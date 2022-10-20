Shark Bình bất ngờ công khai làm điều này cho Phương Oanh vào ngày Phụ Nữ Việt Nam?

Hậu trường 20/10/2022 20:15

Cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Shark Bình có hành động cực ngọt ngào được cho là dành tặng Phương Oanh nhân ngày lễ Phụ Nữ Việt Nam.

Câu chuyện tình ái của CEO nổi tiếng Shark Bình cùng nữ diễn viên Phương Oanh luôn thu hút nhiều sự chú ý của công chúng thời gian qua. Dù vướng nhiều ý kiến trái chiều nhưng cả hai vẫn không ngại lên tiếng bảo vệ đối phương, thậm chí công khai xuất hiện cùng nhau trong sự kiện.

Shark Bình bất ngờ công khai làm điều này cho Phương Oanh vào ngày Phụ Nữ Việt Nam? - Ảnh 1
Từ khi công khai tình cảm, mọi động thái của Shark Bình - Phương Oanh đều gây chú ý - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi vợ của Shark Bình khởi kiện Phương Oanh vi phạm thuần phong mỹ tục vì công khai ảnh Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng, nữ diễn viên khóa trang cá nhân. Cả hai gần như kín kẽ hơn trong việc công khai ảnh tình tứ.

Shark Bình bất ngờ công khai làm điều này cho Phương Oanh vào ngày Phụ Nữ Việt Nam? - Ảnh 2
Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Phương Oanh - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Shark Bình có hành động cực ngọt ngào được cho là dành tặng Phương Oanh nhân ngày lễ Phụ Nữ Việt Nam.

Shark Bình bất ngờ công khai làm điều này cho Phương Oanh vào ngày Phụ Nữ Việt Nam? - Ảnh 3
Shark Bình có hành động cực ngọt ngào được cho là dành tặng Phương Oanh nhân ngày lễ Phụ Nữ Việt Nam - Ảnh: FBNV

Theo đó, Shark Bình đã hát ca khúc You Raise Me Up dành tặng cho bạn gái. Đồng thời, vị 'Cá Mập' cũng chia sẻ mình ít hát nên đơn giản chỉ muốn gửi gắm sự chân thành dành tặng bạn gái trong ngày tôn vinh Phụ nữ Việt Nam. Dù không nói thẳng tên ‘người tình’ nhưng vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng.

Trước đó, Shark Bình và Phương Oanh bị bắt gặp tay trong tay, tình tứ tại một khu chợ đêm ở Thái Lan. Cả hai diện áo phông, quần short đơn giản như những khách du lịch bình thường.

Shark Bình bất ngờ công khai làm điều này cho Phương Oanh vào ngày Phụ Nữ Việt Nam? - Ảnh 4
Shark Bình và Phương Oanh bị bắt gặp tay trong tay, tình tứ tại một khu chợ đêm ở Thái Lan - Ảnh: Internet

Có vẻ như cặp đôi rất thoải mái đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi rất bình yên. Không chỉ thế, sau đó, họ còn bị phát hiện tay trong tay dự show Paris by night được tổ chức tại xứ chùa vàng như nhiều nghệ sĩ Việt khác. Cả hai đeo khẩu trang kín kẽ nhưng vẫn bị nhận ra và chụp lén.

Hiện tại, chuyện tình tay ba Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Shark Bình và Phương Oanh tình tứ vi vu trời Thái, vợ Shark Bình khoe quà của con gái, không quên 'nhắc nhẹ' 'tận hưởng từng giây phút ý nghĩa bên nhau nhé'

Shark Bình và Phương Oanh tình tứ vi vu trời Thái, vợ Shark Bình khoe quà của con gái, không quên 'nhắc nhẹ' 'tận hưởng từng giây phút ý nghĩa bên nhau nhé'

Mặc chồng tình tứ vui vẻ bên người tình ở trời Thái, vợ Shark Bình khoe món quà ý nghĩa của con gái tặng mình nhân dịp 20/10 cùng lời nhắn nhủ.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh vbiz

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