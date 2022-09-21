Nhật Kim Anh bất ngờ hội ngộ chồng cũ tổ chức sinh nhật con trai, tiết lộ mọi thứ 'đã được giải tỏa'

Nhân dịp sinh nhật con trai, ca sĩ Nhật Kim Anh đã hội ngộ cùng chồng cũ tổ chức cho con một buổi tiệc ấm cúng.

Sau ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ đã khiến báo chí tiêu tốn nhiều giấy mực khi liên tục đấu tố nhau giành quyền nuôi con. Thế nhưng, thời gian gần đây, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi cả 2 đăng tải hình ảnh cùng nhau đưa con đi du lịch nước ngoài. Mới đây nhất, cả hai tiếp tục có dịp hội ngộ cùng nhau nhân ngày sinh nhật của cậu con trai Bửu Long. Có thể thấy, mối quan hệ hiện tại của cả 2 đã được hóa giải và không còn căng thẳng như trước. Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ đã rút đơn kiện giành quyền nuôi con.

Cả 2 không ngần ngại đứng chung khung hình chụp cùng con trai - Ảnh: FBNV Buổi tiệc sinh nhật của Bửu Long được trang trí hoành tráng, có đầy đủ sự tham dự của các thành viên trong gia đình. Nhật Kim Anh và Bửu Lộc cũng không ngần ngại khi đứng cùng một khung hình chụp chung với con trai, trông như một gia đình trọn vẹn ấm áp và hạnh phúc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên "Tiếng Sét Trong Mưa" cũng chia sẻ cảm xúc nhân ngày sinh nhật của con trai: "Sinh nhật cục vàng yêu của mẹ! Mẹ sẽ làm những điều mà con mong muốn và hạnh phúc! Tất cả những gì xảy ra cũng xuất phát từ tình yêu thương con! Giờ đây mọi thứ như đã được giải toả, mẹ và gia đình ai cũng hạnh phúc và tự hào vì con. Ba mẹ, ông bà luôn yêu thương con. Thương chúc cục vàng của mẹ luôn khoẻ mạnh, hiền ngoan, hiếu thảo, lễ phép và học thật giỏi nhé! Mẹ và gia đình luôn yêu con trai cưng!".

Sau những cuộc kiện cáo căng thẳng, Nhật Kim Anh tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ đã được giải tỏa - Ảnh: FBNV Nhật Kim Anh kết hôn với Bửu Lộc vào năm 2014. Sau vài năm chung sống, cả hai xảy ra nhiều bất đồng không thể hàn gắn nên quyết định đi đến ly hôn. Hiện tại, cả Bửu Lộc và Nhật Kim Anh đã quyết định dừng lại cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con, thay vào đó, cả hai cố gắng tìm tiếng nói chung với mong muốn con trai có điều kiện sống tốt nhất.

Nhật Kim Anh nghẹn ngào khi viếng Phi Nhung tại Mỹ: Xót xa khi chưa tin được đàn chị đã qua đời Nhật Kim Anh không khỏi nghẹn ngào trước di ảnh Phi Nhung tại Mỹ, nữ ca sĩ không kìm nổi nước mắt nói một câu khiến khán giả xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-kim-anh-bat-ngo-hoi-ngo-chong-cu-to-chuc-sinh-nhat-con-trai-tiet-lo-moi-thu-da-duoc-giai-toa-505197.html