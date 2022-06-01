Mới công khai tình trẻ kém 20 tuổi chưa được bao lâu, Phương Thanh thay đổi diện mạo chóng mặt khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vốn dĩ theo đuổi dòng nhạc rock đầy mạnh mẽ, dữ dội nên phong cách của Phương Thanh có phần gai góc gắn liền với tông màu đen – nâu huyền bí. Tuy nhiên, dạo gần đây, ai nấy đều thấy nữ ca sĩ xuất hiện với phong cách dịu dàng hơn hẳn và thậm chí cô còn thử sức với nhiều bộ cánh nổi bật hơn bình thường.

Thời gian gần đây, sau khi công khai tình cảm với bạn trai nhỏ hơn 20 tuổi, Phương Thanh bỗng trở thành tâm điểm chú ý, quan tâm của phần lớn người hâm mộ. Cũng qua đó, hầu hết khán giả còn nhận ra sự thay đổi chóng mặt kể từ khi nữ ca sĩ "nên duyên", sánh đôi với bạn trai kém tuổi.

Nữ ca sĩ xuất hiện với phong cách dịu dàng hơn hẳn. - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn hết, trong những bức ảnh chụp với tình trẻ Doãn Chí Kiên, cô còn diện những mẫu đầm "bánh bèo" nữ tính, cùng với tông màu từ tím đến vàng. Và có thể thấy cách trang điểm cũng trở nên nữ tính nhẹ nhàng hơn hẳn, chứ không còn khuôn mặt nặng nề đánh khối đen cá tính như thời điểm trước đây.

Cô còn diện những mẫu đầm "bánh bèo" cùng với tông màu từ tím đến vàng. - Ảnh: Internet

Không những vậy, ai ai cũng có thể thấy Phương Thanh dù mạnh mẽ đến đâu trên sân khấu, nhưng lại trở nên vô cùng “nhỏ bé” trước bạn trai. Cụ thể, từ sau khi công khai hẹn hò với bạn trai Doãn Chí Kiên, cặp đôi liên tục khoe những ảnh tình tứ, thân mật bên nhau. Giọng ca "Trống Vắng" gắn như hình với bóng cùng bạn trai, cả hai không ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật, các khoảnh khắc nắm tay, tựa đầu hay thậm chí là ôm ngọt ngào cũng được nữ ca sĩ đăng tải.

Cả hai không ngần ngại thể hiện những cử chỉ tình cảm, thân mật bên nhau. - Ảnh: Internet

Trước đó, Phương Thanh cũng đã lên tiếng xác nhận về mối quan hệ tình cảm này: "Tụi em sẽ duy trì tri kỷ để luôn được bên nhau, chuyện gì thì cũng có đủ duyên mới gặp được nhau. Có tiền kiếp mới có hậu kiếp. Thiên định là vậy, mọi thứ còn lại người muốn định phải còn do cách sống mình biết cách nâng niu trân trọng nhân duyên mới giữ được nhau. Đủ nợ đủ phần thì sẽ thành duyên thôi".

Hiện tại, Phương Thanh và người yêu đang ở Đà Lạt để ghi hình cho một MV ca nhạc. Trong một loạt hình ảnh được ghi lại, có thể thấy nữ ca sĩ luôn nở nụ cười hạnh phúc, vui vẻ và quấn quýt không rời tình trẻ kém 20 tuổi. "Phương Thanh nói khi yêu cô ấy vui như con nít. Cô ấy tự nói mình sinh năm 1997, tức 25 tuổi".