Trước tin đồn 'tình trẻ kém 20 tuổi' đã có vợ con, Phương Thanh vẫn làm điều đặc biệt này cùng bạn trai

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh và bạn trai tin đồn lại có động thái thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, Phương Thanh chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh song ca bài "Ai chung tình được mãi" do mình và Doãn Chí Kiên thể hiện. Ngay sau khi đăng tải, không ít người dành nhiều lời khen cho chất giọng trầm ấm và nam tính từ bạn trai kém tuổi của nữ ca sĩ. Đáng chú ý nhất là ngồi cạnh bạn trai kém tuổi, Phương Thanh liên tục tựa vào và để tay lên đùi của chàng cực tình tứ. Cặp đôi song ca bài 'Ai chung tình được mãi' - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, bên cạnh đó, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh quá khứ của Doãn Chí Kiên khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước loạt ảnh tình trẻ Phương Thanh chụp cùng vợ con, Hình ảnh cho thấy Doãn Chí Kiên còn khá trẻ, ăn mặc bảnh bao chụp ảnh vơi vợ con tin đồn.

Ngay lập tức, loạt hình ảnh "gây bão" trên mạng xã hội. Dù chưa biết thực hư ra sao, nhưng không ít người nghi vấn tình trẻ của Phương Thanh đã có gia đình và đồng loạt chỉ trích, bày tỏ sự thất vọng với Doãn Chí Kiên. Rộ tin đồn tình trẻ kém 20 tuổi của Phương Thanh có vợ con - Ảnh: Internet Trước đó, "Giọng ca Trống vắng" giới thiệu bạn trai Doãn Chí Kiên tại buổi gặp gỡ fan trưa 29/5. Doãn Chí Kiên sinh năm 1993, hiện sống và kinh doanh về lĩnh vực thời trang tại TP.HCM. Dù kém Phương Thanh tới 20 tuổi nhưng anh chàng gây ấn tượng bởi vẻ chững chạc và trưởng thành khi ở bên người yêu.

Dù kém Phương Thanh tới 20 tuổi nhưng anh chàng gây ấn tượng bởi vẻ chững chạc và trưởng thành khi ở bên người yêu. Trải qua nhiều sóng gió, ở tuổi 49, Phương Thanh mới tìm thấy hạnh phúc thực sự. Nhắc về mối tình ''chị - em'' chênh nhau hơn 20 tuổi với Doãn Chí Kiên, nữ ca sĩ cho biết: "Tụi em sẽ duy trì tri kỷ để luôn được bên nhau. Chuyện gì thì cũng đủ duyên mới gặp được nhau, có tiền kiếp mới có hậu kiếp. Thiên định là vậy. Mọi thứ còn lại người muốn định phải còn do cách sống, mình biết cách nâng niu trân trọng nhân duyên mới giữ được nhau. Đủ nợ đủ phần thì sẽ thành duyên thôi”.

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