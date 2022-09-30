Vợ chồng Shark Bình hòa giải bất thành, tiếp tục khẳng định Phương Oanh 'không phải người thứ 3', hình ảnh 'tình tứ' rò rỉ trên mạng là điều 'hoàn toàn ngoài ý muốn'

Ngay khi những hình ảnh này được phát tán, CEO Đào Lan Hương – vợ Shark Bình đã có những phản ứng gay gắt, bà lập vi bằng các bài đăng trên Facebook của diễn viên Phương Oanh nhằm củng cố hồ sơ yêu cầu xử phạt. Việc bà lên tiếng là nhằm ngăn chặn sự việc này để các con không phải chứng kiến những hình ảnh đó.

Những ngày qua, câu chuyện ồn ào giữa vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh lại tiếp tục được "hâm nóng" trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Nguyên do xuất phát từ việc Shark Bình và Phương Oanh chủ động chia sẻ các hình ảnh tình tứ trong tiệc sinh nhật của Phương Oanh. Sự việc này được nhiều người nhìn nhận như một sự thách thức, bất chấp dư luận, bất chấp đạo lý và bất chấp pháp luật.

Theo nguồn tin từ báo Zing News, ngày 29/9, Shark Bình cho biết trong buổi hòa giải diễn ra chiều cùng ngày, ông và vợ là bà Đào Lan Hương chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản. Do đó, bà Hương đề nghị tòa án cho thêm thời gian.

Chiều ngày 28/9 vợ chồng Shark Bình đều đã nhận được thư triệu tập từ tòa án để thực hiện hòa giải vào ngày 29/9. Thông tin này đã thu hút sự chú ý và quan tâm mạnh mẽ từ phía giới truyền thông lẫn công chúng.

“Cuối năm 2018 và đầu năm 2019 chúng tôi đã thỏa thuận, hoàn tất việc chia tài sản (bất động sản, tiền mặt, công nợ, công ty) theo đơn thuận tình ly hôn đã ký. Nhưng trong buổi làm việc chiều nay, bà Hương chưa thỏa mãn về vấn đề tài sản nên đề nghị tòa án cho thêm thời gian để thỏa thuận về nội dung này”, Shark Bình chia sẻ.

Ông Bình cho biết sẵn sàng tiếp tục chờ thêm các yêu cầu từ bà Hương, nhưng phải trong thời gian nhất định và không quá khác biệt so với những thỏa thuận đã được thống nhất, thực hiện trước kia.

Shark Bình tiết lộ cả hai hòa giải bất thành - Ảnh: Internet

Về mối quan hệ với Phương Oanh và việc bà Đào Lan Hương lập vi bằng về các bài viết trên trang cá nhân của diễn viên, ông Bình cho biết: “Tôi hẹn hò với Phương Oanh từ tháng 6, sau khi tôi ly thân vài năm và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Bản thân tôi cũng từng trải qua vài mối quan hệ khác trước đó. Vì vậy quan điểm của tôi trước sau như một, cô ấy không phải người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân này như một số tài khoản trên mạng xã hội bình luận sai trái”.

Sau khi tham gia buổi hòa giải tại tòa án, Shark Bình chia sẻ ông và vợ đã đề nghị tòa án cho thêm thời gian vì hai bên chưa đạt thỏa thuận về việc chia tài sản. Nam CEO khẳng định sẽ chờ thêm yêu cầu từ bà Đào Lan Hương, tuy nhiên những yêu cầu mới không được quá khác biệt với thỏa thuận trước đó và phải đưa ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Đồng thời nam doanh nhân cho biết, sau khi ly thân với bà Đào Lan Hương vài năm ông đã bắt đầu hẹn hò với diễn viên Phương Oanh vào hồi tháng 6 năm nay khi vợ chồng ông đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn "Vì vậy quan điểm của tôi trước sau như một, cô ấy không phải người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân này như một số tài khoản trên mạng xã hội bình luận sai trái", Shark Bình khẳng định nữ chính Quỳnh búp bê không phải là người thứ 3, trước khi tìm hiểu Phương Oanh nam CEO từng có vài mối quan hệ khác.

Việc những hình ảnh thân mật của Shark Bình và Phương Oanh bị rò rỉ trên mạng xã hội theo nam CEO hoàn toàn là điều ông "hoàn toàn ngoài ý muốn".

"Chúng tôi bị quay chụp trộm, cắt ghép, thêu dệt rồi tung lên mạng xã hội dẫn đến mọi chuyện bị đẩy xa như hiện tại. Nhiều thông tin bịa đặt ẩn danh được tung ra thời gian qua và tôi đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật", ông nói thêm.

Shark Bình khẳng định Phương Oanh không phải người thứ 3 - Ảnh: Internet

Shark Bình tiết lộ thêm lý do cả hai hòa giải bất thành: "Cuối năm 2018 và đầu năm 2019 chúng tôi đã thỏa thuận, hoàn tất việc chia tài sản (bất động sản, tiền mặt, công nợ, công ty) theo đơn thuận tình ly hôn đã ký. Nhưng trong buổi làm việc chiều nay, bà Hương chưa thỏa mãn về vấn đề tài sản nên đề nghị tòa án cho thêm thời gian để thỏa thuận về nội dung này".

Hiện tại, mọi thông tin liên quan đến cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình - Lan Hương -Phương Oanh vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.