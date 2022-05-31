Phương Thanh 'sợ yêu' nhưng vẫn muốn 'hồi xuân' để trẻ hơn cả Doãn Chí Kiên

Hậu trường 31/05/2022 09:59

Ca sĩ Phương Thanh mới đây đã có những chia sẻ thật lòng về mối quan hệ của mình và chàng trai Doãn Chí Kiên.

Tại buổi họp fan trưa 29/5 vừa qua, Doãn Chí KiênPhương Thanh đã xuất hiện cùng nhau lần đầu tiên kể từ khi cả hai được cho là công khai chuyện tình cảm của mình. Anh chàng 9X thừa nhận bản thân khá run khi ngồi cạnh Phương Thanh trước đông đảo người hâm mộ của cô và cánh truyền thông.

phuong thanh 1
Doãn Chí Kiên và Phương Thanh đã xuất hiện cùng nhau lần đầu tiên kể từ khi cả hai được cho là công khai chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Trao đổi với Dân Việt, Phương Thanh đã không ngần ngại nói về chuyện tình cảm của mình và Doãn Chí Kiên. Nữ ca sĩ cho hay, cả hai người quen biết sau một lần hợp tác trong MV Chuyện Về Người Con Gái do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác. Vì Doãn Chí Kiên có ngoại hình điển trai nên những bức ảnh PR cho sản phẩm này bị mọi người hiểu lầm nên đã "đẩy thuyền" cật lực. Tuy vậy, sau này cả hai mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau.

Nói về cơ duyên hợp tác với Doãn Chí Kiên, Phương Thanh cho biết bị thu hút bởi anh chàng trong một lần lướt TikTok, vậy nên cô quyết liên lạc để mời anh về đóng MV chung. Cô tiết lộ, lúc đầu còn tưởng rằng chàng trai 9X này là một người nước ngoài.

phuong thanh 3
Vẻ ngoài cuốn hút của Doãn Chí Kiên đã khiến cho Phương Thanh muốn hợp tác với anh chàng trong MV mới của cô - Ảnh: Internet

Phương Thanh cho rằng việc để một chàng trai tuấn tú, lãng tử đóng MV là một cách tốt để hướng sản phẩm về phía công chúng vì ai cũng có đam mê với cái đẹp cả. Vậy nên, ngay sau khi có thông tin về Doãn Chí Kiên thì cô đã đề nghị cùng đi ăn, uống cà phê… để cả hai thân nhau hơn, thuận tiện để quay MV ca nhạc.

Nhận xét và Doãn Chí Kiên, Phương Thanh khen ngợi anh chàng là một người "chuyên nghiệp, lãng tử, nhẹ nhàng, dễ thương" và cô muốn thực hiện một MV lãng mạn như con người và đôi mắt mơ màng của anh vậy vì đây không phải là thứ mà ai có khả năng diễn xuất cũng sở hữu được.

phuong thanh 2
Xưng hô của Phương Thanh và Doãn Chí Kiên thay đổi nhiều kể từ sau khi hai người hợp tác - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về cách xưng hô với Doãn Chí Kiên kể từ khi cả hai quen biết có thay đổi như thế nào, Phương Thanh tiết lộ rằng ban đầu cả hai xưng với nhau là "chị - em". Hiện tại, vì đã thân thiết hơn nhiều nên cặp đôi gọi nhau là "Hương - Kiên", dẫu vậy đôi lúc chàng trai 9X vẫn quên và gọi nữ ca sĩ là chị.

Giải thích về cái tên "Hương", nữ ca sĩ hài hước trả lời rằng vì cô muốn được mãi làm một nữ ca sĩ 9X nhỏ hơn Doãn Chí Kiên 5 tuổi. Nhưng thật ra Nguyên Hương chính là pháp danh của cô nên cô muốn anh chàng gọi như vậy.

phuong thanh 4
Phương Thanh hiện tại xem Doãn Chí Kiên như tri kỷ, người trong gia đình - Ảnh: Internet

Về chuyện phát triển mối quan hệ với Doãn Chí Kiên, Phương Thanh cho biết cô rất sợ yêu và hiện tại cả hai là tri kỷ, cùng làm việc với nhau như những người trong gia đình vậy.

"Tôi rất sợ yêu đương vì không tránh khỏi chuyện giận hờn, xa cách… Đối với tôi, yêu thương nhỏ lắm! Tôi thích làm tri kỷ của nhau hơn. Bởi vì tôi nghĩ chỉ có mối quan hệ tri kỷ mới bền chặt. Hiện tại, xung quanh tôi là những tri kỷ của tôi, Kiên cũng là tri kỷ, chỉ có tri kỷ mới là mãi mãi. Chúng tôi cùng nhau làm việc chung như một gia đình." - Phương Thanh tâm sự.

Bạn trai kém 20 tuổi của Phương Thanh có hành động thế nào mà bị cư dân mạng đặt nghi vấn tình cảm, soi thái độ phản ứng gay gắt

Bạn trai kém 20 tuổi của Phương Thanh có hành động thế nào mà bị cư dân mạng đặt nghi vấn tình cảm, soi thái độ phản ứng gay gắt

Có thể thấy thái độ của chàng phi công kém 20 tuổi với Phương Thanh khiến dân tình tranh cãi khá gay gắt và dường như vẫn còn nghi ngờ về mối quan hệ của cặp đôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Thanh Doãn Chí Kiên bạn trai Phương Thanh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 10 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An