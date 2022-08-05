Không chỉ cùng nhau đưa con đi du lịch, Nhật Kim Anh và chồng cũ còn có hành động 'thân mật' bất ngờ, liệu 'đã tái hợp'?

Hậu trường 05/08/2022 09:02

Bửu Lộc có hành động khiến nhiều người khó hiểu trong chuyến du hí vui vẻ với Nhật Kim Anh và con trai.

Hậu ly hôn, mối quan hệ giữa ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng cũ không mấy êm đẹp khi liên tục tố tụng giành quyền nuôi con. Sau hơn 3 năm cố gắng, nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố khép lại cuộc chiến pháp lý và để cho con trai được nhà chồng cũ nuôi dưỡng, chăm sóc như ban đầu. Không chỉ vậy, sau khi đưa đến thống nhất, mối quan hệ cả hai cũng bỗng chốc không còn căng như dây đàn. Họ xem nhau như bạn và không ngần ngại xuất hiện chung một khung hình vào những dịp quan trọng, ý nghĩa của con trai.

Không chỉ cùng nhau đưa con đi du lịch, Nhật Kim Anh và chồng cũ còn có hành động 'thân mật' bất ngờ, liệu 'đã tái hợp'? - Ảnh 1
Hậu tuyên bố dừng kiện tụng quyền nuôi con, Nhật Kim Anh và chồng cũ không ngại chạm mặt chung khung hình vào những dịp quan trọng của con trai - Ảnh: FBNV

Mới đây, đầu tháng 8, Nhật Kim Anh cũng bất ngờ hé lộ hình ảnh cùng chồng cũ đưa con trai đi du lịch Singapore, Malaysia. Được biết, đây cũng là phần thưởng mà nữ ca sĩ và chồng cũ Bửu Lộc muốn dành cho quý tử vì thành tích năm học vừa qua.

Đáng chú ý, trong suốt tour du lịch ngoại quốc, Nhật Kim Anh ngoài chia sẻ hình ảnh bên con, cả 2 còn khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao với những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình 3 người. Cụ thể, trên trang cá nhân, Bửu Lộc cũng bất ngờ khoảnh khắc đứng chung khung hình với Nhật Kim Anh và còn có hành động đứng kề bên, khoác vai trông vô cùng thân mật.

Không chỉ cùng nhau đưa con đi du lịch, Nhật Kim Anh và chồng cũ còn có hành động 'thân mật' bất ngờ, liệu 'đã tái hợp'? - Ảnh 2
Không chỉ cùng nhau đưa con đi du lịch, Nhật Kim Anh và chồng cũ còn có hành động 'thân mật' bất ngờ, liệu 'đã tái hợp'? - Ảnh 3
Cả 2 thoải mái chụp chung khung ảnh gia đình và còn có những khoảnh khắc thân mật như khoác vai - Ảnh: FBNV

Nhìn những khoảnh khắc này, nhiều người bày tỏ cảm giác trông như một gia đình hạnh phúc "như chưa hề có cuộc chia ly". Tuy nhiên, không lâu sau đó, Bửu Lộc đã nhanh chóng gỡ bỏ những hình ảnh thân mật bên vợ cũ. Nhiều người cho rằng hành động gỡ bỏ hình ảnh này là vì cả 2 không muốn gây ra hiểu nhầm "đã tái hợp" cho khán giả.

Trước đó, khi được dân mạng khuyên tái hợp với chồng cũ vì con trai, Nhật Kim Anh cũng tâm sự: "Như vậy là đủ vui và hạnh phúc, hòa bình rồi, nhiều khi hàn gắn lại không được vậy đâu ạ".

Hậu giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh cùng chồng cũ bất ngờ 'hợp tác' làm điều đặc biệt cho con trai!

Hậu giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh cùng chồng cũ bất ngờ 'hợp tác' làm điều đặc biệt cho con trai!

Nhật Kim Anh cùng chồng cũ bất ngờ hội ngộ cùng nhau đưa con trai đi du lịch nước ngoài.

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