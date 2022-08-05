Không chỉ cùng nhau đưa con đi du lịch, Nhật Kim Anh và chồng cũ còn có hành động 'thân mật' bất ngờ, liệu 'đã tái hợp'?

Hậu ly hôn, mối quan hệ giữa ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng cũ không mấy êm đẹp khi liên tục tố tụng giành quyền nuôi con. Sau hơn 3 năm cố gắng, nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố khép lại cuộc chiến pháp lý và để cho con trai được nhà chồng cũ nuôi dưỡng, chăm sóc như ban đầu. Không chỉ vậy, sau khi đưa đến thống nhất, mối quan hệ cả hai cũng bỗng chốc không còn căng như dây đàn. Họ xem nhau như bạn và không ngần ngại xuất hiện chung một khung hình vào những dịp quan trọng, ý nghĩa của con trai.



Hậu tuyên bố dừng kiện tụng quyền nuôi con, Nhật Kim Anh và chồng cũ không ngại chạm mặt chung khung hình vào những dịp quan trọng của con trai - Ảnh: FBNV

Mới đây, đầu tháng 8, Nhật Kim Anh cũng bất ngờ hé lộ hình ảnh cùng chồng cũ đưa con trai đi du lịch Singapore, Malaysia. Được biết, đây cũng là phần thưởng mà nữ ca sĩ và chồng cũ Bửu Lộc muốn dành cho quý tử vì thành tích năm học vừa qua.