Hoa hậu Phương Lê 'nổi đóa' khi liên tục bị đồn thổi 'dòm ngó' gia sản chồng cũ: 'Sao ác ôn quá vậy?'

Hậu trường 26/05/2022 07:32

Phương Lê gọi những kẻ dựng chuyện cô ly hôn vì không đồng ý chia tài sản cho 2 con riêng của chồng là 'ác ôn', khẳng định không có chuyện con chồng đòi chia chác gì hết.

Liên quan tới tin đồn không hay sau khi công khai chia tay ông xã đại gia, cách đây ít giờ, Phương Lê đăng đàn nói lần cuối về cuộc hôn nhân đình đám. 

Phương Lê cho hay, cả hai ly hôn trong hòa bình, không có tranh chấp và càng không có chuyện cô dụ dỗ chồng đại gia như những gì MXH lan truyền.

Gọi những kẻ dựng chuyện cô ly hôn vì không đồng ý chia tài sản cho 2 con riêng của chồng là "ác ôn", Phương Lê khẳng định không có chuyện con chồng đòi chia chác gì hết. 

Hoa hậu Phương Lê 'nổi đóa' khi liên tục bị đồn thổi 'dòm ngó' gia sản chồng cũ: 'Sao ác ôn quá vậy?' - Ảnh 1
Hoa hậu Phương Lê 'nổi đóa' khi liên tục bị đồn thổi 'dòm ngó' gia sản chồng cũ: 'Sao ác ôn quá vậy?' - Ảnh 2
Phương Lê "nổi đóa" khi liên tục bị đồn thổi sai lệch. Ảnh: Chụp màn hình

 

"Quý vị ơi, tôi nói một lần không muốn nói lại việc này nữa nhé. Đừng có suy diễn về chuyện ly hôn của tôi làm ơn. 

Quý vị dựng lên câu chuyện tôi ly hôn là do 2 con chồng tôi về muốn chia tài sản tôi không đồng ý nên ly hôn sao quý vị ác ôn thế?

Con chồng tôi không có đòi chia tài sản gì hết, và nếu có đòi chia tôi cũng đồng ý mắc mớ gì tôi không chịu. Vì sự thật là có con phải lo cho con, chuyện nhà nhà đều như vậy hà cớ gì tôi không chịu? 

Nói tóm lại là tôi ly hôn trong hoà bình không tranh chấp chia tài sản gì hết? Lời cuối cùng tôi muốn nói là tôi lấy anh An lúc đó anh An đã ly hôn 9 năm rồi. 

Thôi dừng lại giùm, tôi cảm ơn nhiều lắm. Đừng có nhắc và động tới 5 đứa con của anh An, đặc biệt là 2 ANH CHỊ LỚN", Phương Lê nói rõ. 

Hoa hậu Phương Lê 'nổi đóa' khi liên tục bị đồn thổi 'dòm ngó' gia sản chồng cũ: 'Sao ác ôn quá vậy?' - Ảnh 3
Phương Lê khẳng định cô và chồng ly hôn trong êm đềm, không tranh chấp tài sản. Ảnh: Internet

 

Ngày 18/5 vừa qua, Hoa hậu Phương Lê thông báo ly hôn với chồng đại gia sau 13 năm chung sống, nguyên nhân được "bà mẹ 3 con" đưa ra là không tìm được tiếng nói chung. Cô phủ nhận chuyện có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ và chồng.

Dù ly hôn trong hòa bình, nhưng trên mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin Phương Lê không được lòng nhà chồng, có ý tranh giành gia sản với người vợ lớn và các con riêng của chồng. Thậm chí, còn có thông tin cô là người chen chân, phá hoại hạnh phúc gia đình chồng cũ với người vợ lớn.

Trước thông tin sai lệch về phía mình, Phương Lê đã mời bà cô bên chồng và cháu chồng ra làm chứng. Trên sóng livestream, người tự xưng là chị gái của chồng cũ Phương Lê khẳng định có cả hai có cưới hỏi đàng hoàng. Người này đồng thời bác bỏ chuyện hoa hậu 7X giật chồng.

Nữ doanh nhân cũng khẳng định vợ chồng cô không chia tài sản. Căn nhà 200 tỷ cả hai mua trước đó là của con gái đầu Victoria và sẽ trao lại khi bé đủ 18 tuổi.

 

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Phương Lê đưa người thân bên chồng cũ ra xác nhận, chị gái Đặng Thu Thảo cũng có status 'dối trá' trên trang cá nhân.

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