Bạn trai kém 20 tuổi của Phương Thanh có hành động thế nào mà bị cư dân mạng đặt nghi vấn tình cảm, soi thái độ phản ứng gay gắt

Hậu trường 31/05/2022 09:56

Có thể thấy thái độ của chàng phi công kém 20 tuổi với Phương Thanh khiến dân tình tranh cãi khá gay gắt và dường như vẫn còn nghi ngờ về mối quan hệ của cặp đôi.

Mới đây, sau một ngày hé lộ danh tính người tình kém tuổi cho người hâm mộ biết, ca sĩ Phương Thanh tiếp tục trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi cô bị bắt gặp tay trong tay sánh đôi cùng bạn trai kém tuổi tham dự tại một sự kiện ở TP.HCM.

Bạn trai kém 20 tuổi của Phương Thanh có hành động thế nào mà bị cư dân mạng đặt nghi vấn tình cảm, soi thái độ phản ứng gay gắt - Ảnh 1
Hình ảnh trong đoạn video được cho là bạn trai khá hời hợt và không quá nhiệt tình với nữ ca sĩ. - Ảnh chụp màn hình

Cũng theo đoạn video dài gần 40 phút được đăng tải trên mạng xã hội, giọng ca “Trống vắng” luôn có hành động thân mật khoác chặt tay bạn trai và trò chuyện khá vui vẻ, cười đùa cùng anh. Tuy nhiên, đáp lại nữ ca sĩ, về phía Doãn Chí Kiên, người tình của cô lại tỏ vẻ khá hời hợt và không quá nhiệt tình. Thậm chí, có thể thấy trong vài khoảnh khắc khi cả hai tương tác, nói chuyện cùng nhau, anh không hề nhìn thẳng vào mắt nữ ca sĩ và có phần né tránh, dè dặt, theo đó biểu cảm gương mặt của nam phi công cũng tỏ ra rất lạnh lùng.

Bạn trai kém 20 tuổi của Phương Thanh có hành động thế nào mà bị cư dân mạng đặt nghi vấn tình cảm, soi thái độ phản ứng gay gắt - Ảnh 2
Cộng đồng mạng cho rằng chỉ có Phương Thanh đơn phương Doãn Chí Kiên. - Ảnh chụp màn hình

Sau khi đoạn video này được đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý, quan tâm của dư luận. Hầu hết dân tình đều thắc mắc, tò mò và cảm thấy khó hiểu trước thái độ hời hợt của Doãn Chí Kiên và thậm chí còn cho rằng chỉ có Phương Thanh đơn phương thôi. Phía dưới đoạn video là một số bình luận từ phía cộng đồng mạng:

“Sau mình thấy Phương Thanh đơn phương vậy ta”.

“Doãn Chí Kiên có body đẹp, thời trang đẹp, khuôn mặt và đôi mắt đẹp, nhưng ánh mắt đó ko phải của kẻ đang si tình”.

“Đàn trai thấy hờ hững quá, chị Chanh thì quá đắm đuối”.

“Ánh mắt né tránh và hờ hững của chàng trai ấy làm tôi chạnh lòng cho người phụ nữ bên cạnh anh ấy”.

“Có vẻ anh ta không yêu chị như chị yêu đâu, ánh mắt ko có tình cảm gì”.

Bạn trai kém 20 tuổi của Phương Thanh có hành động thế nào mà bị cư dân mạng đặt nghi vấn tình cảm, soi thái độ phản ứng gay gắt - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng về cặp đôi chị em lệch tuổi này. - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, đoạn video này vẫn đang khiến dân tình tranh cãi và bàn tán xôn xao về mối quan hệ thật sự, mọi người đều đặt nghi vấn tình cảm về cặp đôi chị em lệch tuổi này.

Cũng trước đó, vào tối 27, trong một sự kiện âm nhạc, giọng ca "Lang Thang" đã bất ngờ công khai bạn trai trước đông đảo khán giả. Được biết người tình của nữ ca sĩ là Doãn Chí Kiên, sinh năm 1993 và kém cô đến 20 tuổi. Hiện anh đang là người mẫu và làm kinh doanh trong mảng thời trang. Đáng chú ý, người tình của nữ ca sĩ sở hữu chiều cao nổi bật và vẻ ngoài lãng tử, điển trai.

Bạn trai kém 20 tuổi của Phương Thanh có hành động thế nào mà bị cư dân mạng đặt nghi vấn tình cảm, soi thái độ phản ứng gay gắt - Ảnh 4
Phương Thanh cùng tình trẻ kém 20 tuổi. - Ảnh: Internet

Nói về mối quan hệ với bạn trai kém tuổi, nữ ca sĩ khẳng định cô và người tình có tình cảm nhưng để gọi tên thì cần thời gian. "Cả hai vẫn gọi là chị - em. Tôi theo đạo Phật nên tin vào chữ duyên. Đủ duyên hoa sẽ nở. Khi đó, tôi sẽ mang hoa ra trả lời câu hỏi của mọi người". Phương Thanh còn tâm sự thêm, chính cô là người chủ động kết nối để mời Doãn Chí Kiên đóng MV. Sau một thời gian gặp gỡ, trò chuyện, cả hai đã cảm thấy đồng điệu, trở nên thân thiết hơn.

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