Trước tin đồn 'tình trẻ kém 20 tuổi' đã có vợ con, Phương Thanh vẫn làm điều đặc biệt này cùng bạn trai

Hậu trường 01/06/2022 14:11

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh và bạn trai tin đồn lại có động thái thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, Phương Thanh chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh song ca bài "Ai chung tình được mãi" do mình và Doãn Chí Kiên thể hiện. Ngay sau khi đăng tải, không ít người dành nhiều lời khen cho chất giọng trầm ấm và nam tính từ bạn trai kém tuổi của nữ ca sĩ. Đáng chú ý nhất là ngồi cạnh bạn trai kém tuổi, Phương Thanh liên tục tựa vào và để tay lên đùi của chàng cực tình tứ. 

Trước tin đồn 'tình trẻ kém 20 tuổi' đã có vợ con, Phương Thanh vẫn làm điều đặc biệt này cùng bạn trai - Ảnh 1
Cặp đôi song ca bài 'Ai chung tình được mãi' - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh đó, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh quá khứ của Doãn Chí Kiên khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước loạt ảnh tình trẻ Phương Thanh chụp cùng vợ con, Hình ảnh cho thấy Doãn Chí Kiên còn khá trẻ, ăn mặc bảnh bao chụp ảnh vơi vợ con tin đồn.

Ngay lập tức, loạt hình ảnh "gây bão" trên mạng xã hội. Dù chưa biết thực hư ra sao, nhưng không ít người nghi vấn tình trẻ của Phương Thanh đã có gia đình và đồng loạt chỉ trích, bày tỏ sự thất vọng với Doãn Chí Kiên.

Trước tin đồn 'tình trẻ kém 20 tuổi' đã có vợ con, Phương Thanh vẫn làm điều đặc biệt này cùng bạn trai - Ảnh 2
Rộ tin đồn tình trẻ kém 20 tuổi của Phương Thanh có vợ con - Ảnh: Internet

Trước đó, "Giọng ca Trống vắng" giới thiệu bạn trai Doãn Chí Kiên tại buổi gặp gỡ fan trưa 29/5. Doãn Chí Kiên sinh năm 1993, hiện sống và kinh doanh về lĩnh vực thời trang tại TP.HCM. Dù kém Phương Thanh tới 20 tuổi nhưng anh chàng gây ấn tượng bởi vẻ chững chạc và trưởng thành khi ở bên người yêu.

Dù kém Phương Thanh tới 20 tuổi nhưng anh chàng gây ấn tượng bởi vẻ chững chạc và trưởng thành khi ở bên người yêu. Trải qua nhiều sóng gió, ở tuổi 49, Phương Thanh mới tìm thấy hạnh phúc thực sự. Nhắc về mối tình ''chị - em'' chênh nhau hơn 20 tuổi với Doãn Chí Kiên, nữ ca sĩ cho biết: "Tụi em sẽ duy trì tri kỷ để luôn được bên nhau. Chuyện gì thì cũng đủ duyên mới gặp được nhau, có tiền kiếp mới có hậu kiếp. Thiên định là vậy. Mọi thứ còn lại người muốn định phải còn do cách sống, mình biết cách nâng niu trân trọng nhân duyên mới giữ được nhau. Đủ nợ đủ phần thì sẽ thành duyên thôi”.

Mới công khai tình trẻ kém 20 tuổi chưa được bao lâu, Phương Thanh thay đổi diện mạo chóng mặt khiến nhiều người ngỡ ngàng

Mới công khai tình trẻ kém 20 tuổi chưa được bao lâu, Phương Thanh thay đổi diện mạo chóng mặt khiến nhiều người ngỡ ngàng

Sau khi công khai tình cảm với bạn trai kém 20 tuổi, ca sĩ Phương Thanh đã khiến nhiều người không nhận ra bởi sự thay đổi một cách “chóng mặt”.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Thanh bạn trai Phương Thanh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 38 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 28 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 28 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An