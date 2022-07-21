Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Nguyên Vũ, MC Thảo Vân lên tiếng bức xúc, Nhật Kim Anh có hành động ý nghĩa

Hậu trường 21/07/2022 15:41

Sáng nay, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan đền vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành.

Liên quan đến vụ vé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến từ vong, theo Tiền Phong, khoảng 8h20 sáng nay (ngày 21/7), Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác"; Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Nguyên Vũ, MC Thảo Vân lên tiếng bức xúc, Nhật Kim Anh có hành động ý nghĩa - Ảnh 1
 Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Tiền Phong 

HĐXX cho biết, 2 ngày trước khi phiên tòa được mở, HĐXX nhận được đề nghị của các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại. Theo đó, các luật sư đề nghị xét xử công khai vụ án, xác định tỷ lệ thương tật của bị hại và xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Giết người”.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Nguyên Vũ, MC Thảo Vân lên tiếng bức xúc, Nhật Kim Anh có hành động ý nghĩa - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Tiền Phong 

Sự việc trên thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận mà trong đó có cả những gương mặt nổi tiếng của showbiz Việt như ca sĩ Nhật Kim Anh, MC Thảo Trang, hoa hậu Phương Lê, ca sĩ Nguyên Vũ, ca sĩ Ngọc Châu,...

Theo đó, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh hát tặng bé V.A. ca khúc "Mẹ ơi đừng khóc" và hy vọng nạn nhân có thể nhẹ nhàng, thanh thản nơi chính suối. "Con sẽ luôn ấm áp vì có hàng triệu triệu trái tim đang hướng về con và yêu thương con vô cùng!" - nữ ca sĩ tâm sự.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Nguyên Vũ, MC Thảo Vân lên tiếng bức xúc, Nhật Kim Anh có hành động ý nghĩa - Ảnh 3
Bài viết của Nhật Kim Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, MC Thảo Vân đã bày tỏ sự bức xúc với 2 đối tượng trong vụ việc "khi sự độc ác đã lên đến mức không thể hình dung nổi!". Nữ MC tin rằng công lý nhất định sẽ được thực thi để trả lại công bằng cho  cháu bé.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Nguyên Vũ, MC Thảo Vân lên tiếng bức xúc, Nhật Kim Anh có hành động ý nghĩa - Ảnh 4
Bài viết của MC Thảo Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Thanh Niên, Hoa hậu Phương Lê liên tục mong tin từ phiên tòa. Cô chia sẻ muốn đến tận nơi để nghe xử nhưng đành theo dõi qua báo chí vì không thể vào tòa. 

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Nguyên Vũ, MC Thảo Vân lên tiếng bức xúc, Nhật Kim Anh có hành động ý nghĩa - Ảnh 5
Hoa hậu Phương Lê và Nguyên Vũ - Ảnh: Internet

Ca sĩ Nguyên Vũ cũng chia sẻ:"Đó là hành động không thể tha thứ được, không thể có tình tiết nào giảm nhẹ vì bé V.A là một đứa trẻ quá yếu ớt và không có khả năng chống cự. Không thể nào lấy một cái cây gỗ to và dài đánh một đứa trẻ như thế. Đến bây giờ, tôi rất bức xúc và lên án hành động này”.

Từ hải ngoại, ca sĩ Ngọc Châu liên tục cập nhật diễn biến trên trang cá nhân: "Thấy luật sư Ngọc Nữ bật khóc mà tôi cũng không cầm lòng được. Chưa bao giờ mà tôi xót xa, nghẹn ngào và uất ức thay cho người khác đến mức này. Cầu mong bà cùng với hội luật sư sẽ đấu tranh kiên cường, mạnh mẽ để hai ác quỷ này phải trả giá thật đắt"...

Theo báo Lao Động, hơn 9 giờ ngày 21/7, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm công khai vụ án. HĐXX xét thấy cần tiến hành giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của bị hại vào ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 mà không thể thực hiện ngay tại phiên toà. Vì lẽ đó, HĐXX quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ cho VKSND TP HCM. Thời gian mở lại phiên xét xử sẽ được HĐXX thông báo sau.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Nguyên Vũ, MC Thảo Vân lên tiếng bức xúc, Nhật Kim Anh có hành động ý nghĩa - Ảnh 6
Mẹ bé A. không ngừng khóc tại tòa - Ảnh: Người Lao Động

Hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái không được lập tức áp giải lên xe về nơi giam giữ. Gần 15 phút sau, lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp mới dẫn giải các bị cáo lên xe và rời khỏi tòa án bằng cổng phụ.

 

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Từ khóa:   bé gái 8 tuổi bị bạo hành nhật kim anh Hoa hậu Phương Lê

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