'Phi công' kém 20 tuổi bị 'bóc phốt' đời tư bê bối - trai gái phức tạp, Phương Thanh lập tức lên tiếng giải vây "do quá đẹp trai và hot nhanh"

Hậu trường 31/05/2022 13:04

Hai ngày qua, hàng loạt diễn đàn chuyên bàn tán chuyện showbiz đồng loạt lên bài 'bóc mẽ' bạn trai kém tuổi của Phương Thanh. Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã có động thái bênh vực tình trẻ.

Sau nhiều năm lẻ bóng, Phương Thanh bất ngờ công khai người tình kém cô 20 tuổi. Nhiều người chúc mừng nữ ca sĩ khi trải qua nhiều chuyện buồn của cuộc đời, cuối cùng đã tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng bằng tày gang, người yêu của nữ ca sĩ - Doãn Chí Kiên bất ngờ bị dân mạng bóc phốt đời tư bê bối, chuyện tình cảm trai gái phức tạp. 

'Phi công' kém 20 tuổi bị 'bóc phốt' đời tư bê bối - trai gái phức tạp, Phương Thanh lập tức lên tiếng giải vây 'do quá đẹp trai và hot nhanh' - Ảnh 1
Vừa công khai tình cảm, bạn trai kém 20 tuổi của Phương Thanh bị bóc phốt đời tư. Ảnh: FBNV

 

Cách đây vài tiếng trên Fanpage, Phương Thanh gây chú ý khi đăng tải bài viết liên quan đến tình trẻ Doãn Chí Kiên. Cụ thể, giọng ca Trống vắng cho biết nam người mẫu đang bị antifan giả mạo Facebook ảnh hưởng đến danh tiếng, hình ảnh: "Chàng trai Doãn Chí Kiên trong 2 ngày hôm nay đang bị người ta làm giả Facebook và tin nhắn bóc phốt, phá Kiên đủ kiểu. Phá kiểu này ghê thật sự, hôm qua giờ tin giả quá nhiều".

Đi cùng với thông báo này, nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh loạt tài khoản Facebook có tên Doãn Chí Kiên, thậm chí một trong số những tài khoản này còn trò chuyện tình tứ cùng cô gái khác gây hiểu nhầm. Bên dưới bài viết, Phương Thanh còn khẳng định: "Do cái tội anh chú quá đẹp trai và hot nhanh. Hình ảnh trong MV Phương Thanh phải thuyết phục dữ lắm mới đi quay. Kiên từ chối nhiều lời mời phim ảnh vì sợ showbiz".

'Phi công' kém 20 tuổi bị 'bóc phốt' đời tư bê bối - trai gái phức tạp, Phương Thanh lập tức lên tiếng giải vây 'do quá đẹp trai và hot nhanh' - Ảnh 2
Dòng trạng thái của Phương Thanh giữa tâm bão đời tư của bạn trai. Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngoài ra, dưới chia sẻ của Phương Thanh nhận được nhiều câu hỏi của người hâm mộ liên quan đến những thông tin tiêu cực về Doãn Chí Kiên hay nghi ngờ dùng chuyện tình cảm để PR cho MV: "Thấy các trang đăng là tình trẻ gì gì đó, rồi nhiều người bình luận linh tinh lắm chị", “Mình nghĩ PR cho MV vì theo dõi Phương Thanh bao lâu không nghĩ sẽ quen anh chàng này”. Đáp lại sự quan tâm của mọi người, nữ ca sĩ chỉ trả lời bằng biểu tượng cười vui vẻ và không hé lộ gì thêm. Tuy nhiên, qua đây có thể thấy Phương Thanh dành sự tin tưởng tuyệt đối đến tình trẻ, không quan tâm những tin đồn tiêu cực bên ngoài.

'Phi công' kém 20 tuổi bị 'bóc phốt' đời tư bê bối - trai gái phức tạp, Phương Thanh lập tức lên tiếng giải vây 'do quá đẹp trai và hot nhanh' - Ảnh 3
'Phi công' kém 20 tuổi bị 'bóc phốt' đời tư bê bối - trai gái phức tạp, Phương Thanh lập tức lên tiếng giải vây 'do quá đẹp trai và hot nhanh' - Ảnh 4
Phương Thanh cho biết có nhiều tài khoản Facebook giả mạo Doãn Chí Kiên. Ảnh: FBNV

 

Trong một đêm nhạc vừa qua tại Đà Lạt, Phương Thanh bất ngờ công khai bạn trai mới. Nữ ca sĩ không giấu giếm hạnh phúc hiện tại. Cô dành nhiều lời "có cánh" cho bạn trai của mình như "đẹp trai", "hát hay". Được biết, bạn trai nữ ca sĩ tên Doãn Chí Kiên, sinh năm 1993, cao khoảng 1,83 m, ngoại hình như người mẫu. Anh quê Nam Định, hiện sống và kinh doanh về lĩnh vực thời trang tại TPHCM. Vẻ ngoài điển trai cùng nét đàn ông mạnh mẽ của Chí Kiên đã khiến cho Phương Thanh "đổ rầm rầm".

'Phi công' kém 20 tuổi bị 'bóc phốt' đời tư bê bối - trai gái phức tạp, Phương Thanh lập tức lên tiếng giải vây 'do quá đẹp trai và hot nhanh' - Ảnh 5
Ngoại hình như tài tử của "phi công" kém Phương Thanh 20 tuổi. Ảnh: FBNV

 

Phương Thanh hài hước nói trước khán giả: "Tôi lời to! Một chàng đẹp trai lại hát hay tha hồ tận dụng".

Trong loạt ảnh được ghi lại, có thể thấy nữ ca sĩ luôn nở nụ cười hạnh phúc, quấn quýt không rời tình trẻ kém 20 tuổi. “Phương Thanh nói khi yêu cô ấy vui như con nít. Cô ấy tự nói mình sinh năm 1997, tức 25 tuổi”, một người bạn của Phương Thanh tiết lộ.

Bạn trai như tài tử kém Phương Thanh 20 tuổi là ai?

Bạn trai như tài tử kém Phương Thanh 20 tuổi là ai?

Ở tuổi 49, Phương Thanh tìm được tri kỷ bên bạn trai kém cô 20 tuổi. Hiện tại, nữ ca sĩ đang ngập tràn hạnh phúc sau quãng đời nhiều nỗi buồn của mình.

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Từ khóa:   Phương Thanh bạn trai Phương Thanh Doãn Chí Kiên

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