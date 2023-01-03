Mới đây, Phương Oanh và Shark Bình gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh check-in cùng một chỗ tại Châu Âu cùng nhau.
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Những ngày qua, Phương Oanh và Shark Bình đã có chuyến du lịch Châu Âu, và đăng tải những hình ảnh lên trang cá nhân của mình. Dù cả hai không đăng tải ảnh chụp chung trên trang cá nhân nhưng nhiều người cho rằng, cặp đôi đang tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời bên nhau tại trời Tây.
Mới đây nhất, nữ diễn viên của "Hương vị tình thân" và nam doanh nhân đình đám lại có động thái gây chú ý. Nữ diễn viên đã đăng ảnh lên đồ sang chảnh nhưng kín đáo tạo dáng cực ngầu ở những tòa lâu đài và đường phố cổ kính. Đồng thời, cô vui vẻ chia sẻ: "Lên outfit đi săn tuyết mà lại lạc lối đến nhà thờ"
Trong khi đó, nam doanh nhân cũng không hề kém cạnh khi lên ảnh bảnh bao và check in ở cùng một nơi với bạn gái kèm chú thích ảnh: "Đặc sản của nước Anh không chỉ là rượu Wishkey, mà còn là các tòa lâu đài trong truyện cổ tích".
Trước đó, dù cả hai không đăng tải hình ảnh chụp chung, nhưng người thân của Phương Oanh và Shark Bình đã đăng tải loạt ảnh có cả hai người trong một khung hình. Phương Oanh và Shark Bình đã rất vui vẻ đón Giáng sinh cùng người thân. Trong mọi khung hình được chia sẻ, Phương Oanh vô cùng tươi tắn và hạnh phúc cùng Shark Bình và người thân tận hưởng không khí ấm cúng cùng gia đình tại trời Tây.
Đồng thời, loạt ảnh này cũng minh chứng cho việc giữa Shark Bình và Phương Oanh hoàn toàn không có chuyện rạn nứt tình cảm như dân tình vẫn đốn đoán trước đó.