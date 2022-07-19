CĐM xôn xao một clip ghi lại khoảnh khắc Nhật Kim Anh tổ chức đám cưới ở quê nhà, 'soi' nhiệt tình danh tính chú rể

Hậu trường 19/07/2022 11:59

Người hâm mộ được phen đứng ngồi không yên vì trong cộng đồng lan truyền một đoạn clip được cho là đám cưới Nhật Kim Anh tại quê nhà.

Sau khi đường ai nấy đi với ông xã đại gia, Nhật Kim Anh vẫn thường được khán giả ủng hộ việc đi thêm bước nữa. Tuy nhiên trong nhiều năm qua nữ nghệ sĩ vẫn luôn giữ kín chuyện tình cảm cũng như đời tư, hầu như không công khai hẹn hò với bất cứ ai. Có một số hình ảnh cùng tin đồn nổ ra nhưng chính chủ đều nhanh chóng phủ nhận.

CĐM xôn xao một clip ghi lại khoảnh khắc Nhật Kim Anh tổ chức đám cưới ở quê nhà, 'soi' nhiệt tình danh tính chú rể - Ảnh 1
Sau khi đường ai nấy đi với ông xã đại gia, Nhật Kim Anh vẫn thường được khán giả ủng hộ việc đi thêm bước nữa - Ảnh: Internet

Mới đây, dân tình có một phen đứng ngồi không yên vì một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc được cho là đám cưới của Nhật Kim Anh tại quê nhà. Trong đó, nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy cô dâu không cầu kì và đang thực hiện việc tung hoa cưới cho bạn bè. Gương mặt cô trông rất vui vẻ, rạng rỡ, tiếng cười nói đủ cho thấy không khí trong buổi tiệc rất vui nhộn.

CĐM xôn xao một clip ghi lại khoảnh khắc Nhật Kim Anh tổ chức đám cưới ở quê nhà, 'soi' nhiệt tình danh tính chú rể - Ảnh 2
Trong clip, nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy cô dâu không cầu kì và đang thực hiện việc tung hoa cưới cho bạn bè - Ảnh: Internet

Dĩ nhiên cộng đồng mạng không thể không soi nhiệt tình để tìm ra danh tính chú rể đứng bên cạnh Nhật Kim Anh. Không bất ngờ khi người ấy chính là diễn viên Quốc Huy, một trong những gương mặt nam diễn viên điển trai nổi tiếng của showbiz. Anh chàng còn được mệnh danh là Huỳnh Tông Trạch phiên bản Việt Nam.

CĐM xôn xao một clip ghi lại khoảnh khắc Nhật Kim Anh tổ chức đám cưới ở quê nhà, 'soi' nhiệt tình danh tính chú rể - Ảnh 3
Danh tính của 'chú rể' trong đoạn clip là diễn viên Quốc Huy - một trong những gương mặt nam diễn viên điển trai nổi tiếng của showbiz - Ảnh: Internet

Trong lúc dân mạng đang ồn ào bàn tán về clip này, đặt nhiều nghi vấn ca sĩ Nhật Kim Anh đã kết hôn bí mật thì fan của giọng ca 'Lâu đài tình ái' đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Những ai theo dõi nữ nghệ sĩ thường xuyên sẽ dễ dàng nhận ra đây chỉ là cảnh quay trong MV ca nhạc được phát hành hồi tháng 6 của Nhật Kim Anh mà thôi. Quốc Huy chính là bạn diễn, vào vai người yêu mỹ nhân này.

Nhật Kim Anh vốn là nữ nghệ sĩ đa năng bậc nhất showbiz. Bên cạnh diễn xuất, cô nàng còn có thể ca hát rất tốt. Không chỉ vậy, nữ chính “Tiếng sét trong mưa” còn thể hiện được tài năng kinh doanh, là đại gia nổi tiếng làng giải trí.

CĐM xôn xao một clip ghi lại khoảnh khắc Nhật Kim Anh tổ chức đám cưới ở quê nhà, 'soi' nhiệt tình danh tính chú rể - Ảnh 4
Nhật Kim Anh: "Tôi nghĩ ai nuôi con cũng được, miễn sao con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được" - Ảnh: Internet

Sự nghiệp thăng hoa, không hề túng thiếu nhưng đường tình duyên của Nhật Kim Anh lại không được 'thuận buồm xuôi gió'. Cô đã từng một lần lên xe hoa với đại gia Bửu Lộc, nhưng cả hai sớm đường ai nấy đi trong vài năm ngắn ngủi. Đáng nói, sau khi chia tay, họ lại bước vào cuộc chiến pháp lý để giành quyền nuôi con. Đến nay mối quan hệ hai bên đã dịu đi nhiều, có thể gặp mặt, cùng đưa con trai đi chơi.

CĐM xôn xao một clip ghi lại khoảnh khắc Nhật Kim Anh tổ chức đám cưới ở quê nhà, 'soi' nhiệt tình danh tính chú rể - Ảnh 5
Đến nay mối quan hệ của Nhật Kim Anh và chồng cũ đã dịu đi nhiều, có thể gặp mặt, cùng đưa con trai đi chơi - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm, Nhật Kim Anh cho biết cô tham dự buổi tổng kết cuối năm cho con trai vào sáng 5.7. Nữ ca sĩ thấy hạnh phúc khi nhìn thấy con trai rất vui vì có đủ ba mẹ. "Hiện tại thì tôi muốn mọi thứ nhẹ nhàng lại vì con trai cũng lớn rồi. Hầu như bé biết và hiểu hết. Chính vì thế tôi muốn mọi thứ nhẹ nhàng cho con", cô tâm sự.

Nói thêm về mối quan hệ hiện tại với Bửu Lộc, diễn viên Tiếng sét trong mưa tiết lộ: "Hiện tại tôi thấy mọi thứ rất tốt. Tôi và anh Lộc có thể nói chuyện với nhau bình thường, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Tôi nghĩ ai nuôi con cũng được, miễn sao con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Mọi thứ cứ để tùy duyên thôi".

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