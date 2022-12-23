Phương Oanh ẩn ý về việc 'chờ đợi' ai đó giữa lúc Shark Bình và ‘chính thất’ đáp trả qua lại về thứ ‘quý báu’ nhất

Giữa lúc Shark Bình và ‘chính thất’ đáp trả qua lại về thứ ‘quý báu’ nhất, Phương Oanh đăng đàn ẩn ý về việc chờ đợi một người.

Gần đây, Phương Oanh - Shark Bình liên tục vướng nghi vấn chia tay sau thời gian ngắn công khai hẹn hò. Nguồn cơn sự việc xuất phát từ bài đăng đầy tâm trạng của cả hai trên MXH. Tuy nhiên, cả hai chưa lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận. Shark Bình cho biết trên Zing: "Trang cá nhân là nơi có thể chia sẻ tâm trạng và chuyện riêng tư của mỗi người. Cuộc sống bộn bề đủ thứ, chẳng hạn công việc, xã hội… chứ không chỉ có chuyện tình cảm. Riêng chủ đề đời tư cá nhân, tôi xin phép không chia sẻ". Phương Oanh - Shark Bình liên tục vướng nghi vấn chia tay sau thời gian ngắn công khai hẹn hò - Ảnh: Internet Mới đây, Shark Bình bất ngờ chia sẻ hình ảnh đến một tòa án tại thành phố Hà Nội. Nhiều nghi vấn cho rằng nam doanh nhân đang tiến hành các thủ tục ly hôn với bà Đào Lan Hương. Tuy nhiên, chính chủ lại không đưa ra câu trả lời. Việc Shark Bình khẳng định đàn ông ly hôn một lần là "báu vật" liền bị cư dân mạng chỉ trích là đang "ảo tưởng". Bên cạnh đó, nhiều netizens cũng lên tiếng chúc mừng Phương Oanh khi người đẹp đã gặp được "báu vật" của đời mình.

Shark Bình ngầm ám chỉ mình là 'vật báu' của Phương Oanh - Ảnh: FBNV Trong khi đó, trên trang cá nhân của mình, CEO Lan Hương cũng chia sẻ khoảnh khắc 2 con tham gia một hoạt động giải trí ngoài trời. Đáng chú ý là dòng trạng thái: "Chẳng gì quý hơn"... như ngầm khẳng định tầm quan trọng của con với cuộc sống của mình.

Vợ Shark Bình ngầm khẳng định tầm quan trọng của con với cuộc sống của mình - Ảnh: FBNV Giữa lúc Shark Bình và ‘chính thất’ đáp trả qua lại về thứ ‘quý báu’ nhất, Phương Oanh đã đăng tải đoạn video ghi lại những khoảnh khắc cô nàng lần lượt "lên đồ" một cách thời thượng và còn ẩn ý về việc chờ đợi một người: "Ai chờ ai giữa cuộc đời. Ai thương nhớ ai đầy vơi. Ừ thì cũng thế thôi". Phương Oanh đã đăng tải đoạn video "lên đồ" một cách thời thượng và còn ẩn ý về việc chờ đợi một người - Ảnh: FBNV Ở dưới phần bình luận, một số người hâm mộ đều ra sức khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của cô nàng: "Quá đỉnh chị ạ", "Oanh đánh cắp trái tim và thao túng tâm lí em rồi", "Sống vì mình chị ạ còn đâu dòng đời là phù du", "Xuất sắc em mình ơi", "Ôi trời ơi quá xuất sắc luôn ý, biết nói gì với vẻ đẹp say mê này đây". Cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn còn đang là chủ đề nóng hổi của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn còn đang là chủ đề nóng hổi của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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