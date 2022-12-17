Giữa tin đồn rạn nứt, '2 nhân vật chính' Shark Bình và Phương Oanh đồng loạt cập nhật trạng thái lạ hé lộ tình hình hiện tại khiến dân tình xôn xao

Những ngày qua, mạng xã hội rộ lên tin đồn Shark Bình và Phương Oanh không còn trong mối quan hệ yêu đương. Nguyên nhân xuất phát từ bài đăng gần đây của cả hai. Nếu Shark Bình chia sẻ ảnh đi đánh golf kèm hai từ "trống rỗng", Phương Oanh đăng ảnh mới cùng dòng trạng thái u buồn: "Thì ra cái giá của sự mạnh mẽ rất đắt. Chính là có thể bên trong không hề biết sẽ tan vỡ lúc nào". Đáng chú ý, khi một người bạn hỏi dò về việc thất tình, doanh nhân nổi tiếng đáp: "Ai chẳng có lúc này lúc nọ". Tuy nhiên, cả 2 bài đăng đã để trạng thái ẩn sau khi tin đồn bàn tán sôi nổi.

Rộ lên tin đồn rạn nứt giữa Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh: Internet

Giữa tin đồn tan vỡ với bạn trai doanh nhân thì mới đây, Phương Oanh lại bất ngờ khoe nhan sắc xinh đẹp cùng với đó là sự khẳng định về nhan sắc của mình: "Vẫn cứ xinh đẹp".