Hậu công khai 'tình trẻ' kém 20 tuổi, Lê Hoàng hé lộ góc khuất 'con người thật' của Phương Thanh ngoài đời thực

Hậu trường 31/05/2022 07:23

Ngay sau khi Phương Thanh công khai bạn trai, đạo diễn Lê Hoàng đã có bài viết nói về nữ ca sĩ khiến CĐM chú ý. Theo đó, ông thẳng thắn nhận xét về con người, tính cách của “chị Chanh” ngoài đời thực.

Phương Thanh vừa có buổi gặp gỡ fan tại TP.HCM. Tại đây, người yêu của Phương Thanh – người mẫu kiêm doanh nhân Doãn Chí Kiên cũng có mặt và xuất hiện trên sân khấu với màn tâm sự về chuyện tình cảm. Đây là lần đầu giọng ca “Trống vắng” công khai bạn trai trước công chúng. Trước đó, các thông tin, hình ảnh Phương Thanh thân mật, không rời nửa bước “phi công” kém 20 tuổi đã gây sốt mạng xã hội.

Hậu công khai 'tình trẻ' kém 20 tuổi, Lê Hoàng hé lộ góc khuất 'con người thật' của Phương Thanh ngoài đời thực - Ảnh 1
Phương Thanh công khai 'người tình' kém 20 tuổi gây sốt mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay sau khi Phương Thanh công khai bạn trai, đạo diễn Lê Hoàng đã có bài viết nói về nữ ca sĩ khiến CĐM chú ý. Theo đó, ông thẳng thắn nhận xét về con người, tính cách của “chị Chanh” ngoài đời thực.

Hậu công khai 'tình trẻ' kém 20 tuổi, Lê Hoàng hé lộ góc khuất 'con người thật' của Phương Thanh ngoài đời thực - Ảnh 2
Hậu công khai 'tình trẻ' kém 20 tuổi, Lê Hoàng hé lộ góc khuất 'con người thật' của Phương Thanh ngoài đời thực - Ảnh 3
Lê Hoàng có nhận xét con người thật của Phương Thanh - Ảnh: FBNV

Khác hoàn toàn với các nghệ sĩ khác, Phương Thanh rất bình dân, không câu nệ. Chính sự đặc biệt đó đã để lại ấn tượng khó phai nhạt với Lê Hoàng.

Hậu công khai 'tình trẻ' kém 20 tuổi, Lê Hoàng hé lộ góc khuất 'con người thật' của Phương Thanh ngoài đời thực - Ảnh 4
Lê Hoàng thích tính cách bình dân của Phương Thanh - Ảnh: FBNV

Qua lời nhận xéy của Lê Hoàng có thể thấy được phần nào lý do khán giả vẫn một mực ủng Phương Thanh trong suốt thời gian dài hoạt động nghệ thuật.

Bị chê tuổi nhỏ không khác hai mẹ con, tình trẻ Phương Thanh thay đổi diện mạo hệt như người già U50

Bị chê tuổi nhỏ không khác hai mẹ con, tình trẻ Phương Thanh thay đổi diện mạo hệt như người già U50

Diện mạo của anh chàng Doãn Chí Kiên được cho là thay đổi để phù hợp với chị “Chanh” dạo gần đây. Trước đó, anh chàng có vẻ ngoài trẻ trung, cá tính đúng tuổi. Thế nhưng, không ít người nhận ra từ sau khi hẹn hò, phong cách của anh đã thay đổi một cách khác thường.

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