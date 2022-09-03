'Lóa mắt' với cuộc sống xa hoa của Nhật Kim Anh: đầy đủ siêu xe, biệt thự chục tỷ, và thú 'chơi kim cương' xa xỉ

Hậu trường 03/09/2022 17:37

Từng trải qua thời gian khó khăn thuở lập nghiệp, giờ đây Nhật Kim Anh khiến mọi người nể phục bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng cùng khối tài sản "khổng lồ".

Nhật Kim Anh là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt, cô vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên được rất nhiều khán giả yêu mến. Nữ ca sĩ sở hữu hàng loạt ca khúc hit đình đám như Mưa Đã Tạnh, Lâu Đài Cát, Đoạn Đường Vắng, Thà Người Đừng Hứa, Tiếng Vĩ Cầm,... Ở lĩnh vực phim, cô cũng "bỏ túi" khá nhiều vai diễn nổi bật trong các bộ phim: Tiếng Sét Trong Mưa, Lời Sám Hối, Con Gái Bố Già, Song Sinh Bí Ẩn, Lạc Lối, Vua Bánh Mì,... 

'Lóa mắt' với cuộc sống xa hoa của Nhật Kim Anh: đầy đủ siêu xe, biệt thự chục tỷ, và thú 'chơi kim cương' xa xỉ - Ảnh 1
Nhật Kim Anh 

Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn được biết đến nhiều khi gặt hái được những cột mốc nhất định trong lĩnh vực kinh doanh, cô có trong tay khối tài sản khổng lồ. Trong đó phải kể đến căn biệt thự hoành tráng trị giá ước tính đến 20 tỷ đồng của nữ diễn viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Biệt thự của Nhật Kim Anh được bao quanh bởi vườn cây thoáng mát. Nữ diễn viên còn đặc biệt thiết kế khu vực để ngồi thưởng trà bên cạnh hồ cá koi. Trước đó, vào tháng 7/2019, nhà cô bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tiền, vàng, kim cương... tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

'Lóa mắt' với cuộc sống xa hoa của Nhật Kim Anh: đầy đủ siêu xe, biệt thự chục tỷ, và thú 'chơi kim cương' xa xỉ - Ảnh 2

'Lóa mắt' với cuộc sống xa hoa của Nhật Kim Anh: đầy đủ siêu xe, biệt thự chục tỷ, và thú 'chơi kim cương' xa xỉ - Ảnh 3

'Lóa mắt' với cuộc sống xa hoa của Nhật Kim Anh: đầy đủ siêu xe, biệt thự chục tỷ, và thú 'chơi kim cương' xa xỉ - Ảnh 4

'Lóa mắt' với cuộc sống xa hoa của Nhật Kim Anh: đầy đủ siêu xe, biệt thự chục tỷ, và thú 'chơi kim cương' xa xỉ - Ảnh 5
Một góc nhà của nữ ca sĩ.

Mới đây nhất, nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô vừa mua thêm 1 căn biệt thự dành cho con trai, nằm ngay bên cạnh nhà hiện tại của cô. Dù hiện quý tử nhà Nhật Kim Anh còn khá nhỏ tuổi nhưng cô đã "tậu" nhà riêng cho cậu bé cũng đủ để thấy giọng ca Mưa Đã Tạnh giàu có đến mức nào.

 

 

'Lóa mắt' với cuộc sống xa hoa của Nhật Kim Anh: đầy đủ siêu xe, biệt thự chục tỷ, và thú 'chơi kim cương' xa xỉ - Ảnh 6
Căn biệt thự mới Nhật Kim Anh mua để dành riêng cho con trai.

Sau nhiều năm phát triển con đường kinh doanh kết hợp với những dự án nghệ thuật, Nhật Kim Anh đã sở hữu khối tài sản "kếch xù" với hàng loạt xế hộp đắt tiền.

Giọng ca Lâu đài cát từng gây choáng khi liên tiếp tậu xế hộp tiền tỷ chỉ trong vòng 1 năm. Ngay đầu năm 2020, cô "mở bát" bằng một chiếc xe hơi 3 tỷ. Đến dịp sinh nhật tuổi 35, cô tự tặng mình phần thưởng là một chiếc xe giá 5 tỷ đồng. Sau đó không lâu, cô lại tiếp tục rinh về một chiếc limousine giá khoảng 3 tỷ đồng dùng để phục vụ các chuyến công tác xa, đi diễn tỉnh. Đặc biệt, nội thất trong xe được nữ ca sĩ thiết kế lại để đảm bào mang đến sự tiện nghi và thoải mái mỗi khi đi lưu diễn xa.

'Lóa mắt' với cuộc sống xa hoa của Nhật Kim Anh: đầy đủ siêu xe, biệt thự chục tỷ, và thú 'chơi kim cương' xa xỉ - Ảnh 7

'Lóa mắt' với cuộc sống xa hoa của Nhật Kim Anh: đầy đủ siêu xe, biệt thự chục tỷ, và thú 'chơi kim cương' xa xỉ - Ảnh 8
Nữ ca sĩ sắm 3 xe hơi tiền tỷ trong vòng 1 năm.

Không chỉ có vậy mà cô còn có tiếng trong khoản "chơi kim cương" khi luôn xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy và lấp lánh với những món trang sức có giá trị bằng cả căn nhà. 

Dù không thường xuyên khoe đồ đắt tiền nhưng tôi thấy, Nhật Kim Anh cũng là một “yêu nữ hàng hiệu" thực thụ của Vbiz. Tủ đồ của cô nàng khiến tôi phải “xỉu up xỉu down" vì quá đồ sộ và toàn đến từ những thương hiệu hàng đầu.

 

'Lóa mắt' với cuộc sống xa hoa của Nhật Kim Anh: đầy đủ siêu xe, biệt thự chục tỷ, và thú 'chơi kim cương' xa xỉ - Ảnh 9
Nhật Kim Anh có vô số hàng hiệu đắt tiền.

Nhìn vào những gì Nhật Kim Anh sở hữu ở thời điểm hiện tại, điều công chúng ngưỡng mộ hơn cả chính là sự tài giỏi, mạnh mẽ của cô. Bởi lẽ, hiếm có người phụ nữ nào sau tan vỡ lại có thể gầy dựng được khối gia tài khủng như thế. Không chỉ kiếm tiền giỏi, nữ diễn viên còn quá khéo léo ở khoản chăm chút nhà cửa. Nhìn không gian sống của cô, ai cũng phải mê mệt vì quá đẹp.

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Từ khóa:   Nhật Kim Anh diễn viên Nhật Kim Anh tài sản Nhật Kim Anh

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