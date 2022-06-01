Hoa hậu Phương Lê phát ngôn 'gây sốc' về mối quan hệ giữa Phương Thanh và 'tình trẻ kém 20 tuổi'

Giữa lúc chuyện tình của Phương Thanh và bạn trai kém 20 tuổi "phủ sóng" khắp mạng xã hội, Hoa hậu Phương Lê cũng lên tiếng bàn luận.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng liên tục bàn tán xôn xao về nữ ca sĩ Phương Thanh công khai hẹn hò với bạn trai kém 20 tuổi, anh chàng có tên Doãn Chí Kiên đang hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Sau khi công khai bạn trai cặp đôi nhận được hàng loạt lời chúc mừng hạnh phúc từ khán giả hâm mộ và bạn bè. Tuy nhiên, cũng có những bình luận so sánh về tuổi tác và nhan sắc cặp đôi được bàn tán rầm rộ. Bỏ qua những lời bàn tán, Phương Thanh dường như đang rất vui vẻ bên người yêu. Phương Thanh đang hạnh phúc bên 'tình trẻ kém 20 tuổi' Doãn Chí Kiên - Ảnh: FBNV Giữa lúc chuyện tình cảm của Phương Thanh "phủ sóng" mạng xã hội, vào ngày 1/6, hoa hậu Phương Lê bất ngờ có phát ngôn về mối quan hệ này. Phương Lê cho rằng Doãn Chí Kiên thờ ơ, trông như không hề có tình cảm với "đàn chị" Phương Thanh khi cô chia sẻ clip có tựa đề: "Phương Thanh chủ động quấn quýt và thân mật bên tình trẻ kém 20 tuổi, nhưng một phản ứng của chàng trai khiến dân mạng nóng mắt: Chạnh lòng cho chị, như Cát Phượng thứ 2".

Trái với ánh mắt "không có tí gì yêu đương" của đàng trai, nàng hậu lại nhận định Phương Thanh rất say mê người đàn ông này. Phương Lê bộc bạch: "Sao nhìn em trai này trong mắt chả có tí gì yêu đương..." Hoa hậu Phương Lê bất ngờ có phát ngôn về mối quan hệ của 'đàn chị' Phương Thanh và Doãn Chí Kiên - Ảnh: Chụp màn hình Chia sẻ với truyền thông, nhận xét về người đàn ông của mình, Phương Thanh cho biết khi ở bên người này chị nhận được nhiều sự thấu hiểu, quan tâm và sẻ chia nên quyết định mở lòng. Nữ ca sĩ tâm sự: "Chúng tôi sẽ duy trì tri kỷ để luôn đuợc bên nhau. Chuyện gì thì cũng có đủ duyên mới gặp được nhau, có tiền kiếp mới có hậu kiếp, thiên định là vậy. Mọi thứ còn lại người muốn định phải còn do cách sống mình, biết cách nâng niu trân trọng nhân duyên mới giữ đuợc nhau. Đủ nợ đủ phần thì sẽ thành duyên thôi".

Nữ ca sĩ cho rằng nếu như mối quan hệ giữa cô và Doãn Chí Kiên đem lại nguồn năng lượng tích cực. Tuy nhiên, có được cái kết tốt đẹp hay không là chuyện của hai người. Đồng thời, "Giọng ca Trống vắng" sẽ không tiết lộ hết mọi thứ cho khán giả biết.

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