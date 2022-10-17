Bị cư dân mạng 'bắt bẻ' có mong muốn 'lợi dụng' con gái, vợ Shark Bình đáp trả một câu khiến ai cũng đồng tình?

Vợ Shark Bình đăng tải khoảnh khắc mới nhất của con gái. Chuyện sẽ không có gì nếu một cư dân mạng vào 'bắt bẻ' nữ doanh nhân có mong muốn 'lợi dụng' con gái. Tuy nhiên, vợ Shark Bình đã thẳng thắn đáp một câu khiến ai cũng đồng tình.

Chuyện tình Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh tốn không ít giấy mực của truyền thông và cộng đồng mạng trong thời gian qua. Kể từ khi công khai hẹn hò, Shark Bình và Phương Oanh nhận nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, không những thế, vợ Shark Bình còn lên tiếng khẳng định cả hai vẫn chưa chính thức ly hôn vì tờ đơn vẫn còn nằm trong két sắt. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Phương Oanh công khai hình ảnh tình tứ cùng Shark Bình. Tức nước vỡ bờ, vợ Shark Bình gửi đơn kiện Phương Oanh ra tòa vì vi phạm thuần phong mỹ tục cũng như muốn bảo vệ quyền lợi cho các con. Mặc dù phiên tòa đã triệu tập vợ chồng Shark Bình ra hòa giải nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi đến thống nhất cuối cùng.

Chuyện tình Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh tốn không ít giấy mực của truyền thông và cộng đồng mạng trong thời gian qua - Ảnh: Internet Tính đến hiện tại, Phương Oanh và Shark Bình dần có các động thái như muốn "ở ẩn" sau chuyện tình yêu ồn ào. Cụ thể, trong lúc Phương Oanh khóa toàn bộ trang Facebook cá nhân và Fanpage riêng và thông báo muốn tránh thị phi và tập trung công việc. Mới đây, team qua đường còn phát hiện, Phương Oanh và Shark Bình còn tình tứ vi vu Thái Lan. Phương Oanh và Shark Bình được cư dân mạng phát hiện tình tứ vi vu Thái Lan - Ảnh: Internet Còn về phần vợ Shark Bình, nữ doanh nhân chỉ tập trung công việc và thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng các con. Mới đây nhất, CEO Lan Hương đăng tải khoảnh khắc con gái đang chơi bóng rổ hăng say.

CEO Lan Hương đăng tải khoảnh khắc con gái đang chơi bóng rổ hăng say - Ảnh: FBNV Chuyện sẽ không có gì nếu như một cư dân mạng vào ‘bắt bẻ’ dòng trạng thái ‘muốn con gái bảo vệ mẹ’. Người này cho rằng bản thân nữ doanh nhân có thể tự bảo vệ mình thế sao lại muốn con gái khỏe mạnh chỉ để bảo vệ mẹ. Cư dân mạng vào ‘bắt bẻ’ dòng trạng thái ‘muốn con gái bảo vệ mẹ' đã bị nữ CEO vào đáp trả - Ảnh: Chụp màn hình Trước bình luận không mấy thiện chí này, bà Đào Lan Hương đã đáp lại với lời lẽ sâu cay: "Trẻ con nó cần mục tiêu em ạ, nhất là mục tiêu nó thích". Được biết, đây cũng là bình luận duy nhất được bà Đào Lan Hương trả lời lại trong bài đăng này. Doanh nhân Lan Hương và con gái - Ảnh: Internet Hiện tại, cuộc chiến tình ái của vợ chồng Shark Bình và diễn viên Phương Oanh đã sóng êm biển lặng hơn. Tuy nhiên, mọi nhất cử nhất động của 3 người luôn được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý và quan tâm.

Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua? Sau lùm xùm tình ái, Phương Oanh và Shark Bình ngày càng kín tiếng trong chuyện yêu đương. Còn vợ Shark Bình cũng chỉ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc cùng các con. Đặc biệt, nữ CEO cũng tiết lộ loạt khoảnh khắc cho thấy con gái có 'gen di truyền' từ mẹ.

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