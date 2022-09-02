Sắp giỗ đầu Phi Nhung, Việt Hương chia sẻ lý do không làm đám giỗ cho đồng nghiệp, khán giả nghe xong không khỏi chạnh lòng

Hậu trường 02/09/2022 18:29

Việt Hương tưởng nhớ Phi Nhung nhưng không làm đám giỗ cho đồng nghiệp, lý do thuộc về gia đình.

Tháng 9/2021, khán giả bàng hoàng xót xa trước sự ra đi của cố Ca sĩ Phi Nhung. Sau hơn 1 tháng chiến đấu với Covid-19, nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng dương 51 tuổi. Đã gần 1 năm Phi Nhung rời xa cõi tạm, thế nhưng người ở lại vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ tới giỗ đầu của cố nghệ sĩ, hiện mọi thông tin được công chúng đặc biệt quan tâm. 

Sắp giỗ đầu Phi Nhung, Việt Hương chia sẻ lý do không làm đám giỗ cho đồng nghiệp, khán giả nghe xong không khỏi chạnh lòng - Ảnh 1

Việt Hương chia sẻ lý do không làm đám giỗ cho đồng nghiệp Phi Nhung. (Ảnh: FC Việt Hương)

Mới đây, trong một lần phỏng vấn, Việt Hương đã chia sẻ thông tin về việc sẽ làm đám giỗ và tưởng niệm hai người bạn đã khuất là nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung.

Cụ thể, Việt Hương nói: "Hai người bạn của Hương mất đi đều theo quốc tịch Mỹ nên Anh Chí Tài mất vào ngày 9/12 nên Hương xin phép lấy ngày ấy luôn. Còn Phi Nhung là ngày 28/9 tây lịch cho nên tới ngày đó Hương sẽ xin phép gia đình đến viếng thăm. Vì anh Chí Tài có chị 'bé Heo' ở Mỹ nên Hương sẽ đại diện tổ chức tại Việt Nam. Trong khi đó, chị Phi Nhung còn nhiều người thân và con cái nên Hương sẽ bước ra, đứng một bên nhìn thôi, không tổ chức mà chỉ tới để đốt nhang".

Sắp giỗ đầu Phi Nhung, Việt Hương chia sẻ lý do không làm đám giỗ cho đồng nghiệp, khán giả nghe xong không khỏi chạnh lòng - Ảnh 2
Việt Hương tâm sự vì Phi Nhung vẫn còn gia đình nhiều thành viên nên Việt Hương không tổ chức đám giỗ cho cố nghệ sĩ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Tám chuyện Vbiz)

 Sắp giỗ đầu Phi Nhung, Việt Hương chia sẻ lý do không làm đám giỗ cho đồng nghiệp, khán giả nghe xong không khỏi chạnh lòng - Ảnh 3

Sắp giỗ đầu Phi Nhung, Việt Hương chia sẻ lý do không làm đám giỗ cho đồng nghiệp, khán giả nghe xong không khỏi chạnh lòng - Ảnh 4

Những lời chia sẻ của nữ diễn viên Việt Hương có thể thấy rõ tấm lòng của cô dành cho nghệ sĩ quá cố. Có thể nói, sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã để lại nhiều tiếc nuối không chỉ cho gia đình, khán giả cả nước, mà còn là nổi mất mát quá lớn với các đồng nghiệp.

Sắp giỗ đầu Phi Nhung, Việt Hương chia sẻ lý do không làm đám giỗ cho đồng nghiệp, khán giả nghe xong không khỏi chạnh lòng - Ảnh 5
Việt Hương đau đớn không nguôi trước sự ra đi của người bạn thân thiết. (Ảnh: Vietnamnet)

Còn nhớ, khi hay tin cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, người đau lòng nhất ngoài người thân có lẽ còn có Việt Hương. Bởi lẽ lúc sinh thời, cả hai là đôi bạn thân thiết từng đồng hành cùng nhau trong nhiều chuyến lưu diễn và cả cuộc sống đời thường.

Việt Hương nghẹn ngào nhớ lại: "Hương rất là yêu quý tấm lòng của Phi Nhung khi gặp mình là hai đứa giỡn. Nhung lớn hơn Hương nhưng rất quý mình. Không có nề hà nét diễn đâu, mỗi lần Hương diễn không hay là Phi Nhung chạy vào nói ngay. Nhung cũng hay hỏi Hương thấy bản thân mình diễn được không, có quá không? Hương trân quý sự học hỏi của Phi Nhung dù cổ lớn hơn mình".

Sắp giỗ đầu Phi Nhung, Việt Hương chia sẻ lý do không làm đám giỗ cho đồng nghiệp, khán giả nghe xong không khỏi chạnh lòng - Ảnh 6
Việt Hương nghẹn lòng trong đám tang nữ ca sĩ Phi Nhung. (Ảnh: Vietnamnet)

Sắp giỗ đầu Phi Nhung, Việt Hương chia sẻ lý do không làm đám giỗ cho đồng nghiệp, khán giả nghe xong không khỏi chạnh lòng - Ảnh 7

Sau khi Phi Nhung qua đời, Việt Hương từng đau đớn không nguôi trước sự ra đi của người bạn thân thiết. Việt Hương là người chuẩn bị các thủ tục để lo hậu sự cho Phi Nhung khi cố nghệ sĩ qua đời, cô cũng không quản ngại khó khăn để đưa tiễn tro cốt người bạn từ Việt Nam sang đất Mỹ xa xôi cho con gái của Phi Nhung.

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