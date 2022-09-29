Bố mẹ sắp ra tòa, con gái Shark Bình bất ngờ làm điều này cho mẹ khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào?

Trên trang cá nhân, doanh nhân Đào Lan Hương - vợ Shark Bình chia sẻ một việc mà con gái làm cho mẹ khiến cô nghẹn lòng.
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Kể từ sau khi công bố trên truyền thông việc hẹn hò với Shark Bình, Phương Oanh không ngần ngại thực hiện các động thái khẳng định chủ quyền với Shark Bình. Gần đây, chính Shark Bình cũng tỏ ra khá thoải mái khi tổ chức sinh nhật hoành tráng cho 'tình yêu' và cũng không ngại ngần đăng ảnh và nói lời yêu thương với nữ diễn viên khiến xôn xao mạng xã hội.
Trước sự việc đó, bà Đào Lan Hương đã lập vi bằng những bài đăng của diễn viên Phương Oanh trên mạng xã hội có nội dung về chuyện tình giữa ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và nữ diễn viên "sẽ làm văn bản gửi đi các cơ quan quản lý để xử lý những hành vi, tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục". Nữ CEO thẳng thắn cho biết sẽ đáp trả hành động của diễn viên Phương Oanh trong thời gian vừa qua bằng những thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà và các con.
Đại diện pháp lý của bà Đào Lan Hương cho biết, Tòa án đã triệu tập bà và ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn được biết đến là shark Bình) để thực hiện hòa giải giữa hai bên vào ngày 29/9 tới đây.
Giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt của hai vợ chồng, mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Đào Lan Hương - vợ Shark Bình đăng tải những dòng tâm sự của con gái tới mẹ khiến cô nghẹn lòng.
Những dòng chia sẻ trên của vợ Shark Bình đã nhanh chóng chạm tới trái tim của những bà mẹ. Có thể thấy, dù còn nhỏ tuổi nhưng con gái của Shark Bình là cô bé hiểu chuyện. Nhiều người dành lời khen tới bé vì đã biết quan tâm, lo lắng cho mẹ. Khán giả để lại những dòng bình luận đầy yêu thương.
Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa doanh nhân Đào Lan Hương - Shark Bình - Phương Oanh vẫn đang là chủ đề công chúng quan tâm.