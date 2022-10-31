Cùng cập nhật ảnh mới, vợ Shark Bình và Phương Oanh bị dân tình mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân', nữ CEO liền đáp trả cực gắt

Hậu trường 31/10/2022 11:28

‘Tình mới’ của chồng vừa mở lại facebook và chia sẻ ảnh mới thì vợ Shark Bình cũng đăng tải ảnh mới. Một khán giả liền mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân' và đã bị nữ CEO đáp trả bằng cực gây gắt.

Thời gian qua, lùm xùm tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh ngày càng diễn biến gây gắt, ‘đấu tranh’ qua lại và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giữa ồn ào dư luận cũng như bị CEO Lan Hương – vợ Shark Bình khởi kiện vì công khai ảnh tình tứ cùng Shark Bình, Phương Oanh bất ngờ khóa trang Facebook. Nữ diễn cho biết muốn tập trung kinh doanh và né tránh những thị phi.

Cùng cập nhật ảnh mới, vợ Shark Bình và Phương Oanh bị dân tình mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân', nữ CEO liền đáp trả cực gắt - Ảnh 1
 Lùm xùm tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh ngày càng diễn biến gây gắt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Phương Oanh chính thức mở lại Facebook cá nhân sau thời dài tạm ngưng sử dụng nền tảng mạng xã hội này. Trong ảnh, Phương Oanh diện áo phông trắng, quần jeans năng động. Nữ diễn viên cũng "đảo ngói" bằng mái tóc màu nâu trà sữa nổi bật. Đáng chú ý, Phương Oanh đã tắt tính năng bình luận công khai dành cho người lạ, chỉ cho phép bạn bè tương tác.

Cùng cập nhật ảnh mới, vợ Shark Bình và Phương Oanh bị dân tình mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân', nữ CEO liền đáp trả cực gắt - Ảnh 2
Cùng cập nhật ảnh mới, vợ Shark Bình và Phương Oanh bị dân tình mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân', nữ CEO liền đáp trả cực gắt - Ảnh 3
Phương Oanh chính thức mở lại Facebook cá nhân sau thời dài tạm ngưng sử dụng nền tảng mạng xã hội- Ảnh: FBNV

‘Tình mới’ của chồng vừa mở lại facebook và chia sẻ ảnh mới thì vợ Shark Bình cũng không ngoại lệ. Mới đây, trên trang cá nhân, vợ Shark Bình cũng đăng tải ảnh mới. Cũng theo style đăng trạng thái quen thuộc, nữ CEO đính kèm những vần thơ lãng mạn về thuyền và biển.

Cùng cập nhật ảnh mới, vợ Shark Bình và Phương Oanh bị dân tình mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân', nữ CEO liền đáp trả cực gắt - Ảnh 4

Cùng cập nhật ảnh mới, vợ Shark Bình và Phương Oanh bị dân tình mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân', nữ CEO liền đáp trả cực gắt - Ảnh 5
Vợ Shark Bình cũng đăng tải ảnh mới kèm với những vần thơ lãng mạn về thuyền và biển - Ảnh: FBNv

Bên cạnh những bình luận khen ngợi, ngưỡng mộ nữ doanh nhân thì cũng có những bình luận tiêu cực. Đáng chú ý là một tài khoản cho rằng vợ shark Bình đăng ảnh này không khác gì ‘bạn thân’ Phương Oanh và nên im lặng để thể hiện sự thành công hơn. Ngay sau đó, bình luận tiêu cực trên đã bị nữ CEO đáp trả bằng lời lẽ cực gây gắt về việc mỗi người đều có vẻ đẹp độc nhất và nên tôn trọng cách sống người khác.

Cùng cập nhật ảnh mới, vợ Shark Bình và Phương Oanh bị dân tình mỉa mai 'cứ tưởng là đôi bạn thân', nữ CEO liền đáp trả cực gắt - Ảnh 6
Nữ CEO đáp trả bằng lời lẽ cực gây gắt trước bình luận tiêu cực - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa vợ chồng Shark Bình và diễn viên Phương Oanh vẫn thu hút sự chú ý dư luận. Mọi nhất cử nhất động của họ luôn được công chúng quan tâm.

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Từ khóa:   Vợ Shark Bình Phương Oanh vbiz

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