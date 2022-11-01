Trước nghi vấn 'rạn nứt', Nhật Kim Anh và TiTi bất ngờ sánh đôi bên nhau, lần đầu nói rõ về mối quan hệ 'chị em thân thiết'

Hậu trường 01/11/2022 08:57

Mối quan hệ của ca sĩ Nhật Kim Anh và ca sĩ TiTi từng là tâm điểm chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả.

Thời gian trước, ca sĩ Nhật Kim Anh và TiTi được nhiều người đồn đoán là cặp "tình chị duyên em" khi liên tục sánh đôi tình tứ bên nhau trong các sự kiện. Mặc dù nhiều lần cặp đôi đã lên tiếng cho biết chỉ là quan hệ chị em nhưng khán giả vẫn đẩy thuyền rất nhiệt tình.

Bẵng đi một thời gian, cặp chị em bỗng dưng không còn tương tác hay xuất hiện cùng nhau mà thay vào đó, Nhật Kim Anh lại sánh đôi bên một nam thần khác. Điều này khiến người hâm mộ cho rằng cả hai đã "rạn nứt" mối quan hệ.

Trước nghi vấn 'rạn nứt', Nhật Kim Anh và TiTi bất ngờ sánh đôi bên nhau, lần đầu nói rõ về mối quan hệ 'chị em thân thiết' - Ảnh 1
Trước nghi vấn 'rạn nứt', Nhật Kim Anh và TiTi bất ngờ sánh đôi bên nhau, lần đầu nói rõ về mối quan hệ 'chị em thân thiết' - Ảnh 2
Thời gian qua, cả 2 không còn tương tác nhiều hay sánh đôi bên nhau làm dấy lên tin đồn 'rạn nứt' - Ảnh: Internet

Cho đến mới đây nhất, trong buổi họp báo ra mắt MV mới của Nhật Kim Anh, TiTi bất ngờ xuất hiện bên cạnh đàn chị. Không chỉ vậy, cả 2 còn lần đầu tiên lên tiếng nói rõ về mối quan hệ hiện tại và phủ nhận chuyện "rạn nứt".

Cụ thể, Nhật Kim Anh chia sẻ: "TiTi đã đồng hành cùng tôi nhiều năm rồi, 4 - 5 gì đó chứ không phải không đề cập. Thêm nữa thời gian gần đây TiTi cũng bận bịu với công việc nghệ thuật, thời gian chạy show cũng nhiều nên thời gian đồng hành cùng Nhật Kim Anh cũng không còn nhiều như xưa nữa. Muốn book show để dự họp báo hôm nay phải book từ tận 1 tháng trước. Thật ra mối quan hệ của Nhật Kim Anh và TiTi vẫn thân thiết, bình thường từ xưa đến giờ".

Trước nghi vấn 'rạn nứt', Nhật Kim Anh và TiTi bất ngờ sánh đôi bên nhau, lần đầu nói rõ về mối quan hệ 'chị em thân thiết' - Ảnh 3
TiTi bất ngờ xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt MV mới của đàn chị - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, TiTi cũng cho biết, bản thân anh luôn làm hết sức để có thể xứng đáng là một người em hoàn hảo của Nhật Kim Anh: "TiTi luôn phải làm sao để mình tốt hơn mỗi ngày, làm sao để xứng đáng và trở thành người em hoàn hảo nhất, luôn bên cạnh và đồng hành cùng chị Nhật Kim Anh".

Trước nghi vấn 'rạn nứt', Nhật Kim Anh và TiTi bất ngờ sánh đôi bên nhau, lần đầu nói rõ về mối quan hệ 'chị em thân thiết' - Ảnh 4
Cả 2 lần đầu nói rõ về tin đồn 'rạn nứt' - Ảnh: Internet

Sự tái hợp lần này khiến người hâm mộ mừng khôn xiết. 'Chiếc thuyền tình' giữa Nhật Kim Anh và TiTi lại tiếp tục được khán giả đẩy ra khơi.

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