Chuyện tình Phương Thanh với bạn trai kém 20 tuổi liên tục gặp sóng gió: Lần này 'phi công trẻ' bị tung ảnh có vợ con đuề huề?

Sau nhiều năm lẻ bóng, Phương Thanh bất ngờ công khai người tình kém cô 20 tuổi. Nhiều người chúc mừng nữ ca sĩ khi trải qua nhiều chuyện buồn của cuộc đời, cuối cùng đã tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi được dân mạng "đào sâu" thì ai nấy cũng tá hỏa, đoán già đoán non việc Doãn Chí Kiên đã có vợ từ trước. Không những thế, một tài khoản mạng xã hội còn đăng cả ảnh để chứng minh. Khi nhìn vào bức ảnh, ai nấy cũng đều thấy rõ đây là một gia đình hạnh phúc, ngoài ra còn có một cô bé được anh chàng ôm vào lòng, nhiều người khẳng định đây là con gái của tình trẻ Phương Thanh.

Trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz cũng rầm rộ thông tin Doãn Chí Kiên đã có gia đình kèm thắc mắc: "Doãn Chí Kiên lộ ảnh chụp cùng vợ con. Hiện tại người trong cuộc vẫn chưa tiết lộ mối quan hệ với vợ là đã ly dị hay chưa"?

Dân mạng rầm rộ hình ảnh bạn trai của Phương Thanh bên vợ con. Ảnh: Fanpage Cafe trà đá vỉa hè - Phuket.

Ngay lập tức, bài đăng về nam doanh nhân sinh năm 1993 thu hút sự chú ý. Phía dưới bình luận, cư dân mạng tỏ ra thất vọng về Doãn Chí Kiên dù chưa biết thực hư.

Thậm chí, có người tiếp tục "bóc phốt": "Đợt em thấy anh ấy chơi Tinder đó chị Phương Thanh", "Ngày xưa mình gặp ông này trong mấy cái nhóm Daddy - Baby. Mà vào đó làm gì thì mọi người đều biết nhỉ", "Chắc nhắm mắt đưa chân..."

Tuy nhiên, tất cả những hình ảnh và lời tố được tung ra vẫn chỉ mang tính chất một chiều, chưa được xác thực.

Dân mạng bình luận rôm rả về chân dung "phi công trẻ" của Phương Thanh. Ảnh: Chụp màn hình

Trước những thông tin tiêu cực nhắm về tình trẻ, Phương Thanh cũng đã lên tiếng bảo vệ. Theo đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết bạn trai đang bị antifan giả mạo Facebook ảnh hưởng đến danh tiếng, hình ảnh: "Chàng trai Doãn Chí Kiên trong 2 ngày hôm nay đang bị người ta làm giả Facebook và tin nhắn bóc phốt, phá Kiên đủ kiểu. Phá kiểu này ghê thật sự, hôm qua giờ tin giả quá nhiều".

Đi cùng với thông báo này, nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh loạt tài khoản Facebook có tên Doãn Chí Kiên, thậm chí một trong số những tài khoản này còn trò chuyện tình tứ cùng cô gái khác gây hiểu nhầm. Bên dưới bài viết, Phương Thanh còn khẳng định: "Do cái tội anh chú quá đẹp trai và hot nhanh. Hình ảnh trong MV Phương Thanh phải thuyết phục dữ lắm mới đi quay. Kiên từ chối nhiều lời mời phim ảnh vì sợ showbiz".

Được biết, bạn trai nữ ca sĩ tên Doãn Chí Kiên, sinh năm 1993, cao khoảng 1,83 m, ngoại hình như người mẫu. Anh quê Nam Định, hiện sống và kinh doanh về lĩnh vực thời trang tại TPHCM. Dù không hoạt động trong showbiz nhưng Doãn Chí Kiên sở hữu vẻ ngoài lãng tử, điển trai không thua kém bất cứ sao nam Vbiz nào.