Shark Bình vô tình để lộ khoảnh khắc đi du thuyền cùng Phương Oanh, còn gọi bóng gió là 'cả nhà chúng mình'

Kể từ khi công khai tình cảm, Shark Bình và Phương Oanh luôn là đề tài bàn tán của đông đảo cộng đồng mạng. Trước nhiều thông tin trái chiều về mối quan hệ này cho rằng nữ diễn viên là "người thứ ba" xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng Shark Bình. Tuy nhiên, nam doanh nhân cho biết đã ký giấy ly hôn với vợ. Tuy nhiên, CEO Lan Hương - vợ của Shark Bình lại một mực khẳng định giấy ly hôn vẫn còn nằm trong két sắt.

Lùm xùm tình ái Shark Bình - Lan Hương - Phương Oanh luôn là đề tài bàn tán CĐM - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Shark Bình và Phương Oanh vẫn công khai hình ảnh tình tứ cùng nhau. Đỉnh điểm là buổi tiệc sinh nhật ‘người tình’, nữ diễn viên đã công khai ảnh tình tứ, vợ Shark Bình đã khởi kiện nữ diễn viên vi phạm thuần phong mỹ tục. Shark Bình và CEO Lan Hương đã có cuộc hòa giải tại Tòa, tuy nhiên, cả hai vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng. Do đó, cả hai đã xin Tòa gia hạn thêm thời gian.