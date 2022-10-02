Bị chỉ trích không quan tâm các con chỉ bênh vực 'người tình' Phương Oanh, Shark Bình bất ngờ làm một điều 'hoành tráng' cùng các con khiến ai cũng ngỡ ngàng?

Hậu trường 02/10/2022 13:41

Sau thời gian bị chỉ trích dữ dội vì không quan tâm các con bằng ‘người tình’, Shark Bình đã bất ngờ làm một điều này cùng các con.

Từ khi Shark Bình xác nhận hẹn hò Phương Oanh vào tháng 8 đến nay, sự việc giữa họ và bà Đào Lan Hương gây chú ý. Sau khi Shark Bình khẳng định Phương Oanh không phải người thứ 3, bà Đào Lan Hương lên tiếng cho biết vợ chồng bà chưa ly hôn.

Bị chỉ trích không quan tâm các con chỉ bênh vực 'người tình' Phương Oanh, Shark Bình bất ngờ làm một điều 'hoành tráng' cùng các con khiến ai cũng ngỡ ngàng? - Ảnh 1
Lùm xùm tình ái Shark Bình - Lan Hương - Phương Oanh - Ảnh: Internet

Không những vậy, Phương Oanh còn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình tứ với Shark Bình. Cô còn được ‘người tình’ tổ chức sinh nhật cực hoành tráng. Sau khi chứng kiến những khoảnh khắc chồng tổ chức sinh nhật cho tình mới. Trên trang cá nhân, doanh nhân Đào Lan Hương tiết lộ chồng chưa bao giờ tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho các con và còn lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội.

Bị chỉ trích không quan tâm các con chỉ bênh vực 'người tình' Phương Oanh, Shark Bình bất ngờ làm một điều 'hoành tráng' cùng các con khiến ai cũng ngỡ ngàng? - Ảnh 2
Shark Bình tổ chức sinh nhật cực hoành tráng cho Phương Oanh - Ảnh: Internet

Sau buổi hòa giải ly hôn không thành công ngày 29/9, Shark Bình có động thái đầu tiên trên MXH. Trong bài đăng mới, Shark tự nhận mình là "Bình Búp Bê" và nói về những ồn ào vừa qua. Shark Bình cho biết, sau này cho dù có ra sao thì cũng sẽ bảo vệ danh dự cho Phương Oanh.

Bị chỉ trích không quan tâm các con chỉ bênh vực 'người tình' Phương Oanh, Shark Bình bất ngờ làm một điều 'hoành tráng' cùng các con khiến ai cũng ngỡ ngàng? - Ảnh 3
Shark Bình cho biết, sau này cho dù có ra sao thì cũng sẽ bảo vệ danh dự cho Phương Oanh - Ảnh: Internet

Ngay sau đó có tài khoản đề cập chuyện anh tổ chức sinh nhật linh đình cho bạn gái trong khi khiến các con đau khổ vì không được quan tâm. Shark Bình liền đáp trả không muốn up ảnh các bữa tiệc sinh nhật của các con trong lịch sử vì tôn trọng quyền riêng tư của các con. Vị “cá mập” cũng cho biết, người khiến anh cảm thấy có lỗi nhất là các con và Phương Oanh khi vô tình bị lôi vào ồn này.

Tuy nhiên, mới đây, sau thời gian bị chỉ trích dữ dội vì không quan tâm các con bằng ‘người tình’, Shark Bình đã đăng tải bài viết ‘trở lại tuổi thơ cùng hội đàn em’ kèm theo đó là đoạn clip vị ‘Cá Mập’ cùng hai đứa con đang vui chơi trong một khu trung tâm thương mại. Có thể thấy, hai đứa trẻ đều rất hào hứng chơi trò chơi một cách vui vẻ vì hiếm khi có dịp được đi chơi cùng bố.

Bị chỉ trích không quan tâm các con chỉ bênh vực 'người tình' Phương Oanh, Shark Bình bất ngờ làm một điều 'hoành tráng' cùng các con khiến ai cũng ngỡ ngàng? - Ảnh 4
Bị chỉ trích không quan tâm các con chỉ bênh vực 'người tình' Phương Oanh, Shark Bình bất ngờ làm một điều 'hoành tráng' cùng các con khiến ai cũng ngỡ ngàng? - Ảnh 5 
Bị chỉ trích không quan tâm các con chỉ bênh vực 'người tình' Phương Oanh, Shark Bình bất ngờ làm một điều 'hoành tráng' cùng các con khiến ai cũng ngỡ ngàng? - Ảnh 6

Shark Bình chia sẻ khoảnh khắc đi chơi cùng các con sau khi bị chỉ trích dữ dội - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn chưa đi đến hồi kết. Các khán giả vẫn hóng chờ những diễn biến tiếp theo của vụ việc trên.

Vợ chồng Shark Bình hòa giải bất thành, tiếp tục khẳng định Phương Oanh 'không phải người thứ 3', hình ảnh 'tình tứ' rò rỉ trên mạng là điều 'hoàn toàn ngoài ý muốn'

Vợ chồng Shark Bình hòa giải bất thành, tiếp tục khẳng định Phương Oanh 'không phải người thứ 3', hình ảnh 'tình tứ' rò rỉ trên mạng là điều 'hoàn toàn ngoài ý muốn'

Shark Bình cho biết trong buổi hòa giải, ông và vợ là bà Đào Lan Hương chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản và bà Hương đề nghị tòa án cho thêm thời gian.

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Từ khóa:   Shark Bình các con Shark Bình vbiz

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