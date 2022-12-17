Giữa tin đồn rạn nứt, '2 nhân vật chính' Shark Bình và Phương Oanh đồng loạt cập nhật trạng thái lạ hé lộ tình hình hiện tại khiến dân tình xôn xao

Những ngày qua, mạng xã hội rộ lên tin đồn Shark Bình và Phương Oanh không còn trong mối quan hệ yêu đương. Giữa tin đồn trên, '2 nhân vật chính' đã có động thái mới khiến dân tình xôn xao.
- Shark Bình vô tình để lộ khoảnh khắc đi du thuyền cùng Phương Oanh, còn gọi bóng gió là 'cả nhà chúng mình'
- Tung loạt ảnh outfit nữ thần, Phương Oanh bị cộng đồng mạng mỉa mai 'hợp' cầm gậy đánh golf, cách đáp trả của nữ diễn viên trái ngược hẳn với vợ Shark Bình
Những ngày qua, mạng xã hội rộ lên tin đồn Shark Bình và Phương Oanh không còn trong mối quan hệ yêu đương. Nguyên nhân xuất phát từ bài đăng gần đây của cả hai. Nếu Shark Bình chia sẻ ảnh đi đánh golf kèm hai từ "trống rỗng", Phương Oanh đăng ảnh mới cùng dòng trạng thái u buồn: "Thì ra cái giá của sự mạnh mẽ rất đắt. Chính là có thể bên trong không hề biết sẽ tan vỡ lúc nào". Đáng chú ý, khi một người bạn hỏi dò về việc thất tình, doanh nhân nổi tiếng đáp: "Ai chẳng có lúc này lúc nọ". Tuy nhiên, cả 2 bài đăng đã để trạng thái ẩn sau khi tin đồn bàn tán sôi nổi.
Giữa tin đồn tan vỡ với bạn trai doanh nhân thì mới đây, Phương Oanh lại bất ngờ khoe nhan sắc xinh đẹp cùng với đó là sự khẳng định về nhan sắc của mình: "Vẫn cứ xinh đẹp".
Trong khi đó, Shark Bình bất ngờ úp mở về một vai trò mới, một kế hoạch mới khi "quay xe" không muốn làm CEO mà chuyển hướng làm ca sĩ và không quên bóng gió về ồn ào những ngày qua.
Động thái đồng loạt đến từ phía ‘nhân vật chính’ Phương Oanh và Shark Bình vẫn khiến dân tình đặt dấu hỏi lớn về mối quan hệ của cả hai ở thời điểm hiện tại.
Cuối tháng 8/2022, MXH lan truyền loạt ảnh mùi mẫn của Phương Oanh và Shark Bình. Khá nhanh chóng, cả hai công khai xác nhận hẹn hò, khẳng định mối quan hệ này không có gì sai trái.
Sau đó, Shark Bình và Phương Oanh thi thoảng lại được bắt gặp sánh đôi, khi thì đi xem ca nhạc, lúc thì đi sự kiện... Doanh nhân 8X cũng từng kỳ công tổ chức sinh nhật hoành tráng cho nữ diễn viên. Tuy nhiên về phía doanh nhân Đào Lan Hương - vợ shark Bình lại cho biết cả hai chưa ly hôn, vẫn có ràng buộc về mặt pháp lý, điều này khiến cho cuộc tình tay ba này nhanh chóng chiếm sóng MXH, xôn xao khắp mặt báo.