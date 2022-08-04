Hậu giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh cùng chồng cũ bất ngờ 'hợp tác' làm điều đặc biệt cho con trai!

Hậu trường 04/08/2022 09:49

Nhật Kim Anh cùng chồng cũ bất ngờ hội ngộ cùng nhau đưa con trai đi du lịch nước ngoài.

Nhật Kim Anh bén duyên với nghệ thuật từ vai trò là một ca sĩ. Những năm sau đó, cô bắt đầu ghi được ấn tượng mạnh với khán giả khi lấn sân sang hoạt động diễn xuất. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật ghi nhiều dấu ấn thì cuộc sống đời tư của nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm không kém.

Thời gian qua, sau cuộc hôn nhân rạn nứt, Nhật Kim Anh và chồng cũ gây nhiều ồn ào khi liên tục kiện cáo nhau về việc giành quyền nuôi con trai Bửu Long. Bởi trước đây, hậu ly hôn, bé Bửu Long về sống cùng bố và ông bà nội tại Cần Thơ.

Hậu giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh cùng chồng cũ bất ngờ 'hợp tác' làm điều đặc biệt cho con trai! - Ảnh 1
Hậu ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ thường họp mặt vào những dịp quan trọng, ý nghĩa của con trai - Ảnh: FBNV

Sau thời gian dài đấu tranh giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh không nhận được kết quả như mong muốn vì con trai đã quen sống cùng bố. Không muốn gây thêm nhiều tổn thương cho con, nữ ca sĩ tuyên bố tiếp tục tranh giành và để con được tự do phát triển. Tuy không được sống gần con nhưng Nhật Kim Anh luôn dành nhiều thời gian quan tâm, bù đắp cho con trai. Đặc biệt, cô và chồng cũ không ngần ngại họp mặt trong các dịp quan trọng, ý nghĩa của con trai và gần đây nhất là dự lễ tổng kết năm học của con.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô và chồng cũ cùng đưa con trai đi du lịch nước ngoài. Có thể thấy, qua hình ảnh đăng tải, bé Bửu Long khá vui vẻ và luôn nở nụ cười tươi khi chuyến đi du lịch có cả ba và mẹ.

Hậu giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh cùng chồng cũ bất ngờ 'hợp tác' làm điều đặc biệt cho con trai! - Ảnh 2
Nhật Kim Anh cũng chồng cũ dẫn con đi du lịch nước ngoài - Ảnh: FBNV

Chia sẻ với niềm hạnh phúc, Nhật Kim Anh cho biết, chuyến du lịch này chính là lời hứa của mình dành cho quý tử: "Chuyến xuất ngoại đầu tiên của mẹ con mình. Như mẹ đã hứa con học giỏi có giấy khen là sẽ được thưởng chuyến đi du lịch cùng ba mẹ. Và giờ mẹ đã thực hiện lời hứa nhé! Con phải cố gắng học giỏi và chăm ngoan hơn nữa cục vàng của mẹ nha".

Hậu giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh cùng chồng cũ bất ngờ 'hợp tác' làm điều đặc biệt cho con trai! - Ảnh 3
Hậu giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh cùng chồng cũ bất ngờ 'hợp tác' làm điều đặc biệt cho con trai! - Ảnh 4
Con trai Nhật Kim Anh tươi tắn trong suốt chuyến du lịch cùng ba và mẹ - Ảnh: FNBV

Được biết, Nhật Kim Anh và chồng cũ sẽ đưa con trai đến du lịch tại đất nước Malaysia. Bên dưới bài đăng của Nhật Kim Anh, rất nhiều netizen đã để lại bình luận bày tỏ niềm vui khi thấy nữ diễn viên được dịp gần gũi hơn, tận hưởng niềm hạnh phúc bên cạnh con trai. 

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