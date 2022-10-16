Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua?

Hậu trường 16/10/2022 12:23

Sau lùm xùm tình ái, Phương Oanh và Shark Bình ngày càng kín tiếng trong chuyện yêu đương. Còn vợ Shark Bình cũng chỉ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc cùng các con. Đặc biệt, nữ CEO cũng tiết lộ loạt khoảnh khắc cho thấy con gái có 'gen di truyền' từ mẹ.

Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh là những cái tên luôn thu hút dư luận trong thời gian qua với cuộc chiến tình ái không phân hồi kết. Sau khi CEO Lan Hương kiện Phương Oanh vì loạt ảnh tình tứ công khai giữa Shark Bình và Phương Oanh ảnh hưởng đến các con cũng như thuần phong mỹ tục, nữ diễn viên Hương Vị Tình Nhân đã khóa trang cá nhân. Phương Oanh cũng tiết lộ khóa trang vì muốn tránh xa mọi tiêu cực để tập trung công việc và cuộc sống.

Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua? - Ảnh 1
Phương Oanh khóa trang cá nhân sau ồn ào tình ái - Ảnh: Internet

Mọi việc gần đây lắng xuống, cả ba trở về cuộc sống thường nhật, Phương Oanh và Shark Bình ngày càng kín tiếng trong chuyện yêu đương trước làn sóng chỉ trích tấn công quá gay gắt của dư luận. Còn vợ Shark Bình cũng chỉ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc cùng các con của mình.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, vợ Shark Bình đã có bài viết chia sẻ về khoảnh khắc con gái tham gia CLB chơi bóng rổ. Không những vậy, nữ doanh nhân còn khoe con gái thừa hưởng ‘gen’ di truyền từ mẹ ‘nghịch hết mình’ và trò gì cũng tham gia. Đồng thời, nữ doanh nhân cũng khéo khoe con gái trong tương lai chắc chắn sẽ sở hữu đôi chân dài 'tới nách'.

Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua? - Ảnh 2Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua? - Ảnh 3

Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua? - Ảnh 4

Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua? - Ảnh 5

Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua? - Ảnh 6
Vợ Shark Bình khoe con gái có 'gen' di truyền của mẹ - Ảnh: FBNV 
Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua? - Ảnh 7
Vợ Shark Bình và con gái - Ảnh: FBNV

Nhiều cư dân mạng dành lời khen 'có cánh' dành cho con gái của vợ chồng Shark Bình. Phần đông đều cho rằng tương lai con gái sẽ 'di truyền' sự xinh đẹp, trí thức, giỏi giang không thua gì mẹ Lan Hương.

Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua? - Ảnh 8
Nhiều khán giả để lại bình luận khen con gái CEO Lan Hương xinh đẹp giỏi giang giống mẹ - Ảnh: Internet

Được biết, CEO Lan Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi toàn vẹn cả về tri thức lẫn nhan sắc. Khác với sự sắc sảo ở thời điểm hiện tại, hình ảnh trước kia của cô khiến nhiều người ngạc nhiên.

Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua? - Ảnh 9
CEO Lan Hương xinh đẹp, tài năng từ nhỏ - Ảnh: Internet

Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, nữ doanh nhân còn sở hữu thành tích khủng từ khi còn học trung học phổ thông cho tới hiện tại. Trước kia, nữ doanh nhân là học sinh của trường Chuyên Hà Nội Amsterdam, chuyên Hóa và là sinh viên của trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Sau đó, hai vợ chồng Shark Bình khởi nghiệp khá sớm, khi chỉ mới là sinh viên ở ngưỡng tuổi 19, 20. Đến năm 2017, CEO Lan Hương lọt vào top 4 những doanh nhân đại diện Việt Nam trong chương trình NextGen Women Entrepreneur tại Thụy Sĩ.

Vợ Shark Bình khoe loạt khoảnh khắc chứng minh con gái có 'gen di truyền' từ mẹ, ngay cả Phương Oanh cũng chào thua? - Ảnh 10
Vợ Shark Bình tự mình lập nghiệp không phụ thuộc chồng - Ảnh: Internet

Không phụ thuộc vào chồng, vợ Shark Bình luôn độc lập và xây dựng được sự nghiệp riêng của bản thân. Cô thay đổi đam mê và ấp ủ kế hoạch tạo nên học viện sáng tạo lập trình cho trẻ em. Hiện tại, dự án đã thành công và có nhiều danh tiếng.

 

Cùng khoe 'visual' sang chảnh và 'trình độ ngôn từ', Phương Oanh bị chỉ trích dữ dội, vợ Shark Bình được khen hết lời 'vừa đẳng cấp vừa không sai chính tả'

Cùng khoe 'visual' sang chảnh và 'trình độ ngôn từ', Phương Oanh bị chỉ trích dữ dội, vợ Shark Bình được khen hết lời 'vừa đẳng cấp vừa không sai chính tả'

Trên trang cá nhân, CEO Lan Hương đã khoe loạt khoảnh khắc đi chơi bida đầy sang chảnh. Tuy nhiên điều thu hút cư dân mạng chính là dòng chú thích làm thơ chơi chữ nhưng vô cùng gãy gọn, xúc tích và đặc biệt nữ CEO không sai chính tả.

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Từ khóa:   Phương Oanh - Shark Bình con gái Shark Bình Doanh nhân Đào Lan Hương

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