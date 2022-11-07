Bị chê già hơn Phương Oanh, vợ Shark Bình lôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của 'tình địch' ra đáp trả?

Hậu trường 07/11/2022 09:00

Vợ Shark Bình vừa đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh thời thanh xuân của mình thì bị chê già hơn tình mới của chồng. Ngay lập tức, nữ CEO đã đáp trả gay gắt.

Thời gian vừa qua, chuyện tình cảm giữa Shark Bình và Phương Oanh là một trong những đề tài "nóng" thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như người hâm mộ. Thời điểm ấy, CEO Lan Hương - vợ Shark Bình khẳng định chưa hề ly hôn với chồng, chính vì lý do đó cặp đôi bị dư luận chỉ trích khi công khai đến với nhau. Từ đó trở đi, mọi nhất cử nhất động của nữ diễn viên và bạn trai CEO luôn lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Bị chê già hơn Phương Oanh, vợ Shark Bình lôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của 'tình địch' ra đáp trả? - Ảnh 1
Lùm xùm tình cảm giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh là một trong những đề tài "nóng" thu hút sự quan tâm của truyền thông cũng như người hâm mộ - Ảnh: Internet

Sau khi bị vợ Shark Bình kiện vì công khai đăng ảnh tình tứ cùng người tình, Phương Oanh khóa trang cá nhân Facebook của mình. Cô chia sẻ về lý do khóa trang cá nhân, cô cho biết thời gian này bản thân muốn tập trung hơn vào công việc. Nhưng cũng âm thầm comeback mạng xã hội với loạt ảnh mới không lâu sau đó.

Bị chê già hơn Phương Oanh, vợ Shark Bình lôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của 'tình địch' ra đáp trả? - Ảnh 2
Phương Oanh comeback sau thời gian khóa facebook - Ảnh: Internet

Sau khi Phương Oanh trở lại cùng loạt ảnh mới, vợ Shark Bình cũng ‘ngang tài ngang sức’ không kém khi cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh của bản thân lên trang cá nhân. Mới đây, nữ CEO đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh thời thanh xuân của mình kèm dòng trạng thái đầy lãng mạn với phong cách văn thơ quen thuộc nhưng lần này được viết bằng tiếng anh.

Bị chê già hơn Phương Oanh, vợ Shark Bình lôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của 'tình địch' ra đáp trả? - Ảnh 3

Bị chê già hơn Phương Oanh, vợ Shark Bình lôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của 'tình địch' ra đáp trả? - Ảnh 4
Vợ Shark Bình chia sẻ ảnh thời trẻ cùng dòng thơ tiếng anh đầy lãng mạn - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, nhiều người đã dành lời khen ngợi nhan sắc thời tuổi trẻ của CEO Lan Hương. Tuy nhiên, một tài khoản đã có bình luận tiêu cực cho rằng vợ Shark Bình già hơn tình mới của chồng. Ngay lập tức, vợ của vị Cá Mập đã đáp trả đầy vần điệu, không quên nhắc chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của ‘tình địch’.

Bị chê già hơn Phương Oanh, vợ Shark Bình lôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của 'tình địch' ra đáp trả? - Ảnh 5
Bị chê già hơn Phương Oanh, vợ Shark Bình đáp trả cực gắt - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Phương Oanh từng sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ hồi năm 2018. Nữ diễn viên thực hiện đồng loạt việc sửa mắt, mũi và cằm để tổng thể cân đối hơn. Thời điểm đó, Phương Oanh chia sẻ về lý do quyết định 'dao kéo' khi đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc vì cô rất sợ già. Ở độ tuổi U30, cô thấy là lúc thích hợp để chỉnh sửa cho các đường nét hoàn mỹ hơn, giúp tuổi xuân càng thêm kéo dài.

Bị chê già hơn Phương Oanh, vợ Shark Bình lôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của 'tình địch' ra đáp trả? - Ảnh 6
Phương Oanh quyết định 'dao kéo' vì sợ già - Ảnh: Internet

Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn tiếp tục gây cấn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cùng cập nhật ảnh mới, vợ Shark Bình và Phương Oanh bị dân tình mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân', nữ CEO liền đáp trả cực gắt

Cùng cập nhật ảnh mới, vợ Shark Bình và Phương Oanh bị dân tình mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân', nữ CEO liền đáp trả cực gắt

‘Tình mới’ của chồng vừa mở lại facebook và chia sẻ ảnh mới thì vợ Shark Bình cũng đăng tải ảnh mới. Một khán giả liền mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân' và đã bị nữ CEO đáp trả bằng cực gây gắt.

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Từ khóa:   Vợ Shark Bình Phương Oanh vbiz

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