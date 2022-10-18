Shark Bình và Phương Oanh tình tứ vi vu trời Thái, vợ Shark Bình khoe quà của con gái, không quên 'nhắc nhẹ' 'tận hưởng từng giây phút ý nghĩa bên nhau nhé'

Mặc chồng tình tứ vui vẻ bên người tình ở trời Thái, vợ Shark Bình khoe món quà ý nghĩa của con gái tặng mình nhân dịp 20/10 cùng lời nhắn nhủ.
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Thời gian qua cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh là đề tài nóng hổi tốn không ít báo mực của truyền thông và dư luận. Đỉnh điểm là sau khi công khai mối quan hệ, Phương Oanh đã thản nhiên đăng tải những hình ảnh tình tứ của mình cà Shark Bình lên mạng xã hội. Không những thế, Shark Bình đã tổ chức sinh nhật hoành tráng cho tình mới nhân dịp đón tuổi 33.
Ngay sau đó, doanh nhân Lan Hương đã lập vi bằng đề nghị xử lý nữ diễn viên Phương Oanh vì vi phạm thuần phong mỹ tục và bảo vệ quyền lợi cho các con. Vợ chồng Shark Bình cũng được tòa triệu tập hòa giải tuy nhiên bất thành vì chưa thống nhất việc phân chia tài sản.
Sau vụ việc đó, Phương Oanh cũng khóa trang cá nhân và thông báo muốn tránh những bình luận tiêu cực và tập trung kinh doanh. Phương Oanh và Shark Bình gần như ‘kín kẽ’ và không có tình tứ công khai.
Tuy nhiên, mới đây, team qua đường đã bắt chộp được khoảnh khắc, Shark Bình cùng người tình Phương Oanh đang vi vu Thái Lan. Theo đó, cả hai đang "tay trong tay" dự show nhạc được tổ chức tại xứ chùa vàng. Dù cả hai đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn bị nhận ra.
Mặc chồng tình tứ vui vẻ bên người tình ở trời Thái, mới đây, vợ Shark Bình vừa đăng tải hình ảnh khoe món quà ý nghĩa của con gái tặng mình nhân dịp 20/10 cùng lời nhắn đầy cảm động dành cho con gái.
Theo đó, một cư dân mạng đã vào bình luận nhắc chuyện chồng của nữ doanh nhân cùng người tình vui vẻ đi du lịch. Đáp lại bình luận trên, vợ Shark Bình cũng ‘đá xéo’ nhẹ chồng và ‘Quỳnh Búp Bê’ đi chơi cũng không yên vì bị dân tình gọi tên và cũng tiết lộ mẹ con nữ CEO đang xum họp ở quê rất vui vẻ cùng nhau.
Hiện tại, chuyện tình tay ba này vẫn chưa đi đến được hồi kết và vẫn đang được đông đảo công chúng quan tâm và đón theo dõi.