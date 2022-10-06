Cùng khoe 'visual' sang chảnh và 'trình độ ngôn từ', Phương Oanh bị chỉ trích dữ dội, vợ Shark Bình được khen hết lời 'vừa đẳng cấp vừa không sai chính tả'

Trên trang cá nhân, CEO Lan Hương đã khoe loạt khoảnh khắc đi chơi bida đầy sang chảnh. Tuy nhiên điều thu hút cư dân mạng chính là dòng chú thích làm thơ chơi chữ nhưng vô cùng gãy gọn, xúc tích và đặc biệt nữ CEO không sai chính tả.

Từ sau khi công khai mối quan hệ tình cảm, Shark Bình và Phương Oanh vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ dân mạng. Shark Bình cho rằng Phương Oanh không phải người thứ ba vì ông và vợ là bà Lan Hương đã kí đơn ly hôn. Tuy nhiên, bà Lan Hương khẳng định đơn ly hôn vẫn còn nằm trong két sắt nên chưa có hiệu lực. Lùm xùm tình ái giữa Shark Bình - Lan Hương - Phương Oanh vẫn còn đang gây cấn - Ảnh: Internet Bất chấp nhận về "cơn mưa" gạch đá từ dư luận, Phương Oanh vẫn thoải mái công khai khoảnh khắc tình tứ cùng người tình doanh nhân. Đỉnh điểm, Phương Oanh khoe loạt ảnh được Shark Bình tự tay tổ chức sinh nhật nhân dịp cô tròn 33 tuổi. Trong loạt ảnh mà nữ diễn viên đăng tải, Phương Oanh và Shark Bình đứng chụp ảnh cực kỳ tình cảm, nữ diễn viên vô cùng hạnh phúc và hài lòng trước tấm lòng mà bạn trai dành cho cô.

Phương Oanh khoe loạt ảnh được Shark Bình tự tay tổ chức sinh nhật nhân dịp cô tròn 33 tuổi gây phẫn nộ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Trước động thái của chồng và Phương Oanh, ngày 25/9, bà Lan Hương cho biết sẽ làm văn bản gửi các cơ quan quản lý để "xử lý những hành vi, tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục". Vào ngày 29/9, Shark Bình và bà Lan Hương đã được tòa triệu tập để thực hiện hòa giải giữa hai bên nhưng bất thành vì vấn đề phân chia tài sản khiến dư luận càng thêm xôn xao và hóng chờ dộng thái tiếp theo của cả ba. Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Lan Hương đã khoe loạt khoảnh khắc đi chơi bida đầy sang chảnh sau loạt căng thẳng về lùm xùm vừa qua. Tuy nhiên điều thu hút cư dân mạng chính là dòng chú thích làm thơ chơi chữ nhưng vô cùng gãy gọn, xúc tích và đặc biệt nữ CEO không sai chính tả.

CEO Lan Hương đã khoe loạt khoảnh khắc đi chơi bida đầy sang chảnh và làm thơ chơi chữ và đươc CĐM khen ngợi xinh đẹp và không sai chính tả - Ảnh: FBNV Ngay lập tức dòng chú thích của nữ CEO đã làm cho nhiều người nhớ đến việc diễn viên Phương Oanh "đã dốt lại còn hay chơi chữ". Trước đó, ‘người tình’ của vị ‘Cá Mập’ từng bị dân tình phát hiện mắc lỗi sai chính tả cơ bản. Dù đã chỉnh sửa lại dòng trạng thái nhưng dân tình đã kịp chụp lại và dành cho nữ diễn viên vô số lời chỉ trích. Phương Oanh bị dân tình bắt bẻ vì sai chính tả mà còn chơi chữ - Ảnh: FBNV Dù cùng khoe ảnh sang chảnh và cập nhật trạng thái văn thơ chơi chữ nhưng có thể thấy rõ sự khác nhau một trời một vực về đẳng cấp cũng như trình độ ngôn từ của vợ cũ và tình mới Shark Bình. Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh đang diễn ra gây gắt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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