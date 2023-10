Giữa lúc Shark Bình 'ngọt ngào' tặng 'quà khủng' cho Phương Oanh, vợ Shark Bình đăng đàn 'ẩn ý' về thứ phụ nữ 'thực sự' cần có?

Thời gian gần đây, mọi động thái của bộ ba Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh luôn là đề tài ‘nóng hổi’ nhận được sự quan tâm lớn của phần đông cộng đồng mạng. Được biết, sau khi Phương Oanh bị Lan Hương - vợ Shark Bình khởi kiện vì công khai đăng ảnh tình tứ cùng Shark Bình trong tiệc sinh nhật, nữ diễn viên đã khóa trang cá nhân. Từ sau vụ việc đó, vị ‘Cá Mập’ và ‘người tình’ gần như kín kẽ hơn trong việc công khai tình cảm.

Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Phương Oanh - Ảnh: Internet

Mới đây, vào ngày lễ Phụ Nữ Việt Nam, Shark Bình đã có hành động cực ngọt ngào được cho là dành tặng ‘người tình’ Phương Oanh. Theo đó, nam doanh nhân đã hát ca khúc You Raise Me Up, dù không nhắc đến tên Phương Oanh nhưng nhiều cư dân mạng đồn đoán ca khúc này dành tặng cho 'tình mới'. Đồng thời, vị ‘Cá Mập’ cũng chia sẻ mình ít hát nên đơn giản chỉ muốn gửi gắm sự chân thành dành tặng bạn gái trong ngày tôn vinh Phụ nữ Việt Nam.