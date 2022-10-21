Giữa lúc Shark Bình 'ngọt ngào' tặng 'quà khủng' cho Phương Oanh, vợ Shark Bình đăng đàn 'ẩn ý' về thứ phụ nữ 'thực sự' cần có?

Hậu trường 21/10/2022 09:19

Vào ngày lễ Phụ Nữ Việt Nam, Shark Bình đã có hành động cực ngọt ngào được cho là dành tặng ‘người tình’ Phương Oanh. Ngay lập tức, vợ Shark Bình cũng cập nhật trạng thái mới đầy ẩn ý.

Thời gian gần đây, mọi động thái của bộ ba Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh luôn là đề tài ‘nóng hổi’ nhận được sự quan tâm lớn của phần đông cộng đồng mạng. Được biết, sau khi Phương Oanh bị Lan Hương - vợ Shark Bình khởi kiện vì công khai đăng ảnh tình tứ cùng Shark Bình trong tiệc sinh nhật, nữ diễn viên đã khóa trang cá nhân. Từ sau vụ việc đó, vị ‘Cá Mập’ và ‘người tình’ gần như kín kẽ hơn trong việc công khai tình cảm.

Giữa lúc Shark Bình 'ngọt ngào' tặng 'quà khủng' cho Phương Oanh, vợ Shark Bình đăng đàn 'ẩn ý' về thứ phụ nữ 'thực sự' cần có? - Ảnh 1
Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Phương Oanh - Ảnh: Internet

Mới đây, vào ngày lễ Phụ Nữ Việt Nam, Shark Bình đã có hành động cực ngọt ngào được cho là dành tặng ‘người tình’ Phương Oanh. Theo đó, nam doanh nhân đã hát ca khúc You Raise Me Up, dù không nhắc đến tên Phương Oanh nhưng nhiều cư dân mạng đồn đoán ca khúc này dành tặng cho 'tình mới'. Đồng thời, vị ‘Cá Mập’ cũng chia sẻ mình ít hát nên đơn giản chỉ muốn gửi gắm sự chân thành dành tặng bạn gái trong ngày tôn vinh Phụ nữ Việt Nam.

Giữa lúc Shark Bình 'ngọt ngào' tặng 'quà khủng' cho Phương Oanh, vợ Shark Bình đăng đàn 'ẩn ý' về thứ phụ nữ 'thực sự' cần có? - Ảnh 2
Shark Bình hát tặng bạn gái vào ngày Phụ Nữ Việt Nam - Ảnh: FBNV

Giữa lúc chồng tặng ‘quà khủng’ cực ngọt ngào dành cho ‘tình mới’, vợ Shark Bình cũng đăng đàn ẩn ý ‘đáp trả’. Bài viết nói về những điều phụ nữ cần phải có trong cuộc sống, tự nổ lực có được, thay vì nhận từ người khác.

Giữa lúc Shark Bình 'ngọt ngào' tặng 'quà khủng' cho Phương Oanh, vợ Shark Bình đăng đàn 'ẩn ý' về thứ phụ nữ 'thực sự' cần có? - Ảnh 3
Vợ Shark Bình đăng đàn đầy 'ẩn ý' về điều phụ nữ cần có - Ảnh: FBNV

Trước đó, sau thời gian ‘án binh bất động’, Shark Bình và Phương Oanh lại bị bắt gặp tay trong tay, tình tứ tại một khu chợ đêm ở Thái Lan. Có vẻ như cặp đôi rất thoải mái đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi rất bình yên.

Giữa lúc Shark Bình 'ngọt ngào' tặng 'quà khủng' cho Phương Oanh, vợ Shark Bình đăng đàn 'ẩn ý' về thứ phụ nữ 'thực sự' cần có? - Ảnh 4
Shark Bình và Phương Oanh lại bị bắt gặp đi du lịch Thái Lan - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nữ doanh nhân cũng đăng đàn khoe quà của con gái và không quên ‘nhắn gửi’ đầy ẩn ý đến cặp đôi ‘tận hưởng từng giây phút ý nghĩa bên nhau nhé’.

Giữa lúc Shark Bình 'ngọt ngào' tặng 'quà khủng' cho Phương Oanh, vợ Shark Bình đăng đàn 'ẩn ý' về thứ phụ nữ 'thực sự' cần có? - Ảnh 5
Vợ Shark Bình cũng không quên nhắn gửi đôi điều đến chồng và 'người tình' - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục đón chờ những tin tức tiếp theo về cuộc chiến tình ái Shark Bình - Lan Hương - Phương Oanh.

Shark Bình bất ngờ công khai làm điều này cho Phương Oanh vào ngày Phụ Nữ Việt Nam?

Shark Bình bất ngờ công khai làm điều này cho Phương Oanh vào ngày Phụ Nữ Việt Nam?

Cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Shark Bình có hành động cực ngọt ngào được cho là dành tặng Phương Oanh nhân ngày lễ Phụ Nữ Việt Nam.

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Từ khóa:   Shark Bình CEO Lan Hương Phương Oanh

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