Những ngày qua, Phương Oanh và Shark Bình đã có chuyến du lịch Châu Âu, và đăng tải những hình ảnh lên trang cá nhân của mình. Dù cả hai không đăng tải ảnh chụp chung trên trang cá nhân nhưng nhiều người cho rằng, cặp đôi đang tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời bên nhau tại trời Tây.

Mới đây nhất, nữ diễn viên của "Hương vị tình thân" và nam doanh nhân đình đám lại có động thái gây chú ý. Nữ diễn viên đã đăng ảnh lên đồ sang chảnh nhưng kín đáo tạo dáng cực ngầu ở những tòa lâu đài và đường phố cổ kính. Đồng thời, cô vui vẻ chia sẻ: "Lên outfit đi săn tuyết mà lại lạc lối đến nhà thờ"