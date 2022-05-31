Hậu công khai 'tình trẻ' kém 20 tuổi, Lê Hoàng hé lộ góc khuất 'con người thật' của Phương Thanh ngoài đời thực

Ngay sau khi Phương Thanh công khai bạn trai, đạo diễn Lê Hoàng đã có bài viết nói về nữ ca sĩ khiến CĐM chú ý. Theo đó, ông thẳng thắn nhận xét về con người, tính cách của “chị Chanh” ngoài đời thực.
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Phương Thanh vừa có buổi gặp gỡ fan tại TP.HCM. Tại đây, người yêu của Phương Thanh – người mẫu kiêm doanh nhân Doãn Chí Kiên cũng có mặt và xuất hiện trên sân khấu với màn tâm sự về chuyện tình cảm. Đây là lần đầu giọng ca “Trống vắng” công khai bạn trai trước công chúng. Trước đó, các thông tin, hình ảnh Phương Thanh thân mật, không rời nửa bước “phi công” kém 20 tuổi đã gây sốt mạng xã hội.
Ngay sau khi Phương Thanh công khai bạn trai, đạo diễn Lê Hoàng đã có bài viết nói về nữ ca sĩ khiến CĐM chú ý. Theo đó, ông thẳng thắn nhận xét về con người, tính cách của “chị Chanh” ngoài đời thực.
Khác hoàn toàn với các nghệ sĩ khác, Phương Thanh rất bình dân, không câu nệ. Chính sự đặc biệt đó đã để lại ấn tượng khó phai nhạt với Lê Hoàng.
Qua lời nhận xéy của Lê Hoàng có thể thấy được phần nào lý do khán giả vẫn một mực ủng Phương Thanh trong suốt thời gian dài hoạt động nghệ thuật.