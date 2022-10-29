Nhật Kim Anh từ bỏ quyền nuôi con chỉ vì câu nói này của quý tử, tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với chồng cũ

Từng mệt mỏi vì phải tranh chấp quyền nuôi con suốt hàng năm trời, nhưng khi nghe câu nói này của quý tử thì Nhật Kim Anh đã bừng tỉnh và quyết định buông bỏ mọi thứ.

Ngày 28/10 vừa qua, Nhật Kim Anh đã có buổi trò chuyện với VnExpress về cuộc sống và sự nghiệp của cô. Tại đây, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ đặc biệt về con trai và mối quan hệ với chồng cũ. Nhật Kim Anh từng trải qua 3 năm ròng tranh chấp quyền nuôi con trong mệt mỏi và căng thẳng - Ảnh: Internet Theo đó, Nhật Kim Anh cho biết, cô từng trải qua 3 năm ròng tranh chấp quyền nuôi con trong mệt mỏi và căng thẳng. Cô và chồng từng tranh cãi rất nhiều về vấn đề này, thậm chí là trước mặt con.

Trong một lần gọi điện thoại cho chồng cũ, hai người lại cãi vả và khiến cho con trai phải hét lên: "Ba mẹ đừng giành con nữa, con mệt lắm rồi". Chính câu nói này khiến cho Nhật Kim Anh bừng tỉnh và suy nghĩ lại về những quyết định của mình. Vì một câu nói của con mà Nhật Kim Anh quyết định dừng việc tranh chấp lại - Ảnh: Internet "Tôi bắt đầu suy nghĩ sao lâu nay tại sao mình phải như vậy. Thôi, hay cứ cho con lựa chọn tốt nhất, như vậy mới thực sự là thương bé. Nếu con về với mẹ mà nhớ ba, ở với ba mà nhớ mẹ, như vậy con có vui không?" - Nhật Kim Anh nói.

Đến đầu tháng 7 năm nay, khi Tòa án Nhân dân Tối cao phúc thẩm, quyết định vụ án quay lại từ đầu, Nhật Kim Anh đã quyết định rút đơn kiện, chính quyết định này cũng khiến đối phương hối hận vì đã tranh chấp trong những năm qua. Cô nói với chồng cũ: "Em rút đơn, ai kiện thì kiện, em không kiện nữa. Anh nuôi con cũng được, miễn là cho mẹ con em gặp nhau". Nhật Kim Anh và chồng cũ hiện là bạn bè - Ảnh: Internet Nói về mối quan hệ với chồng cũ, Nhật Kim Anh khẳng định hiện tại hai người là bạn bè, vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian đưa con đi chơi, du lịch nước ngoài và tổ chức sinh nhật cho quý tử. Nữ ca sĩ cho biết, cô vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho bố và bà nội của con. "Tôi cảm thấy đúng là 'khổ tận cam lai'. Mọi vấn đề giờ được giải quyết hòa bình, có văn hóa. Đó cũng là điều tôi mong mỏi khi mới ly hôn." - Nhật Kim Anh chia sẻ.

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