Bố mẹ sắp ra tòa, con gái Shark Bình bất ngờ làm điều này cho mẹ khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào?

Kể từ sau khi công bố trên truyền thông việc hẹn hò với Shark Bình, Phương Oanh không ngần ngại thực hiện các động thái khẳng định chủ quyền với Shark Bình. Gần đây, chính Shark Bình cũng tỏ ra khá thoải mái khi tổ chức sinh nhật hoành tráng cho 'tình yêu' và cũng không ngại ngần đăng ảnh và nói lời yêu thương với nữ diễn viên khiến xôn xao mạng xã hội.

Phương Oanh không ngần ngại thực hiện các động thái khẳng định chủ quyền với Shark Bình - Ảnh: Internet

Trước sự việc đó, bà Đào Lan Hương đã lập vi bằng những bài đăng của diễn viên Phương Oanh trên mạng xã hội có nội dung về chuyện tình giữa ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và nữ diễn viên "sẽ làm văn bản gửi đi các cơ quan quản lý để xử lý những hành vi, tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục". Nữ CEO thẳng thắn cho biết sẽ đáp trả hành động của diễn viên Phương Oanh trong thời gian vừa qua bằng những thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà và các con.