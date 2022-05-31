Phương Thanh 'sợ yêu' nhưng vẫn muốn 'hồi xuân' để trẻ hơn cả Doãn Chí Kiên

Ca sĩ Phương Thanh mới đây đã có những chia sẻ thật lòng về mối quan hệ của mình và chàng trai Doãn Chí Kiên.

Tại buổi họp fan trưa 29/5 vừa qua, Doãn Chí Kiên và Phương Thanh đã xuất hiện cùng nhau lần đầu tiên kể từ khi cả hai được cho là công khai chuyện tình cảm của mình. Anh chàng 9X thừa nhận bản thân khá run khi ngồi cạnh Phương Thanh trước đông đảo người hâm mộ của cô và cánh truyền thông. Doãn Chí Kiên và Phương Thanh đã xuất hiện cùng nhau lần đầu tiên kể từ khi cả hai được cho là công khai chuyện tình cảm - Ảnh: Internet Trao đổi với Dân Việt, Phương Thanh đã không ngần ngại nói về chuyện tình cảm của mình và Doãn Chí Kiên. Nữ ca sĩ cho hay, cả hai người quen biết sau một lần hợp tác trong MV Chuyện Về Người Con Gái do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác. Vì Doãn Chí Kiên có ngoại hình điển trai nên những bức ảnh PR cho sản phẩm này bị mọi người hiểu lầm nên đã "đẩy thuyền" cật lực. Tuy vậy, sau này cả hai mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau.

Nói về cơ duyên hợp tác với Doãn Chí Kiên, Phương Thanh cho biết bị thu hút bởi anh chàng trong một lần lướt TikTok, vậy nên cô quyết liên lạc để mời anh về đóng MV chung. Cô tiết lộ, lúc đầu còn tưởng rằng chàng trai 9X này là một người nước ngoài. Vẻ ngoài cuốn hút của Doãn Chí Kiên đã khiến cho Phương Thanh muốn hợp tác với anh chàng trong MV mới của cô - Ảnh: Internet Phương Thanh cho rằng việc để một chàng trai tuấn tú, lãng tử đóng MV là một cách tốt để hướng sản phẩm về phía công chúng vì ai cũng có đam mê với cái đẹp cả. Vậy nên, ngay sau khi có thông tin về Doãn Chí Kiên thì cô đã đề nghị cùng đi ăn, uống cà phê… để cả hai thân nhau hơn, thuận tiện để quay MV ca nhạc.

Nhận xét và Doãn Chí Kiên, Phương Thanh khen ngợi anh chàng là một người "chuyên nghiệp, lãng tử, nhẹ nhàng, dễ thương" và cô muốn thực hiện một MV lãng mạn như con người và đôi mắt mơ màng của anh vậy vì đây không phải là thứ mà ai có khả năng diễn xuất cũng sở hữu được. Xưng hô của Phương Thanh và Doãn Chí Kiên thay đổi nhiều kể từ sau khi hai người hợp tác - Ảnh: Internet Khi được hỏi về cách xưng hô với Doãn Chí Kiên kể từ khi cả hai quen biết có thay đổi như thế nào, Phương Thanh tiết lộ rằng ban đầu cả hai xưng với nhau là "chị - em". Hiện tại, vì đã thân thiết hơn nhiều nên cặp đôi gọi nhau là "Hương - Kiên", dẫu vậy đôi lúc chàng trai 9X vẫn quên và gọi nữ ca sĩ là chị. Giải thích về cái tên "Hương", nữ ca sĩ hài hước trả lời rằng vì cô muốn được mãi làm một nữ ca sĩ 9X nhỏ hơn Doãn Chí Kiên 5 tuổi. Nhưng thật ra Nguyên Hương chính là pháp danh của cô nên cô muốn anh chàng gọi như vậy. Phương Thanh hiện tại xem Doãn Chí Kiên như tri kỷ, người trong gia đình - Ảnh: Internet Về chuyện phát triển mối quan hệ với Doãn Chí Kiên, Phương Thanh cho biết cô rất sợ yêu và hiện tại cả hai là tri kỷ, cùng làm việc với nhau như những người trong gia đình vậy. "Tôi rất sợ yêu đương vì không tránh khỏi chuyện giận hờn, xa cách… Đối với tôi, yêu thương nhỏ lắm! Tôi thích làm tri kỷ của nhau hơn. Bởi vì tôi nghĩ chỉ có mối quan hệ tri kỷ mới bền chặt. Hiện tại, xung quanh tôi là những tri kỷ của tôi, Kiên cũng là tri kỷ, chỉ có tri kỷ mới là mãi mãi. Chúng tôi cùng nhau làm việc chung như một gia đình." - Phương Thanh tâm sự.

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