạnh phúc. Dù con ở bên ba hay bên mẹ thì con đều sẽ vui. Tôi nghĩ điều đó rất văn minh".

Lý do Nhật Kim Anh chủ động 'xin thua', buông bỏ tranh chấp quyền nuôi con trai với chồng cũ sau 3 năm - Ảnh 2
Con trai Nhật Kim Anh hiện ở Cần Thơ với ba và gia đình nhà nội - Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh thường dành ngày thứ Bảy và Chủ Nhật để về với con trai. Mỗi khi về, cô sẽ chở quý tử đi chơi, đi ăn uống. Những lúc rảnh rỗi thì cô cũng sẽ gọi điện trò chuyện với con, có thời gian thì hai bên sẽ sắp xếp để đi du lịch với nhau.

Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh cũng tiết lộ mối quan hệ của cô và chồng cũ Bửu Lộc đã hòa thuận, vui vẻ để cùng chăm sóc con. Nữ ca sĩ cho biết: "Cả tôi và anh Lộc hiện đều bình thường. Trước đây lúc còn căng thẳng thì khó chịu lắm, nhưng sau này khi ngồi lại với nhau thì cả hai đã thoải mái hơn. Ba mẹ anh Lộc cũng rất văn minh. Như mọi người thấy, trong tiệc sinh nhật của con thì ai cũng vui vẻ. Đó là điều mà tôi rất hạnh phúc. Hiện giờ thì bé đang rất an ổn và thoải mái ở Cần Thơ nên tôi để con sống ở đó. Còn trong tương lai, nếu gia đình anh Lộc và bé muốn sống ở TP.HCM để học tập tốt hơn thì lúc đó mình mới tính".

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