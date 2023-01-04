Trên mạng xã hội, hàng loạt sao Việt đồng loạt đăng bài bày tỏ nỗi niềm xót xa, mong phép màu dành cho bé. Giữa thời điểm này, hoa hậu Phương Lê đăng tải trên trang Facebook cá nhân: "Nghe mà tim đau nhói. Cầu nguyện con còn sống tôi sẽ bảo trợ con ăn học xong đại học và sửa lại ngôi nhà cho con ấm áp nếu cha mẹ con đồng ý. Cùng nhau cầu nguyện cả nhà nhé".

Những ngày vừa qua, thông tin liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị rơi xuống hố trụ bê tông ở công trình cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Hiện tại, hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân sự, cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai công tác giải cứu bé với phương châm còn nước còn tát.

Ngay khi thông tin được chia sẻ, cư dân mạng đã có không ít phản ứng trái chiều. Bên cạnh những người cảm kích và biết ơn cũng có nhiều ý kiến cho rằng Phương Lê luôn tận dụng lúc sự việc lên cao trào nhất và đăng tải 1 dòng trạng thái nửa vời. Thậm chí, cô còn đặt trường hợp là nếu cậu bé còn sống thì mới giúp đỡ. Có thể thấy, trong lúc tất cả mạng xã hội cùng cầu nguyện cho mạng sống của cậu bé, thì hành động vô cảm của Phương Lê là đáng chỉ trích.

Một số bình luận gay gắt của cư dân mạng:

- "Bám cả vào nỗi đau của gia đình người ta để mà lấy tiếng."

- "Cậu bé còn sống thì cũng có cha, có mẹ, không cần phải nuôi. Thay vì nếu, có lòng cứ gửi thẳng gia đình người ta, chẳng ai khiến phải đăng vu vơ thế này nhiều khi gia đình cũng đâu đọc được."

- "Trong trường hợp này, ai cũng biết rõ là phép màu rất khó xảy ra. Vì vậy, nếu thực sự thiện tâm thì hãy lặng lẽ mà giúp gia đình của bé chứ không nên lên mạng ra điều kiện. Điều kiện mà khả năng không thể nhiều hơn có thể. Đây là hành vi lợi dụng sự đau thương của gia đình và tình cảm cộng đồng dành cho bé N."

Hoa hậu Phương Lê là người đẹp từng đạt các danh hiệu Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Trước đó, cô nổi tiếng là người luôn có mặt ở những ồn ào náo nhiệt nhất MXH bằng nhiều cách khác nhau, trong đó điển hình là hành động quyên góp và từ thiện.