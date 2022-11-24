Shark Bình vô tình để lộ khoảnh khắc đi du thuyền cùng Phương Oanh, còn gọi bóng gió là 'cả nhà chúng mình'

Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình đã đăng tải hình ảnh đi chơi du thuyền. Dân tình tinh mắt soi được còn có sự xuất hiện của Phương Oanh với vai trò đặc biệt.
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Kể từ khi công khai tình cảm, Shark Bình và Phương Oanh luôn là đề tài bàn tán của đông đảo cộng đồng mạng. Trước nhiều thông tin trái chiều về mối quan hệ này cho rằng nữ diễn viên là "người thứ ba" xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng Shark Bình. Tuy nhiên, nam doanh nhân cho biết đã ký giấy ly hôn với vợ. Tuy nhiên, CEO Lan Hương - vợ của Shark Bình lại một mực khẳng định giấy ly hôn vẫn còn nằm trong két sắt.
Tuy nhiên, Shark Bình và Phương Oanh vẫn công khai hình ảnh tình tứ cùng nhau. Đỉnh điểm là buổi tiệc sinh nhật ‘người tình’, nữ diễn viên đã công khai ảnh tình tứ, vợ Shark Bình đã khởi kiện nữ diễn viên vi phạm thuần phong mỹ tục. Shark Bình và CEO Lan Hương đã có cuộc hòa giải tại Tòa, tuy nhiên, cả hai vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng. Do đó, cả hai đã xin Tòa gia hạn thêm thời gian.
Từ thời điểm đó, Phương Oanh và Shark Bình khá kín đáo trong việc công khai hình ảnh cùng nhau. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình đã đăng tải hình ảnh mặc áo đóng thùng, đeo kính đen, chụp ảnh trên một du thuyền sang trọng với dòng trạng thái “Phía sau là bầu trời”.
Điều gây chú ý là nhiều người phát hiện hình ảnh một cô gái mặc váy trắng, phản chiếu qua mắt kính của nam doanh nhân. Nhiều dân mạng suy đoán Phương Oanh là “phó nháy” cho Shark Bình. Không để bạn bè phải tò mò lâu, nam doanh nhân dí dỏm đáp: “Mắt tinh thế”. Thậm chí, vị Cá Mập còn hạnh phúc khoe rằng người chụp ảnh cho ông chính là "cả nhà chúng mình".
Hiện tại, động tĩnh liên quan đến cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn là chủ đề nóng của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.