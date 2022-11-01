Trước nghi vấn 'rạn nứt', Nhật Kim Anh và TiTi bất ngờ sánh đôi bên nhau, lần đầu nói rõ về mối quan hệ 'chị em thân thiết'

Mối quan hệ của ca sĩ Nhật Kim Anh và ca sĩ TiTi từng là tâm điểm chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả.

Thời gian trước, ca sĩ Nhật Kim Anh và TiTi được nhiều người đồn đoán là cặp "tình chị duyên em" khi liên tục sánh đôi tình tứ bên nhau trong các sự kiện. Mặc dù nhiều lần cặp đôi đã lên tiếng cho biết chỉ là quan hệ chị em nhưng khán giả vẫn đẩy thuyền rất nhiệt tình. Bẵng đi một thời gian, cặp chị em bỗng dưng không còn tương tác hay xuất hiện cùng nhau mà thay vào đó, Nhật Kim Anh lại sánh đôi bên một nam thần khác. Điều này khiến người hâm mộ cho rằng cả hai đã "rạn nứt" mối quan hệ.

Thời gian qua, cả 2 không còn tương tác nhiều hay sánh đôi bên nhau làm dấy lên tin đồn 'rạn nứt' - Ảnh: Internet Cho đến mới đây nhất, trong buổi họp báo ra mắt MV mới của Nhật Kim Anh, TiTi bất ngờ xuất hiện bên cạnh đàn chị. Không chỉ vậy, cả 2 còn lần đầu tiên lên tiếng nói rõ về mối quan hệ hiện tại và phủ nhận chuyện "rạn nứt". Cụ thể, Nhật Kim Anh chia sẻ: "TiTi đã đồng hành cùng tôi nhiều năm rồi, 4 - 5 gì đó chứ không phải không đề cập. Thêm nữa thời gian gần đây TiTi cũng bận bịu với công việc nghệ thuật, thời gian chạy show cũng nhiều nên thời gian đồng hành cùng Nhật Kim Anh cũng không còn nhiều như xưa nữa. Muốn book show để dự họp báo hôm nay phải book từ tận 1 tháng trước. Thật ra mối quan hệ của Nhật Kim Anh và TiTi vẫn thân thiết, bình thường từ xưa đến giờ".

TiTi bất ngờ xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt MV mới của đàn chị - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, TiTi cũng cho biết, bản thân anh luôn làm hết sức để có thể xứng đáng là một người em hoàn hảo của Nhật Kim Anh: "TiTi luôn phải làm sao để mình tốt hơn mỗi ngày, làm sao để xứng đáng và trở thành người em hoàn hảo nhất, luôn bên cạnh và đồng hành cùng chị Nhật Kim Anh". Cả 2 lần đầu nói rõ về tin đồn 'rạn nứt' - Ảnh: Internet Sự tái hợp lần này khiến người hâm mộ mừng khôn xiết. 'Chiếc thuyền tình' giữa Nhật Kim Anh và TiTi lại tiếp tục được khán giả đẩy ra khơi.

Nhật Kim Anh từ bỏ quyền nuôi con chỉ vì câu nói này của quý tử, tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với chồng cũ Từng mệt mỏi vì phải tranh chấp quyền nuôi con suốt hàng năm trời, nhưng khi nghe câu nói này của quý tử thì Nhật Kim Anh đã bừng tỉnh và quyết định buông bỏ mọi thứ.

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