Loạt ảnh vi vu trời Âu với Shark Bình chưa hết nóng, Phương Oanh bất ngờ xin lỗi trước thềm năm mới khiến netizen không hiểu chuyện gì

Loạt ảnh vi vu trời Âu của Shark Bình và Phương Oanh chưa hết nóng, mới đây, vào trước thềm năm mới 2023, Phương Oanh bất ngờ gây chú ý mạng xã hội với dòng trạng thái của mình.

Thời gian qua, những hình ảnh Phương Oanh và Shark Bình tình tứ gần như mất hút khỏi mạng xã hội, khác xa thời điểm cả hai mới công khai tình cảm. Thay vào đó, mỗi người đều đăng tải những hình ảnh đời tư riêng biệt. Thời gian qua, những hình ảnh Phương Oanh và Shark Bình tình tứ gần như mất hút khỏi mạng xã hội, thay vào đó, mỗi người đều đăng tải những hình ảnh đời tư riêng biệt - Ảnh: Internet Tuy nhiên, những ngày qua, Phương Oanh và Shark Bình gây bão mạng với loạt ảnh chung khung hình vi vu trời Âu được người quen đăng tải. Thậm chí cặp đôi còn "dính nhau như sam" không rời. Loạt ảnh này cũng phần nào đập tan tin đồn Phương Oanh và Shark Bình chia tay trước đó.

Phương Oanh và Shark Bình gây bão mạng với loạt ảnh chung khung hình vi vu trời Âu được người quen đăng tải - Ảnh: Internet Loạt ảnh vi vu trời Âu của Shark Bình và Phương Oanh chưa hết nóng, mới đây, vào trước thềm năm mới 2023, Phương Oanh bất ngờ gây chú ý mạng xã hội với dòng trạng thái của mình. Nếu ai nấy trong tâm trạng háo hức khi viết "tổng kết năm", Phương Oanh lại dùng vỏn vẹn vài chữ để nói về 2022, với những cảm xúc khá đặc biệt.

Phương Oanh bất ngờ gây chú ý mạng xã hội với dòng trạng thái 'xin lỗi' của mình - Ảnh: Internet Chia sẻ của nữ diễn viên khiến nhiều người cảm thấy hoang mang. Họ không rõ Phương Oanh xin lỗi về điều gì, thậm chí phải thắc mắc. Trước những bình luận hỏi thăm, nữ diễn viên hiện chưa phản hồi, chỉ thả những icon yêu thương. Được biết, Shark Bình - Phương Oanh công khai hẹn hò vào cuối tháng 8. Thời điểm đó, cả hai trở thành tâm điểm của dư luận, khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Thời gian qua Shark Bình - Phương Oanh lại vướng tin đồn "đường ai nấy đi", nguyên nhân xuất phát từ loạt bài đăng đầy tâm trạng của cả hai trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Yên ắng một thời gian thì Shark Bình - Phương Oanh lại vướng tin đồn "đường ai nấy đi", nguyên nhân xuất phát từ loạt bài đăng đầy tâm trạng của cả hai trên mạng xã hội. Dù cho cư dân mạng rần rần muốn có câu trả lời, nhưng phía Shark Bình lẫn Phương Oanh không hề đưa ra phủ nhận hay thừa nhận. Hiện tại, nếu như Shark Bình tất bật với công việc kinh doanh thì Phương Oanh chưa có thêm bất cứ dự án phim ảnh nào mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-vi-vu-troi-au-voi-shark-binh-chua-het-nong-phuong-oanh-bat-ngo-xin-loi-truoc-them-nam-moi-khien-netizen-khong-hieu-chuyen-gi-541630.html