Nhật Kim Anh nghẹn ngào khi viếng Phi Nhung tại Mỹ: Xót xa khi chưa tin được đàn chị đã qua đời

Hậu trường 05/09/2022 11:36

Nhật Kim Anh không khỏi nghẹn ngào trước di ảnh Phi Nhung tại Mỹ, nữ ca sĩ không kìm nổi nước mắt nói một câu khiến khán giả xót xa.

Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh đã có chuyến sang Mỹ để du lịch và gặp gỡ bạn bè. Trong chuyến đi này, nữ diễn viên không quên đến viếng thăm cố nghệ sĩ Phi Nhung. Cô vừa đăng tải loạt ảnh tại phần mộ của đàn chị quá cố.

Nhật Kim Anh nghẹn ngào khi viếng Phi Nhung tại Mỹ: Xót xa khi chưa tin được đàn chị đã qua đời - Ảnh 1
Nhật Kim Anh có chuyến viếng cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ. (Ảnh: FB Nhật Kim Anh)

Nhật Kim Anh nghẹn ngào khi viếng Phi Nhung tại Mỹ: Xót xa khi chưa tin được đàn chị đã qua đời - Ảnh 2

 Nhật Kim Anh nghẹn ngào khi viếng Phi Nhung tại Mỹ: Xót xa khi chưa tin được đàn chị đã qua đời - Ảnh 3

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Nhật Kim Anh đăng loạt ảnh viếng cố ca sĩ Phi Nhung nhân chuyến đi Mỹ. Theo đó, nữ diễn viên không khỏi nghẹn ngào trước di ảnh của giọng ca quá cố tại Tịnh xá Giác An.

Nhật Kim Anh xúc động viết: "Đi viếng chị Phi Nhung. Không hiểu sao mình vẫn không tin chị mất. Nhìn ảnh chị Phi Nhung, tự nhiên em không cầm được nước mắt. Chắc có lẽ em cũng như hàng ngàn khán giả yêu thương chị, ai rồi cũng sẽ có cảm xúc như em khi nhìn ảnh chị. Vì mọi người ai cũng yêu thương và dành cho chị những tình cảm rất chân thành và đặc biệt".

Nhật Kim Anh nghẹn ngào khi viếng Phi Nhung tại Mỹ: Xót xa khi chưa tin được đàn chị đã qua đời - Ảnh 4
Nhật Kim Anh thắp nén nhang cho đàn chị đã khuất. (Ảnh: FB Nhật Kim Anh)

Khung ảnh Nhật Kim Anh đến viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Phi Nhung sinh năm 1970, được biết đến là giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình, quê hương. Tháng 9/2021, nữ ca sĩ qua đời sau thời gian điều trị Covid-19. Sau khi hỏa táng tại Việt Nam, nghệ sĩ Việt Hương đích thân đưa tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ đoàn tụ với gia đình.

Nhật Kim Anh nghẹn ngào khi viếng Phi Nhung tại Mỹ: Xót xa khi chưa tin được đàn chị đã qua đời - Ảnh 5
Giỗ đầu của cố ca sĩ sẽ diễn ra vào ngày 25/9/2022(Ảnh: Wendy Phạm)

Có thể nói, dù Phi Nhung đã ra đi nhưng những kỷ niệm về cô vẫn sống mãi trong lòng các đồng nghiệp. Được biết, theo thông báo từ con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung (Wendy Phạm), giỗ đầu của cố ca sĩ sẽ diễn ra vào ngày 25/9/2022, tại Tịnh xá Giác An. Buổi lễ sẽ bắt đầu từ 10h30 và kết thúc vào 20h (theo giờ Mỹ). 

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