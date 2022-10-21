Giữa lúc Shark Bình 'ngọt ngào' tặng 'quà khủng' cho Phương Oanh, vợ Shark Bình đăng đàn 'ẩn ý' về thứ phụ nữ 'thực sự' cần có?

Vào ngày lễ Phụ Nữ Việt Nam, Shark Bình đã có hành động cực ngọt ngào được cho là dành tặng ‘người tình’ Phương Oanh. Ngay lập tức, vợ Shark Bình cũng cập nhật trạng thái mới đầy ẩn ý.
- Shark Bình và Phương Oanh tình tứ vi vu trời Thái, vợ Shark Bình khoe quà của con gái, không quên 'nhắc nhẹ' 'tận hưởng từng giây phút ý nghĩa bên nhau nhé'
- Bị cư dân mạng 'bắt bẻ' có mong muốn 'lợi dụng' con gái, vợ Shark Bình đáp trả một câu khiến ai cũng đồng tình?
Thời gian gần đây, mọi động thái của bộ ba Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh luôn là đề tài ‘nóng hổi’ nhận được sự quan tâm lớn của phần đông cộng đồng mạng. Được biết, sau khi Phương Oanh bị Lan Hương - vợ Shark Bình khởi kiện vì công khai đăng ảnh tình tứ cùng Shark Bình trong tiệc sinh nhật, nữ diễn viên đã khóa trang cá nhân. Từ sau vụ việc đó, vị ‘Cá Mập’ và ‘người tình’ gần như kín kẽ hơn trong việc công khai tình cảm.
Mới đây, vào ngày lễ Phụ Nữ Việt Nam, Shark Bình đã có hành động cực ngọt ngào được cho là dành tặng ‘người tình’ Phương Oanh. Theo đó, nam doanh nhân đã hát ca khúc You Raise Me Up, dù không nhắc đến tên Phương Oanh nhưng nhiều cư dân mạng đồn đoán ca khúc này dành tặng cho 'tình mới'. Đồng thời, vị ‘Cá Mập’ cũng chia sẻ mình ít hát nên đơn giản chỉ muốn gửi gắm sự chân thành dành tặng bạn gái trong ngày tôn vinh Phụ nữ Việt Nam.
Giữa lúc chồng tặng ‘quà khủng’ cực ngọt ngào dành cho ‘tình mới’, vợ Shark Bình cũng đăng đàn ẩn ý ‘đáp trả’. Bài viết nói về những điều phụ nữ cần phải có trong cuộc sống, tự nổ lực có được, thay vì nhận từ người khác.
Trước đó, sau thời gian ‘án binh bất động’, Shark Bình và Phương Oanh lại bị bắt gặp tay trong tay, tình tứ tại một khu chợ đêm ở Thái Lan. Có vẻ như cặp đôi rất thoải mái đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi rất bình yên.
Ngay sau đó, nữ doanh nhân cũng đăng đàn khoe quà của con gái và không quên ‘nhắn gửi’ đầy ẩn ý đến cặp đôi ‘tận hưởng từng giây phút ý nghĩa bên nhau nhé’.
Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục đón chờ những tin tức tiếp theo về cuộc chiến tình ái Shark Bình - Lan Hương - Phương Oanh.